أكد نائب رئيس لجنة أصدقاء المعاقين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منصور السرهيد أن اللجنة التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تنظر في نسب الإعاقة إنما تنظر في نسبة العجز الطبي فقط ولا دخل لها في موضوع الإعاقة.

وتقدم السرهيد في تصريح بالشكر لنائب المدير العام للتأمينات الاجتماعية خالد الفضالة على حسن استقباله لأعضاء لجنة أصدقاء المعاقين والاستماع باهتمام لشرح الموضوع وله كل الشكر والتقدير، وكذلك اللجنة تنتظر رجوع اللاعب عاطف الدوسري من مشاركته الخارجية ممثلا للكويت في بطولة ألعاب المعاقين المقامة في الجمهورية الأوكرانية، وتأهله لبطولة العالم لألعاب المعاقين في مسابقة رماية البندقية الهوائية التي ستقام في كوريا الجنوبية العام المقبل، وبهذه المناسبة نبارك للبطل الدوسري وصوله لهذا المستوى العالمي ورفع علم الكويت عاليا ومن حقه علينا وعلى الحكومة أن تقف إلى جانبه وتسانده وعند عودته سيتم الاستماع منه لحيثيات الموضوع ومساعدته.

وأكد السرهيد أن لجنة أصدقاء المعاقين تقوم بجهود كبيرة من أجل المطالبة بحقوق ذوي الإعاقة، حيث قام عدد منهم بزيارة التأمينات الاجتماعية لمعرفة المشكلة التي وقعت للاعب الدوسري، وشارك في الزيارة إضافة إلى نائب رئيس اللجنة الأعضاء صالح الظفيري ويوسف الكندري وفهد السهلي ومبارك ابداح العجمي وستستمر اللجنة في تلك المطالب العادلة.

وأشاد السرهيد بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لخدمة أبناء الكويت بمختلف إعاقاتهم وتم مؤخرا تفعيل العديد من القرارات لتسهيل العمل سواء إصدار البطاقة الخاصة بالمعاق التي لا تستغرق سوى 5 دقائق فقط، إضافة إلى بطاقة مواقف المعاقين وغيرها من الأمور التي تقوم بها مدير عام الهيئة د.شفيقة العوضي ونوابها من أجل تقديم أفضل الخدمات وأسرعها لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.