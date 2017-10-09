استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأثنين، عند مستوى 0.302 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.354 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 0.395 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.309 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وكان سعر صرف الدولار الأميركي قد تراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف جديدة بشأن التوترات مع كوريا الشمالية متخليا عن المكاسب السابقة التي تحققت بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر نموا في الأجور بأعلى مما كان متوقعا.