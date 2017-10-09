284 ألفاً و402 بعثة بريدية خلال 8 أشهر



فرج ناصر

تشارك وزارة الخدمات ممثلة في قطاع البريد المؤسسات البريدية في العالم الاحتفال باليوم العالمي للبريد والذي يصادف 9 أكتوبر من كل عام، وهي الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874 في العاصمة السويسرية برن.

من جانبها، أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الخدمات بالإنابة بثينة السبيعي سعي الوزارة إلى تحويل قطاع البريد إلى شركة مساهمة عبر خطة استراتيجية بهدف الارتقاء بالخدمات البريدية التقليدية واللوجستية.

وقالت السبيعي في بيان صحافي ان الخطة ستمكن القطاع من أداء الدور المنوط به بوصفه إحدى ركائز التنمية من خلال تطوير آلية العمل عبر إدخال خدمات إضافية جديدة ومتنوعة تواكب العصر الحالي لتلبية احتياجات الجمهور.

وعن أداء الخدمات المقدمة للعملاء أوضحت أنه لضمان رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للعملاء قام بريد الكويت بتطبيق نظام «أي بي أس» الخاص بتقفي أثر البعائث البريدية من خلال شبكات الإنترنت عن طريق الرابط الموجود في الموقع الإلكتروني لوزارة «الخدمات».

وأضافت أن النظام يمكن العميل من تقفي أثر الطرد البريدي من نقطة البداية (الإرسال) مرورا بجميع المراحل حتى نقطة النهاية (التسليم) وتوفر جميع المعلومات حول موقع البعيثة في كل مرحلة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وشركة الخطوط الجوية الكويتية من خلال تطبيق نظامي الرغبي والكركيت الخاصين باستعلام البريد العاجل والطرود البريدية.

ولفتت السبيعي إلى أن التنسيق جار مع شركة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الرسمي لبريد الكويت لتفعيل نظام «أي بي أس» لتتبع مسار البعائث خلال رحلتها وحتى وصولها بلد المورد أسوة بشركات الطيران الأخرى.

وأكدت سعي قطاع البريد إلى الاستفادة من التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تطبيق نظم وبرامج جديدة تواكب انتشار الخدمات الجديدة والتجارة الإلكترونية مشيرة إلى أن قطاع البريد تعامل مع 284 ألفا و402 بعيثة بريدية صادرة وواردة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي.

وبينت أن قطاع البريد يضم 86 مكتبا موزعا على جميع المحافظات ويسعى إلى افتتاح مكاتب أخرى في جميع مناطق الكويت السكنية لاسيما المناطق الجديدة في شمال وجنوب البلاد.

وقالت السبيعي إن الوزارة ستتسلم مركز تبادل ومعالجة الإرساليات البريدية في ضاحية صباح الأحمد السكنية خلال شهر، مبينة أن المبنى مخصص لتسليم الطرود البريدية والبريد الممتاز الخاص بالمناطق الجنوبية، ويضم منطقة جمركية لتوفير الوقت والمجهود على سكان المنطقة مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من تصميم مركز مماثل في مدينة جنوب المطلاع.