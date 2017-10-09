عادل الشنان

نجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في وقت قياسي في طرح مشروع إنجاز أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية لقسائم جنوب عبدالله المبارك بإجمالي 3260 قسيمة.



وأرجع مصدر مسؤول في «السكنية» نجاح المؤسسة في الانتهاء من تخطيط وتصميم وطرح البنية التحتية لمشروع جنوب عبدالله المبارك في 15 شهرا فقط منذ تسلمها أرض المشروع، إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه إدارات المؤسسة من قبل وزير الإسكان وإدارة المؤسسة في تسهيل كل الأمور للإسراع في حلحلة القضية الإسكانية.

وأشار المصدر إلى أن السكنية تسلمت ارض المشروع من البلدية في نهاية يوليو 2016 بما تتضمنه من عوائق مختلفة مثل خطوط الضغط العالي والزراعة وجواخير وغيرها، مبينا ان السكنية وبمجرد تسلمها الأرض حاولت بشكل سريع التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك المعوقات للبدء في تنفيذ المشروع وخصوصا وزارة الكهرباء لإزالة خطوط الضغط العالي التي تعتبر هي المعوق الأهم والأصعب.

وقال ان «السكنية» حاولت بعد تسلمها الأرض التنسيق مع وزارة الكهرباء لتقل خطوط الأرض إلا أن تأخرها وتراجعها عن القيام بذلك دفعها لتحمل مهمة نقل خطوط الضغط من خلال طرحها مناقصة لذلك.

وبين المصدر أن عملية تحويل المسار إلى الخط الجديد الذي قام المجلس البلدي بتحديده على طول محيط المشروع من الجهة الشمالية سيكون خلال 500 يوم مدة العقد دون أن تتعارض مع اعمال البنية التحتية. ولفت إلى أن «السكنية» أخطرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالقيام بواجبها في تنفيذ الحزام الشجري للمناطق المفتوحة بإجمالي 8.548 هكتارا.

وقال ان المشروع سيكون في تنفيذه على نمط مشروع غرب عبدالله المبارك من حيث السرعة والإنجاز تمهيدا لتسليم أذونات البناء للمواطنين أصحاب القسائم يليها البدء في مرحلة طرح مناقصات المباني العامة التي ستكون على أجزاء تنفذ بالتوازي مع عمليات بناء الوحدات من قبل المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن المشروع سيحتوي على 60 مبنى عاما سيخصص منها أجزاء للمراكز التجارية والأندية الشبابية والمحلات الاستهلاكية والخدماتية، اضافة إلى 10 مدارس و12 مسجدا ومركز ضاحية يحتوي على 20 مركزا وكذلك مكتب للجهات الحكومية وموقع مخصص للمؤسسة السكنية يحوي القطاع الاستثماري في المنطقة، اضافة إلى 4 محطات كهرباء رئيسية.