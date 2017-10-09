قام بنك الكويت الدولي مؤخرا بتنظيم زيارة إلى دار رعاية المسنين، التابعة لوزارة الشؤون، للاحتفال مع كبار السن بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، وقد تضمنت هذه الزيارة يوما مفتوحا لنزلاء الدار، شملت العديد من الأنشطة إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

من جانبه، أوضح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «ان الدولي يحرص دائما على تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية التي تعكس أهمية دور البنك في دعم البرامج والأنشطة الاجتماعية والإنسانية، وخاصة المناسبات العالمية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع ولاسيما كبار السن، باعتبارهم جزءا من نسيج المجتمع الكويتي ولطالما كان لهم كل الفضل فيما وصل إليه جيلنا الحاضر».

وأضاف ناجيا أن «الدولي» يفتخر بجهود المؤسسات الاجتماعية الهادفة، مثل دار رعاية المسنين، التي تعنى بخدمة آبائنا وأمهاتنا من كبار السن، إلى جانب مد يد العون والمساعدة لهم ومنحهم كل الراحة والسعادة التي يستحقونها، مشيرا إلى أهمية توعية جميع أبناء المجتمع بفضل الانتماء الأسري وصلة الرحم حتى لا ينسى صغيرنا كبيرنا.



يذكر أن بنك الكويت الدولي يحرص دوما على المشاركة في الفعاليات وتنظيم الزيارات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع الكويتي ومختلف فئاته وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.