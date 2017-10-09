أسامة أبوالسعود

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة شهادة لمن يهمه الأمر تؤكد عودة مجلس إدارة اتحاد عمال الكويت برئاسة محمد الحضينة، وفيصل الكندري نائبا له، ومحمد العرادة السكرتير العام، وعبد العزيز المطيري الأمين المالي.

ويعيد القرار مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الحضينة بعد صدور حكم نهائي بأحقية عودة مجلسه واستمراره حتى 30 أبريل 2021.

وجاء تشكيل اتحاد العمال العائد كما يلي:

محمد الحضينة ـ الرئيس التنفيذي، فيصل الكندري ـ نائب الرئيس، محمد العرادة ـ السكرتير العام، ناصر الدجيني ـ السكرتير العام المساعد عبدالعزيز المطيري ـ الأمين المالي، فارس الصواغ ـ سكرتير العلاقات الخارجية، مرزوق العازمي ـ سكرتير العلاقات الداخلية، فيصل العازمي ـ مدير معهد الثقافة العمالية، فهد العازمي ـ نائب مدير معهد الثقافة العمالية، مطلق العتيبي ـ أمين الشؤون الثقافية والإعلامية ومدير تحرير مجلة العامل، صباح العقاب ـ أمين شؤون الشباب العامل، عقاب الحربي ـ أمين الشؤون الثقافية والاجتماعية، محمد مهلهل الياسين ـ نائب مدير تحرير مجلة العامل، وعضوية كل من: علي العدواني، سعود العنزي، مهدي الدوسري، حمد العازمي.



وذكرت الهيئة أن رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد هو الممثل القانوني للاتحاد أمام الغير، مبينة أن شهادة لمن يهمه الأمر هذه صالحة حتى انتهاء الدورة الحالية المقرر أن تنتهي بتاريخ 30/4/2021 ما لم يطرأ أي تغيير على المجلس التنفيذي للاتحاد مع إلغاء جميع الشهادات الصادرة اللاحقة لتاريخ انعقاد المؤتمر العام المنعقد بتاريخ 2015/10/8.



وقد أصدرت هيئة القوى العاملة شهادة ثانية باعتماد مجلس إدارة نقابة المواصلات برئاسة عيد خالد العازمي، وجابر شنيتر نائبا للرئيس ناصر العازمي - السكرتير العام، اسماعيل دشتي ـ السكرتير العام المساعد، خالد العازمي ـ أمين الصندوق، د.سعد العازمي ـ سكرتير العلاقات الداخلية، محمد اسماعيل ـ سكرتير العلاقات الخارجية، وعضوية كل من: عوض الظفيري، فارس الصواغ، يوسف المطيري، خالد الصقعبي، راشد العازمي.

وذكرت الهيئة أن هذه الشهادة صالحة حتى انتهاء الدورة الحالية في 7/3/2019 ما لم يطرأ أي تغيير على مجلس الإدارة.