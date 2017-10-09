توظيف مخرجات هذا البرنامج لسد احتياجات سوق العمل



ليلى الشافعي

بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.فاطمة الملا، ومدير معهد البناء البشري للتدريب الأهلي م.عواطف السلمان، نظم معهد البناء البشري للتدريب الأهلي التابع لجمعية المنابر القرآنية مع وزارة الشؤون الاجتماعية (قطاع الرعاية الاجتماعية) اللقاء التنويري المشترك الأول لأبناء وفتيات ومحتضني قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية على مدى ثلاثة أيام متتالية بالتنسيق مع الفرق الإدارية والتنفيذية التي حرص مدير إدارة الحضانة العائلية يحيى الدخيل على تشكيلها لمتابعة العمل مع الأبناء في المقرات ومع إدارة المعهد.

وتأتي تلك اللقاءات تحقيقا للأهداف المشتركة وإنفاذا لبنود بروتوكول التعاون الخدمي والشراكة المجتمعية المستدامة في تعزيز تقديم الخدمات الإنسانية لفئات الرعاية الاجتماعية المبرم بين جمعية المنابر القرآنية ووزارة الشؤون، حيث يقوم معهد البناء البشري للتدريب الأهلي بتدريب الفئة المستهدفة ضمن برنامج تدريبي نوعي معتمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مدته تسعة شهور، يتلقى فيه المتدربون أهم المهارات العلمية والمهنية اللازمة، بحيث يتم توظيف مخرجات هذا البرنامج لسد احتياجات سوق العمل من تلك الشريحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة، ومن أبرزها ديوان الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص وغيرها من الجهات، كما يقوم المعهد بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة لهذه الفئات من خلال تخصيص لجنة رفيعة المستوى تقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع وسبل تنفيذه وإيجاد مصادر التمويل والدعم.

وصرح الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.فاطمة الملا في كلمتها أن هذه الشراكة المجتمعية مع جمعية المنابر القرآنية متمثلة بمعهد البناء البشري تهدف الى خدمة أبناء قطاع الرعاية الاجتماعية من حيث التدريب والتوظيف ودعم المشروعات الصغيرة، وأن هدف المعهد مستمد من اسمه ودوره في بناء شخصية أبنائنا والعناية بهم وتدريبهم وتأهيلهم للحصول على شهادات تؤهلهم للتوظيف المباشر من قبل ديوان الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة، ولاسيما أن المعهد قد حصل على اعتماده من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في أغسطس الماضي، ويعد أول معهد نوعي خدمي غير ربحي يقدم خدماته التدريبية المجانية لفئات الرعاية الاجتماعية.