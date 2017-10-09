أعلن مدير مكتب المشاريع الخيرية في مصر بجمعية النجاة الخيرية عبدالله العبيدلي أن الجمعية تقوم حاليا ببناء 190 منزلا جديدا لعدد من الأسر الفقيرة في مصر على نفقة أهل الخير وذوي الأيادي البيضاء وأصحاب القلوب الرحيمة من المحسنين من أبناء الكويت الكرام، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان في مصر، مؤكدا حرص الجمعية على مكافحة ثالوث الفقر والجهل والمرض، وكذلك إقامة وتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية والمجتمعية ذات الثقل الاجتماعي والإنساني.

وأوضح العبيدلي أن الزيارة الأخيرة الى جمهورية مصر العربية تفقدنا من خلالها عدة مشاريع إنشائية وتنموية، أبرزها بناء وتشييد منازل الفقراء والأيتام بمختلف محافظات مصر، ومنها ما تم تسليمها للمستحقين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الخيرية المختلفة في مصر، حيث نهدف من هذا المشروع الحيوي المشاركة في مكافحة العشوائيات وتوفير بيئة صحية مناسبة لهؤلاء الفقراء، مشيرا الى ان الجمعية ستقوم بزيارة قريبة لمصر لمتابعة انجازاتها في مختلف انحاء الجمهورية، مبينا ان هذه البيوت ستنفذ في عدة محافظات هي: سوهاج (25 منزلا) وبني سويف (35 منزلا)، والفيوم (70 منزلا) والاقصر (25 منزلا)، واسيوط (35 منزلا).

وختاما تقدم العبيدلي بالشكر لأهل الخير الذين رسموا حياة جديدة يحدوها الأمل والسعادة والبسمة للفقراء، الذين رأيناهم وهم يرفعون أكف الضراعة سائلين الله جل وعلا أن يحفظ الكويت وأهلها، وأن يثقل بهذا الصنيع الحسن ميزان أعمالهم يوم القيامة، مذكرا أنه يمكن التبرع عن طريق الزيارة لمقرات جمعية النجاة الخيرية أو أي لجنة من لجانها التابعة لها، او الاتصال برقم 1800082 للتبرع.