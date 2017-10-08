قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم إن بلاده ستواصل جهودها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف باعتبارها ركيزة أساسية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح العاهل البحريني في كلمة خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى ان "مملكة البحرين ستظل كما عرفها وطنها العربي مخلصة لقضاياه وحامية لأمنه ومدافعة عن مصالحه" مؤكدا انها ستسخر جميع إمكاناتها العسكرية والأمنية والدبلوماسية لمواجهة أية تدخلات غير مشروعة ومعالجة أية أزمات تربك استقرار محيطها العربي.

وأضاف ان "أمن واستقرار البحرين لهما مرتبطان على الدوام بتأهب ويقظة أهلها الكرام للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية القائمة على أسس ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية" مؤكدا انها "قيم تشكلت من خلالها ملامح مجتمعنا المدني المتحضر".

كما أعرب عن شكره وتقديره لقوات الدفاع والأمن بالبحرين على يقظتهم وحنكتهم وصبرهم واخلاصهم وتضحياتهم لحفظ أمن وسيادة واستقرار المملكة.

ولفت العاهل البحريني كذلك إلى أن "متطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا المتغير بفرصه وتحدياته تستدعي امتلاك رؤية واضحة المعالم لضمان سلاسة العملية التنموية".

وبين أن المواطن البحريني سيظل دوما محور التنمية حيث أثبتت الكفاءة والخبرة البحرينية جدارتهما وقدرتمها على التفوق والتميز في الأداء في شتى مجالات العمل.

ووجه العاهل البحريني باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات العامة وتنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية وبما يتسق مع سياسات التنويع الاقتصادي في البلاد.

وأعرب عن اعتزازه بما يحققه أبناء البحرين في المحافل الدولية فيما أشاد بنتائج الخطط الإسكانية "التي التزمت وفق توجيهاتنا بتوزيع أربعين ألف وحدة سكنية للأسر البحرينية وبناء خمس مدن إسكانية جديدة".

كما أعرب عن الشكر والتقدير لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على ما يتحلون به من مسؤولية وطنية رفيعة تضع مصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولوياتها وتجعل من التطوير والتجديد عنوانا للمسيرة الوطنية.