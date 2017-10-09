الروضان: تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على دخول القطاع الخاص





أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب خالد الروضان أهمية ربط الشباب الكويتي بالاقتصاد من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيعهم على الدخول في القطاع الخاص.

وقال الروضان في بيان صحافي أمس الأحد بمناسبة عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الـ 12 في مقر وزارة الدولة لشؤون الشباب إن من الضرورة بمكان تطوير المشاريع والبرامج التي تنمي الجانب الاقتصادي التنموي لهذه الشريحة المهمة والتركيز على تعزيز هوية الشاب الكويتي لتكوين شخصية شبابية قيادية اقتصادية وطنية تنموية.

وشدد على أهمية تضافر الجهود والمؤسسات المعنية بالشباب وتعاونها جميعا بغية تقديم كل مميز للشاب الكويتي وتطوير الخدمات المقدمة للشباب.

وأوضح ان الاجتماع اعتمد مشروع ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2018/2019 بعد مناقشتها تمهيدا لعرضها على الجهات الرقابية بالدولة، كما اعتمد لائحة استثمار المرافق الخاصة بمراكز الشباب، مشيدا بجهود العاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة بهذا الصدد.

من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري حرص الهيئة على مواكبة كل التطورات فيما يخص العمل الشبابي لتمكين الشباب في كل المجالات ذات الصلة التي تشمل الجوانب الثقافية والفنية والرياضية والاقتصادية وريادة الأعمال والعمل التطوعي وغيرها من المجالات.

وقال المطيري إن مشروع ميزانية الهيئة جاء وفق استراتيجية الهيئة إذ تمت مراعاة استكمال الجانب التأسيسي مع الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة والبرامج والمشاريع الشبابية التي تتبناها الهيئة فضلا عن تطوير مراكز الشباب ودعمهم لخلق بيئة جاذبة لهم إضافة إلى دعم المبادرين الشباب واحتضان إبداعاتهم.

وذكر ان الهيئة راعت أن تكون لائحة الاستثمار الخاصة بمرافق مراكز الشباب التي أقرها المجلس مشجعة ومحفزة للشباب الكويتي وأن تكون إما مجانية أو بأسعار رمزية تتناسب مع هذه الشريحة، مقدما الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وملاحظاتهم التي من شأنها تطوير عمل الجهاز التنفيذي للهيئة.

حضر الاجتماع كذلك نائبة رئيس مجلس الإدارة ووكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح وعدد من أعضاء المجلس وهم وكيل وزارة التعليم العالي حامد العازمي ود.جاسم الربيعان ود.معصومة المطيري وعبدالعزيز صادق إضافة إلى أمين سر المجلس فيصل الدويهيس وعدد من المسؤولين بالجهاز التنفيذي للهيئة.