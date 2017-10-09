مريم بندق

يتطلع المراقبون اليوم إلى بيان مجلس الوزراء الرسمي الذي سيصدر عقب جلسته الاعتيادية الأسبوعية التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد أن قدم النائبان رياض العدساني ود.عبد الكريم الكندري استجوابهما رسميا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

ويأمل المراقبون في التأكيد على استمرارية الحكومة في اختيار نهج الإصلاح ودعم الوزراء المهددين بالاستجواب، والذي أعلنت عنه في بيانها الصادر في 29 أغسطس الماضي.

ويتوقع المراقبون ان يعلن رسميا حرص الحكومة على مؤازرة ودعم الجهود المخلصة والأمينة والمتميزة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وتمسكه بالدستور والقوانين وتنفيذ كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.

هذا، وتجدد الحديث عن دعم المواطنين بكوبونات البنزين، وبسؤال مصادر، أجابت: حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بهذا الشأن، مضيفة انه في ظل تحصين المحكمة الدستورية قرار مجلس الوزراء بزيادة تعرفة البنزين لا نرى إمكانية التراجع عن زيادة التعرفة.

وردا على سؤال حول حسم أسماء 5 قياديين في جلسة اليوم تشمل رئيس ديوان المحاسبة ووكلاء وزارات الخدمات، الصحة، التجارة وأمين عام جامعة الكويت، أجابت المصادر: مثل هذه القضايا تدرج على باب «ما يستجد».