لقي 12 لاجئا روهنغيا مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر غرق قارب في نهر ناف كان يقلهم نحو الأراضي البنغالية.وأوضحت منظمة الهجرة الدولية في موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ القارب غرق في القسم البنغالي من النهر، وأنّ من بين الغرقى 10 أطفال.

وأضافت المنظمة أنّه تم إنقاذ 13 شخصاً من الغرق، وما زالت عمليات البحث جارية عن 25 مفقودين.

وأشارت إلى أنّ السبب الرئيسي لتكرار حوادث غرق القوارب في نهر ناف، هو تحميل القوارب أكثر من قدرتها الإستيعابية، والعوامل الجوية.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.

ومنذ ذاك التاريخ عبَرَ نحو 509 آلاف من المسلمين الروهينغا إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار، وفق ما أفاد به المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في وقت سابق.