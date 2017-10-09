استقبل وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بمكتبه صباح أمس مدير إدارة السراج المنير بوزارة الأوقاف مرزوق الهيت.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير محمد الجبري إلى تعزيز روح التواصل بين القيادات العليا بوزارة الأوقاف ومديري إدارات السراج المنير والدراسات الإسلامية وذلك بهدف تطوير آلية العمل ووضع الحلول المناسبة لمختلف الأنشطة ذات الصلة.

وعلى هامش اللقاء، أهدى مدير إدارة السراج المنير مرزوق الهيت الوزير الجبري درعا تذكارية نيابة عن 3000 معلم ومعلمة، تقديرا لجهوده في تعديل قانون كادر معلمي وزارة الأوقاف رقم «28/2011» حيث كانت له مساهمة فاعلة في تعديل بعض فقرات هذا القانون الذي يصب في مصلحة الهيئة الإشرافية التعليمية في وزارة الأوقاف متمثلة في إدارتي الدراسات الإسلامية والسراج المنير.