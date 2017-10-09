أكدت سفارة الكويت في بريطانيا سلامة جميع المواطنين الكويتيين عقب حادث دهس سيارة لعدد من المارة أمام المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي بمنطقة (ساوث كينزينغتون).



وحثت السفارة في بيان خصت به «كونا» المواطنين الكويتيين والطلبة الدارسين في العاصمة البريطانية على أخذ الحيطة والحذر والتزام اليقظة عقب هذا الحادث.



ودعت المواطنين في حال تعرضهم إلى أي طارئ إلى الاتصال فورا بالسفارة على الرقم (02075903400)، مشيرة إلى أن موظفي الشؤون القنصلية يعملون على مدار 24 ساعة وعلى أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والرعاية للمواطنين الكويتيين في كل الأوقات.