قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي ان الكويت تخطو خطوات حثيثة نحو التحول الإلكتروني الذكي من خلال تبني أرقى معايير الأنظمة الآلية وتطبيقها في معظم وزارات الدولة.

وأضاف الشطي في تصريح عقب افتتاح معرض دبي للتكنولوجيا (جايتكس 2017) بحضور ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان آل مكتوم ان هناك مساعي جادة لإيجاد بنية تكنولوجية متينة ومتطورة تستطيع الكويت من خلالها التقدم نحو المستقبل الرقمي.

وأوضح ان هناك العديد من المشاريع الإلكترونية التي تبنتها عدة جهات في الدولة ولاقت نجاحا كبيرا في أوساط المتعاملين.

وبين ان مشاركة الكويت في «جايتكس 2017» متميزة من حيث عدد الجهات والهيئات الحكومية التي تطرح إنجازاتها الإلكترونية أمام الآلاف من زوار المعرض.

ولفت الشطي إلى ان وزارة المالية ستستعرض آخر ما توصلت إليه من خدمات ذكية فيما يخص تنفيذ الموازنة العامة للدولة والطوابع الإلكترونية وأنظمة إدارة المخزون المالي الآلية الحديثة.

وبين ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية هي الأخرى تشارك في المعرض لتشرح لزواره أبرز إنجازاتها فيما يتعلق بالتصديق الآلي على المعاملات والتوقيع الإلكتروني والخدمات الإحصائية المتاحة عبر الأجهزة الذكية والتي تعطي معلومات قيمة حول الحالة السكانية للكويت إضافة الى نظام تحديد الموقع المتطور الذي تتبناه.

وأشار الشطي الى أن مشاركة وزارة الداخلية خلال المعرض تتمحور حول خدمات الإقامة والجوازات، لاسيما طلبات الزيارة وتجديدها بالكامل عن طريق الشبكة العنكبوتية وخدمات تجديد رخص القيادة دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

وقال الشطي ان وزارة العدل ومن خلال منصتها داخل المعرض تقدم للجمهور إنجازاتها التكنولوجية الجديدة، لاسيما بوابتها الإلكترونية التي أطلقتها قبل أسبوع والتي تحتوي على خدمات تتعلق بمتابعة سير القضايا والدفع الإلكتروني ورفع صحف الدعاوى عن بعد دون الحاجة الى مراجعة مقر الوزارة.

وأضاف ان وزارة التجارة والصناعة حرصت أيضا على المشاركة في هذه الفعالية الدولية لشرح الخدمات الإلكترونية المبتكرة التي دشنتها أخيرا لاسيما «مركز الكويت للأعمال» المسؤول عن إصدار الرخص التجارية بشتى أنواعها وإصدار الشهادات إلكترونيا.

وبسؤاله عن تنافسية الكويت في مجال تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، أكد الشطي ان الإنجازات الكويتية مشهود لها في هذا المجال، لاسيما ما حدث مؤخرا من إطلاق مبادرة التراسل الإلكتروني بين مختلف أجهزة الدولة والتوقيع الإلكتروني وما قامت به بلدية الكويت من جهود متميزة في إصدار تراخيص البناء بشكل إلكتروني كامل.

وقال: «كلها إنجازات تصب في سجل الكويت النشط بمجال الحكومة الإلكترونية وهي مستمرة في تقديم المزيد من الخدمات التي تسهل حياة المواطنين والمقيمين».

وشدد على ان مشاركة الكويت في هذا المعرض الدولي هدفها إبراز الإنجازات الحكومية على صعيد البوابة الإلكترونية وتبني التكنولوجيا الحديثة في تعزيز مرتبة الدولة بقائمة التنافسية الاقتصادية «وبالفعل تقوم الكويت بجهد كبير جدا في هذا المجال، ولكن يجب ان يتم تسليط الضوء عليه بشكل أكبر لكي يعرف جمهور المتعاملين تلك الخدمات المتميزة».

وقام راعي الحفل ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان آل مكتوم بزيارة جناح الكويت المشارك في «جايتكس 2017» إذ استقبله مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي والذي قدم له عرضا مختصرا عن إنجازات الكويت في مجال الخدمات الإلكترونية والتي تطلق لأول مرة خلال المعرض.

يذكر ان معرض دبي للتكنولوجيا (جايتكس 2017) يستمر لمدة 5 أيام وتشارك فيه جهات حكومية لدول أجنبية وعربية إضافة الى أكثر من 700 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات.