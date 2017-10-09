ليلى الشافعى

أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية يوسف الصميعي قرب انتهاء مبرة المتميزين من مرحلة الإعداد لمسابقة حفظ القرآن الكريم المخصصة لمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم المنضمين لجمعية المعلمين، وهي المبادرة التي أطلقتها المبرة بدعم سخي وترحيب من قبل ثلث المرحوم عبدالله المطوع بالتنسيق مع جمعية المعلمين الكويتية وإشراف كامل من قبل المبرة.

وأشار إلى أن فعاليات المسابقة ستقام في مقر جمعية المعلمين مؤكدا خبرة مبرة المتميزين في إدارة مسابقات القرآن الكريم عبر سنوات مضت ما يؤهلها لتكون رائدة في هذا المجال.



وعن الداعم الأساسي للمسابقة تحدث الصميعي عن دور ثلث المرحوم عبدالله المطوع والذي يشرف عليه نجله عبدالاله عبدالله المطوع حيث سيقوم على رعاية المسابقة وهي بادرة اعتبرها صفحة مضيئة دأب القائمون على الثلث على دعم كل ما في صالح المجتمع الكويتي وبنائه الثقافي والتربوي.



وحث الصميعي جميع المعلمين والمعلمات من أبناء جمعية المعلمين على المشاركة في المسابقة مذكرا بفضل القرآن والتنافس في حفظه قائلا: إن مبرة المتميزين ستقوم بدورها الذي سيسهل من اجراءات المسابقة عبر فعاليات تجعلها يسيرة وميسرة على المشاركين فيها.