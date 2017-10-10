حنان عبدالمعبود ـ هاني الظفيري - محمد الدشيش - عبدالعزيز الفضلي

أكدت وزارتا الصحة والتربية والإدارة العامة للإطفاء استقرار حالة جميع الطالبات اللاتي تعرضن لاختناق نتيجة العبث بمطفأة حريق من نوع (بودرة) في أحد الفصول بمدرسة ثانوية الجهراء.

وقد أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة أن فنيي الطوارئ الطبية قدموا الرعاية الطبية للطالبات بالمدرسة مباشرة، وتم نقل 45 طالبة إلى المستشفى، منهن 43 طالبة كويتية وطالبة سعودية وأخرى سورية، وبعد اتخاذ الإسعافات الأولية ومراجعة جميع الحالات تبين إصابتهن باختناق نتيجة استنشاق الغاز المنبعث من مطفأة الحريق.

وأشار إلى أن الطوارئ الطبية تلقت بلاغا الساعة 11:11 صباح أمس، بوجود عدد من حالات الاختناق في المدرسة، وعلى الفور تم إرسال 12 سيارة إسعاف بالإضافة إلى إسناد مع عدد من الفنيين وسلندرات الأكسجين بقيادة مشرف مركز إسعاف القصر، في حين كان الاستعداد مكتملا في مستشفى الجهراء وغرفة الطوارئ المركزية.

من جهته قال مدير مستشفى الجهراء د.علي المطيري إن جميع الطالبات تعافين مشيرا إلى متابعته لكل الحالات، مضيفا أن الأمر لم يستدع بقاءهن في المستشفى لاسيما أنه تم وضع جميع الطالبات تحت الملاحظة عدة ساعات والتأكد من استقرار حالاتهن قبل إعادتهن جميعا إلى منازلهن، باستثناء حالة واحدة فقط لطالبة تعاني من أمراض أخرى لا علاقة لها بالحادث، وتم إدخالها لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

من جهته قال مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث إن الحادث وقع نتيجة سوء سلوك وعبث في مطفأة الحريق من قبل بعض الطالبات، مؤكدا أنه لم يكن هناك اي حريق في المدرسة.