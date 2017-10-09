عرفانا لما له من دور في الدعوة إلى الله ونشر الخير بين الناس أعلنت جمعية إحياء التراث الإسلامي عن تنظيم دورة علمية باسم دورة «وليد العلي العلمية»، تنظمها لجنة الدعوة والإرشاد بمنطقتي العارضية وجنوب السرة التابعتين لجمعية إحياء التراث الإسلامي بالتعاون مع قطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وستبدأ الدورة إن شاء الله من يوم الأربعاء المقبل، وستستمر إلى يوم الجمعة وستقام فعالياتها في مسجد عبدالله العلي بمنطقة جنوب السرة - الشهداء قطعة 5.

وسيحاضر فيها ضيف الكويت الكبير من السعودية فضيلة الشيخ د.عبد الرزاق البدر المدرس في المسجد النبوي شارحا لكتاب الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني تحقيق د.وليد العلي رحمه الله، وذلك بعد صلاة العصر والمغرب من كل يوم.

كما سيخطب الشيخ خطبة الجمعة في مسجد عبدالله العلي بمنطقة الشهداء قطعة 5. كما أعلنت اللجان المنظمة للدورة على أنه سيتم توفير كتب الدورة العلمية للمشاركين في الدورة العلمية مجانا، وسيكون هناك مكان مخصص للنساء.