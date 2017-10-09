أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن عدد القسائم المتبقية في مدينة جنوب المطلاع هو 1517 قسيمة ستوزع نهاية شهر نوفمبر المقبل ليكون بذلك آخر موعد لتقديم طلبات التخصيص على آخر قسائم مدينة جنوب المطلاع في 19 الجاري.



وقالت المؤسسة في بيان إن هذه القسائم هي في الضاحية رقم 2 من مدينة جنوب المطلاع إذ تم توزيع قسائم الضواحي الـ 11 السابقة في السنوات المالية 2015/2016 و2016/2017 و2017/2018 وقامت المؤسسة ببرمجة توزيعات القسائم على 3 سنوات مالية.



وتعتبر مدينة جنوب المطلاع أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت وأضخم المشاريع الإسكانية المتكاملة الخدمات وتضم نحو 28288 قسيمة سكنية جاءت إثر جهود مضنية من الجهات التنفيذية والاستشارية وثمرة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



وتم توقيع العقد الثاني الخاص بإنشاء البنية التحتية للضواحي (إن 12 وإن 11 وإن 10 وإن 9 وإن 8 وإن 7 وإن 6 وإن 5) التي تضم 18519 قسيمة في مارس الماضي كما تم طرح العقد الثالث الذي يتضمن تنفيذ البنية التحتية للضواحي الأربع الأخرى (إن 1 وإن 2 وإن 3 وإن 4).



وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد حددت سابقا جدول التوزيعات المقترح لمشروع جنوب المطلاع للسنة المالية (2015-2016) متضمنا 12177 قسيمة بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها وللسنة المالية (2016-2017)، متضمنا 11338 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها.