دارين العلي

اعتصم عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء، صباح اليوم، في مبنى الوزارة، احتجاجا على إلغاء مكافأة الأعمال الطارئة المعروفة بـ"مكافأة العيار"، إلى جانب مطالباتهم بعدة بدلات أخرى.

واللافت في الاعتصام المشاركة الخجولة من الموظفين الذين اتهموا النقابة بالتخاذل.

ومن جانبه شرح وكيل وزارة الكهرباء والماء، م. محمد بوشهري، ماهية "مكافأة العيار" وسبب الغائها ، مشيرا إلى أن قرار الخدمة المدنية كان واضحاً حيث أن من يُعين من الموظفين بعد صدور القرار أي بعد الأول من أكتوبر لن يستحق هذه المكافأة، في حين أن الموظفين العاملين في مواقعهم الحالية المستحقين لها سيستمرون بالحصول عليها في المواقع المستحقة إلا إذا غير الموظف موقعه إلى مكان لا تسري عليه صفة التشغيل والطوارئ فإنه سيخسر هذه المكافأة.

وأكد بوشهري أن الوزارة حريصة على المطالبة بمستحقات وبدلات الموظفين المختلفة.