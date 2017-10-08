بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم مع سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب اوجه التعاون المشترك.



وقالت ادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان الوزير الجراح اكد عمق العلاقات والتعاون بين البلدين مشيرا الى ان اللقاء ناقش الملفات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بشؤون الجالية الفلسطينية بدولة الكويت.



من جانبه أعرب السفير طهبوب عن تقديره واعتزازه بالدور الحيوي الذي تقوم به دولة الكويت في شتى المجالات ما يسهم في المزيد من النجاحات على مستوى المنطقة.



كما بحث الجراح مع سفير جمهورية أفغانستان الاسلامية لدى دولة الكويت منجل حسين عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.