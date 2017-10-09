257 خدمة مقدمة على الموقع الإلكتروني..والأبلكيشن تحت التجربة للتسهيل على المراجعين





أسامة أبوالسعود

افتتح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب صباح امس مركز خدمة المواطن التابع لوزارة العدل في مجمع الأفنيوز.

وأكد د.العزب، في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح، أن «هذه الخدمة هي واجبة علينا وليست منة، مشيرا الى أن «الحكومة سبق أن تناولت فكرة «الحكومة مول»، واليوم نحن في الأفنيوز احد الأسواق العالمية ننتقل إلى هذا المرفق الحيوي في الكويت وننقل الخدمة للمواطن والوطن قبل كل شيء، فتواجدنا يعطي رسالة هامة مفادها انتقال الحكومة إلى الناس وليس بالضرورة أن يذهب الناس للجهات الحكومية».

وتابع «الخدمات في المركز متكاملة وشاملة لا ينقصها الا وزارة أو وزارتان وستنتقل في القريب العاجل بعد توفير الأماكن الخاصة لها».

وعن الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، قال د.العزب «وزارة العدل انتقلت بكل خدماتها إلى هنا، ومركز الأفنيوز يقدم 5 خدمات منها التوثيقات والتنفيذ والرسوم القضائية والتوكيلات، وفي خلال اسبوعين نقدم خدمتين اضافيتين».

وذكر ان «الاسرة عندما تأتي للتسوق تجري معاملاتها في التوثيق ودفع الرسوم وبالتالي نحن نقلص المسافة للناس ونخدمهم، فهي خدمة وطن وخدمة اقتصاد وخدمة مواطن، فهناك 100 ألف زائر يوميا لمجمع الافنيوز وهذا رقم محفز للحكومة أن تتواجد بين الناس حتى ننقل لهم فكرة الحكومة الشعبية».

وعن انتقال هذه الخدمة لبقية المحافظات، اكد د.العزب أنه «متى ما وجدنا المكان المناسب واللائق لتقديم الخدمة للمواطنين فسنتواجد»، مردفا «التمدد في الخدمات حتى نخفف الازدحام عن مجمع الوزارات الذي اصبح يقلق الجميع بسبب الازدحام، وعندما نتمدد خارج العاصمة هنا تكون الخدمة أقرب للمواطن». وتطرق العزب إلى تدشين الموقع الالكتروني، مبينا انه «يقدم 257 خدمة بالاضافة الى الابلكيشن وهو تحت التجربة ونسعى لتطويره لمزيد من الخدمات حتى نسهل على المراجعين».

وأشار الى جولته الأخيرة في لاهاي، قائلا «التقينا مع نائب رئيس محكمة العدل الدولية وأشاد من محراب القضاء العالمي بدور صاحب السمو ودور الوساطة الكويتية»، مؤكدا أن «صاحب السمو الأمير يقف على مسافة متساوية من الجميع وهو ميزان للعدالة في هذا الوطن ويحاول ان يقلص الفجوة بين الاخوة من خلال المصالحة والمصارحة».

من جهته، قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ان هذا المركز يعتبر اول مركز خدمات لوزارة العدل داخل مول تجاري، وهدفنا من افتتاح هذا المركز هو التواجد في كل مكان، وبدلا من ان يأتي الناس الى مجمع الوزارات لإنجاز معاملاتهم نحن نأتي إليهم في الاسواق والمجمعات التجارية والمطار والمنافذ الحدودية ومراكز الخدمة المنتشرة في ربوع البلاد، وهو هدف واستراتيجية طالبنا بإنجازها معالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بان نكون متواجدين ونوفر خدماتنا في كل مكان.

واضاف السريع قائلا «واليوم أصبحت خدمات وزارة العدل متوافرة على البوابة الالكترونية للوزارة لإنجاز جميع خدمات الوزارة بشكل قياسي بكافة الوسائل سواء الالكترونية أو افتتاح المزيد من مراكز الخدمة الجديدة وايضا تطوير المراكز القديمة».

ولفت الى ان مركز خدمة وزارة العدل بمجمع الافنيوز هو مركز خدمة شامل ولكنه سيبدأ اولا بالتنفيذ المدني والجنائي والرسوم القضائية والاستعلام القضائي والتوثيق كبداية ومستمرون في التوسع فيما يقدمه المركز ليصبح مركزا شاملا لجميع خدمات وزارة العدل».

وختم تصريحاته بتوجيه الشكر لإدارة مجمع الافنيوز على تعاونهم وحسن استقبالهم لنا وكذلك وزارة الداخلية لتعاونهم معنا وتواجدنا معهـم في هذا المركز.