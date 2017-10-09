حقق البطل الكويتي، محمد بوربيع، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق عربياً وخليجياً مكرساً نفسه كبطل عالمي بإحرازه فئه "البرو اوبن" التي تعتبر أقوى فئه برياضه الدراجات المائية، وبذلك يكون أول لاعب عربي يحرز هذا اللقب ويحطم رقمه العالمي السابق ليصبح رصيده 21 ميدالية ذهبية خلال 11 سنه متتالية .

وبدوره حقق محمد الباز برونزيتين إحداهما بأول مشاركه له في فئة "برو اوبن". كما حقق عبدالرحمن العمر، ذهبيتين في أقوى فئتين بمجموعته (اكسبرت)، والمصنف العالمي وليد العدساني فضيتين، وعبدالله الغانم فضية وبرونزيتين، وراشد الراشد فضية وبرونزية، وسالم المطوع برونزية، لتصبح الحصيله الكويتية كالتالي :

3 ذهبيات

4 فضيات

6 برونزيات

وتعليقا على النتائج أهدى البطل بوربيع هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي.