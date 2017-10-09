أكد ممثلو الجهات الكويتية المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب ان هدف المشاركة إبراز النتاج الثقافي والفكري والأدبي الكويتي أمام الجمهور العربي ومنحه الفرصة للاطلاع على آخر الإصدارات والمطبوعات.

وشدد المشاركون في تصريحات متفرقة على هامش المعرض الذي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي على أهمية توسيع قاعدة انتشار المطبوعات والإصدارات الثقافية الكويتية التي تحظى بمكانة «رفيعة» في الوطن العربي عبر المشاركة في التظاهرات الثقافية ومنها معارض الكتاب.

وقال المسؤول في قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام مشعل الشهري إن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي بهدف إبراز الدور الكويتي «الرائد» ثقافيا وإطلاع الجماهير على تاريخ وثقافة الكويت وما تملكه من إمكانات في هذا الميدان.

وأكد الشهري حرص وزارة الإعلام الكويتية على المشاركة «الدورية» في معرض عمان الدولي للكتاب وعرض إصداراتها أمام الجمهور الأردني الذي يتميز بحبه للقراءة والمطالعة لافتا إلى أن هناك شريحة واسعة من القراء الأردنيين يقصدون اقتناء إصدارات كويتية معينة مثل مجلة «العربي».

وأضاف أن جناح الوزارة يضم مختلف أنواع الإصدارات الموجهة لشرائح المجتمع كافة، مبينا ان الجناح حرص على إبراز آخر إصدارات الوزارة بمناسبة الذكرى الثالثة لاختيار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة.

من جهته، قال مدير إدارة معارض الكتاب في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعد العنزي إن المجلس يولي المشاركة في معارض الكتب التي تقام بالدول العربية «أهمية بالغة» دعما لهذه التظاهرات الثقافية وسعيا نحو إنجاحها.

ولفت العنزي إلى أن هناك إقبالا عربيا على إصدارات المجلس المتنوعة منها «سلسلة عالم المعرفة» و«من المسرح العالمي» ومجلات «عالم الفكر» و«الثقافة العالمية» و«إبداعات عالمية» فضلا عن كتب التراث مثل «تاج العروس» و«مغني اللبيب» وبعض من مؤلفات الكتاب الكويتيين الذين يحرص المجلس على دعمهم وإبراز أنشطتهم في المحافل الثقافية.

وأشار الى أن المجلس يشارك في معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام بإصدارات لأكثر من 420 عنوانا اختيرت بعناية موضحا أنه تم وضع أسعار رمزية لهذه الإصدارات حتى تكون متاحة للشراء والاقتناء أمام جمهور المثقفين.

بدورها أكدت مديرة المكتب التنفيذي بلجنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة الكويت غادة الحسن اهتمام الجامعة بالتواجد الفعال في «التظاهرات الثقافية الجادة».

وأوضحت الحسن أن الجامعة تهدف من المشاركة في معارض الكتاب إلى نشر مطبوعاتها على مدى أوسع فضلا عن إبراز دور «جامعة الكويت» في الحقول العلمية.

وأفادت بأن مطبوعات جامعة الكويت تتمتع «بمكانة علمية رفيعة وموقع متقدم» على خارطة الثقافة العربية لما تتضمنه من بحوث ودراسات معمقة في شتى مجالات العلم والمعرفة.

وقالت إن ما تشارك به الجامعة من مطبوعات في معرض عمان الدولي للكتاب بمنزلة «خدمة علمية وحضارية» تسهم بها الكويت في المجال العلمي وتمنح من خلالها القارئ فرصة للاطلاع على أعمال الباحثين.

وأضافت الحسن عن إصدارات مجلس النشر العلمي في الجامعة ان المجلس يصدر عشر مجلات متخصصة منها «الشريعة والدراسات الإسلامية» و«حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» و«الحقوق» و«العلوم الإدارية» و«دراسات الخليج والجزيرة العربية» و«الأبحاث الهندسية».

من ناحيته، قال مسؤول جناح مركز البحوث والدراسات الكويتية عبدالعزيز الخطيب إن «هذا المحفل الثقافي وملتقى النخب الفكرية فرصة مناسبة أمام الجمهور الأردني والعربي للتعرف على تاريخ الكويت وتراثه في مختلف المجالات لاسيما السياسية» لافتا إلى أن جناح المركز يضم إصدارات عدة حول تاريخ السياسة الكويتية.

وأضاف الخطيب أن المركز يشارك بإصدارات مختلفة منها الدوريات القديمة في التعليم والفن والإدارة كما أن الجناح يضم إصدارا جديدا خاصا بالمغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح تمت ترجمته من مجلة «لايف» الأميركية واسعة الانتشار.

ويشارك في المعرض من الكويت كل من قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام الكويتية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ومركز البحوث والدراسات الكويتية وشركات «الإبداع الفكري» و«ذات السلاسل» و«مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع».

وتشتمل فعاليات المعرض الذي يستمر عشرة أيام على برامج ثقافية منوعة تنفذها الجهات الأردنية المنظمة وهي وزارة الثقافة واتحاد الناشرين الأردنيين وأمانة عمان حيث يتخلل المعرض إقامة ورش عمل وأمسيات قصصية ومحاضرات فكرية وعروض سينمائية وملتقيات ثنائية وندوات ثقافية وأدبية.