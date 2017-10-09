عبدالكريم العبدالله

عرض رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون بوزارة الصحة، د.فهد الابراهيم، تجربة دولة الكويت الرائدة للكشف المبكر عن سرطان القولون من خلال إلقاء كلمة في اجتماع بمنظمة الصحة العالمية الذي عقد في باكستان، وبحضور وزير الصحة د.جمال الحربي.

وقال رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون بوزارة الصحة، د.فهد الإبراهيم، في تصريح صحافي، انه تم عرض خبرات دولة الكويت في مجال مكافحة سرطان القولون التي تعتبر رائدة بالشرق الأوسط حيث قطعت خطوات كبيره للقضاء على سرطان القولون، وتم نقل تجربة دولة الكويت لإفادة الدول الأخرى.

وأشار د.الإبراهيم إلى أن عرضه عن تجربة البلاد في مجال مكافحة سرطان القولون في دولة الكويت لاقى اهتماما وإشاده من الدول الأعضاء الذين أكدوا على أن خطوات دولة الكويت متميزة في مجال مكافحة المرض.

واعتبر د.الابراهيم سرطان القولون من أعلى السرطانات التي تصيب الرجال، وثاني أعلى سرطان للإناث ، لافتا إلى أن معدلات الإصابة تضاعف إلى ستة أضعاف لدى الرجال وثمانية أضعاف لدى النساء خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وعن البرنامج، اكد د.الابراهيم على استمرار الإقبال على البرنامج الوطني للكشف عن سرطان القولون من المواطنين، مشيرا الى نجاح البرنامج في القضاء على نسبة لا يستهان بها من المرض في البلاد.