دعا مدير عام لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية محمد الهولي أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من أهل الكويت الكرام إلى دعم مشروع تأهيل الأرامل وأمهات الأيتام في دول البلقان وبالتحديد في ألبانيا وكوسوفو، لافتا الى أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 15 ألف دينار لتأهيل أكثر من 300 أرملة، موضحا أن كلفة تأهيل الأرملة الواحدة تبلغ 50 دينار، مؤكد أن هذا المشروع يساعد المسلمات على بناء المجتمع وتحقيق التنمية الأسرية.

ولفت الهولي الى أنه ومن منطلق الاحساس بالمعاناة وفي ظل تزايد نسبة الأرامل في ألبانيا وتماشيا مع دور «لجنة زكاة سلوى في اعانة الفقراء والأيتام واغاثة الملهوفين وأعمالها المتعددة في تنفيذ مختلف المشاريع الخيرية، جاءت فكرة مشروع تأهيل أمهات الأيتام والأرامل» وهن اللاتي يرغبن في أن يكن صاحبات حرف وأعمال تدر عليهن دخلا يسترهن من قسوة الحياة حتى يشب أطفالهن، ويضمن لهن الحياة الكريمة، مشيرا إلى أنه يمكن المساهمة في هذه الاعمال عبر الاتصال على 25644002 أو 55644002 .