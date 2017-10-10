عادل الشنان

أعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء 2819 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان.

كما أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية، لاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحا أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من جميع التخصصات.

وطالب الديوان المرشحين في الدفعة الحالية بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة (دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية) وذلك اعتبارا من تاريخ 2017/10/11 والذي يصادف يوم الأربعاء مصطحبين معهم المستندات التالية:

1 - أصل + صورة عن البطاقة المدنية.

2 - أصل + صورة عن الشهادة الدراسية.

3 - أصل + صورة عن شهادة الميلاد.

4 - صورة عن الجنسية.

5 - عدد 4 صور شخصية 4×6.

وحرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

إدارة الفتوى والتشريع

بدرية جعفر راجح الهاجري

الأمانة العامة للأوقاف

دلال عادل سعيد اسبيته

ريم وليد عبد الجليل الماجد

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

منى رجعان ناصر البحيرى

نوف راشد عقيل خليفة

فضيله مد الله فرحان الشمري

غدير نايف محمد العازمي

سارة فهيد محسن الديحاني

محمد سيف مبارك الرشيدي

مشاري شعبان محمد العنزي

الإدارة العامة للإطفاء

نواف عايد هتلان العازمي

دانة حمود فهد الدباسى

مشعل خليفة خضر الخضر

جابر محمد علي سعيد

الإدارة العامة للجمارك

علي سالم طامي الهاجري

فالح مهدي فالح العازمي

مزيد حمدان مزيد الرويعى

محمد بداح مطلق الهاجري

محمد ردن مناور العنزي



الإدارة العامة للطيران المدنى

عبد الله هريسان مدغم العازمي

ميساء محمد عبد الرحمن النوري

سعود عبد العزيز عساف الجدى



الادارة المركزية للاحصاء

عبيد مزهر حبيب الشمري

سلطانه فائح علي العتيبي

مريم سليمان أحمد راشد

العنود حمود محمد العازمي

بدور فلاح عبد الله الجدعى

قمره عبد الله مسلم العتيبي

ابتسام زيد محمد المطيري

أبرار فهد سماوى الضفيري

سعد عبدالعزيز عايد العنزي

جواهر شبيب غانم عوض

مرضي عبد الله مرضي الاذينه

إيمان مكى سالم القلاف

أبرار خدعان شبيب العازمي

هيا سعد عايد الشراكى



المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب

إيمان عبدالله نابي الدويلة

عبد الله منصور شنيف العازمي

شيماء علي حسن الشطي

خالد منصور بعيجان العتيبي

فيصل مشعل تركي الظفيري

غالية عبدالله ضيدان الوقيت

عبير محمد فهد علي

نوف عادل خلف القرينى

عادل عبيد سلمان الرشيدي

هديل فيصل مشعل العازمي

شهد مانع عبد الله العجمي

أحمد مبارك رحيم العنزي

أيوب سالم شاهين عبد الله

عبد الله فيصل جابر المطيري

عبدالله مسعود سعود الجويسري

جميلة أحمد مختار الصراف

حمود وسمي عيد العازمي

دلال عماد عثمان محمد

موضي معدي ميرز العازمي



الهيئة العامة لشؤون القصر

شروق صلاح عبدالله الشرقاوى

روان محمد صالح السعيد

فاطمة عدنان شعيب البكر

المها محمد هادي العنزي

مريم اسماعيل بندر السلمان

نوف خالد سالم الصباح

نورة نبيل علي حسن حمد الإبراهيم

دلال عثمان علي الملا

نورة حمد صالح الجطيلى

أفراح عباس قاسم الصالح

ريم فريج خلف العنزي

ريم إبراهيم جاسم الفضلي

زهراء عباس علي عباس

حسن عبدالله حسن حمد العجمي



الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

هنادي ثجيل شريدة الشمري

منال محمد الطاهر لميني

نوال عبد الله مطلق الرشيدي

ناصر محمد مسعود علي

طلال خليفة حمود هويشل

فهد علي محمد ملا

محمد عامر عبد العزيز المانع

أحمد سلمان زنيفر العازمي

بنيه هاجس راشد العجمي

محمد عباس فالح العجمي

امهلي حيلان علي الحربي

سارة صلاح أحمد العودة



الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

شيخة بدر مبارك شعيبي

فايزة سالم إبراهيم العجمي

سعاد غنام سعد العازمي

منار علي حسن الجاركي

حبيبه جمال بركات عبد الله

منيرة مناحي سعود العجمي

ريم مرزوق ناصر حوشان

فاطمة حميدي زامل العتيبي



الهيئة العامة للرياضة

سناء خالد ابداح الهاجري

أمثال كريزي سعود المطيري



الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

زمزم بدر محمد العلي

عبد العزيز سلطان اسد سلطان محمد

أحمد سعد محمد العازمي

إسراء سليم مصطفى المحميد

ود حمد راشد العجمي



الهيئة العامة للشباب

شيخة عبد المحسن جاسم القصار

فاطمة عبد الهادي عبد الرزاق العطار

امل سعود صاهود المطيري

منيرة مفيد خليفة الدغيشم

سعود فهد نهار المطيري

انوار فيصل حمد العمر

عزيزة هاشم حسن الاستاذ

عبد الله فراج خليفة الخليفة

فجر محمود محمد غلوم



الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

سارة مهدي محمد العجمي

مقبوله قبلان بداح العازمي

بسام نايف لافي الديحاني

وفاء حمد الراوى العنزي

احلام صالح رومي الظفيري

سارة تركي رميح المطيري

زينب عباس عبد الله السالم

نوف سعد عيسي الحربي

سارة عردان فهيد العجمي

عائشة محمد حسين العجمي

الجازي فهيد عبيد الرقيصى

فاطمة جاسم محمد بوحمد

غدير علي عباس الجدى



بلدية الكويت

خالد تركي عبدالله النويهض

حمود حمد عواض العازمي

عبد الرحمن عيد مجبل العازمي

فهد راشد عطشان العازمي

محمد سالم دويهيس العازمي

فواز عادل عنبر محمد

عيسى عباس بن علي جاسم

مها محمد مسفر العجمي

يوسف صغير رجا الرشيدي

عبد العزيز علي حسين العبد الله

حنان سلمان جاسم حميد القشطي

آمنة عبد الله أحمد كمال

جاسم سيف مبارك العازمي

سلطان فهيد حجي العازمي

فايزة سعد عقاب الهاجري

عادل حبيب ابريم العازمي

هيفاء مجبل حمد العازمي

سارة عبد الله علي العازمي

فاطمة عواد مسباح العازمي

فريح صباح فريح العنزي

وليد عبدالله محمد العسيرى

عبد الله صالح عودة العسعوسي

فاطمة عبد الله محمد المسلم

جراح مفرج مشلح الدوسري

فاطمة هارون عبد النبي خاجه

حمد محمد راشد العجمي

نوف محمد معيوف سيد محمد الرفاعي

عبد الرحمن صالح محمد الدريس

تهاني عبدالله ضيدان الوقيت

أحمد محمد سالم الزعابي

عبد الله مجبل براك العازمي



وزارة الأشغال العامة

سارة جمعان عيد الحريص

صالح علي عبد الله العباد

مرزوق عيد حمود العازمي

غالية محمد عبد الله الشراح

نوال عايض صليهم العازمي

مريم بندر غازي محمد

حمود منصور أحمد المحارب الحمود

بدر عابد عبدالله صنت سالم الرشيدي

سلوى فرج صالح جوهر

حبيب عيد سعد العازمي

سميرة مصطفى عبد الله الحاج عيسى

إيمان حسن عودة الشمري

منى فلاح فهد حمود

محمد ناصر محمد الحشان

محمد جاسم محمد القلاف

محمد فهد محمد الدوسري

علي صغير محمد العجمي

نورة فالح برجس العازمي

عادل عبدالله عباس محمد

سعد حزمى ملفي العازمي



وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رفعة فهيد فهد العجمي

بشاير أحمد مطلق العازمي

ملاك محمد صالح المطيري

نورة عبدالله فلاح المطيري

أسماء فهد دومان الديحاني

وضحة محمد منصور الهاجري

وجدان عبد الهادي محمد المطيري

نشميه يوسف سعود الحسيني

نورية مشعل محمد السبيعي

روان محمد رضا علي

حوراء يوسف حسن رمضان

هنوف جاسم محمد الفيلكاوي

رفعة محمد شافي المتلقم العجمي

سلطان مخيلف عيد الظفيري

عبدالرحمن أحمد فهد العازمي

مريم مبارك رجعان الحبيني العازمي

أبرار خالد عوض الرشيدي

مريم فهد حمود العتيبي

حنان فالح شريدة الديحاني

فاطمة فرج محمد الهاجري

سعاد سياف محمد العتيبي

خزنة محارب خليف الدهمشي

أبرار إبراهيم اسماعيل المهندى

ثريه عبد الله حمود الهاجري

مريم مساعد بدر الماجدي

تهاني فرحان منيزل السعيدي

غدير هادي سعد العنتري

سارة محمد سالم العازمي

ابتهال حمود راشد الظفيري

العنود راشد شافي الهاجري

أسماء صالح عبيد الشمري

عهود طه أحمد الملا

هويه وبران شبيب المعتقه

حصة سعيد عايض العجمي

مشاعل ثويني متعب الشمري

غالية علي عبد الله مرزوق

لطيفة صنت ضاحي تركي

زينب حسن فهد ظافر

تهاني ناصر علي الاذينه

نوف برغش مانع الحسيني

منيرة خالد منصور العازمي

نورة مبارك فهيد العازمي

وفاء عبد الكريم محسن

امل دهيليس نبزان العازمي

صيتة فالح طلق معتوق

سلوى عذاب حسين الخالدي

انوار سعيد ماطر عميره

امل طراد حاج

منى عبد الستار عجمي عبد الله

حسنة مزيد حسن السريحى

حصة مبارك سالم العازمي

منى مبارك اقرينى حبيب

دلال فاضل عباس أحمد

دانة صالح ناصر العتيبي

بشاير فهيد فالح العازمي

مرام محمد حمود غرابان

الشقحه سليمان مناع الحربي

بخيته صالح حمد المري

نسمه مطلق جبر العنزي

عواطف مرعى راشد الهاجري

محمد عبد العزيز راشد الملا

يوسف خالد مبارك العازمي

نوف بدر ناصر بورسلى

نورة عامر عايد المطيري

هبة عبد الله مبارك الحسيني

ألطاف نايف جازي الرشيدي

سالم مجبل سالم العازمي

خالد عيد حجي الرشيدي

مريم محمد حمود الهيلع

مقيضه نايف محمد العازمي

مريم مشعان خلف العازمي

شيخة عبد الله مجبل المسيكان

لطيفة جمال بندر الظفيري

سارة سعد راشد العازمي

روان غازي عبد الله الحبيني

املاك خالد عواض العازمي

سارة حبيب ابريم العازمي

منى بدر عيد قريعيط

فاطمة عبد اللطيف سعد العازمي

عائشة نايف حمدان الشمري

البندري محمد بدر السبيعي

أسماء طارق طه علي

ريم شعيل دخيل الله السبيعي

فضة عبدالرحمن محسن الحربي

روان حمود منشد الخالدي

انوار رمضان حسين العنزي

نجاة ثجيل فارس عبيد

منيرة أحمد عيسى مال الله

ناصر غازي مرضي العنزي

حمد ضحوي محيل الضفيري

ناصر محمد عوض جلوي طلب

جمعان عواض جابر العتيبي

بدر سعد فريج سعود

هويا محمد متروك بليق

منيرة صويان سعد الهاجري

منى محمد أحمد فرج

نوال جابر رمضان الظفيري

حميدة معاضب محمد الرويلي

مها شنيف ماجد المطيري

ريم مبارك قناص المطيري

نوال مطر غنيم الماجدي

سميحه حمد مبارك العازمي

صيتة عامر فهيد العازمي

سارة مطلق مبارك الهاجري

فاطمة ثاري باذر الرشيدي

عيدة إبراهيم هميجان النفيعى

طلال عتيق محمد السالم

حمود محمد حمود القحطاني

حسين علي حسن عبدالله

أحمد غايب جعيلان الرشيدي

حمدة ثنى فلاح العازمي

سارة ناصر فهد العجمي

نادر زيد محمد العتيبي

نوف محمد مجبل العازمي

شيماء عادل محمد عبد الرحيم

أفراح مزعل هزاع المطيري

شيخة عادل خليفة بو ارحمة

إيمان سليمان عبد الله السعدي

شريهان حبيب أحمد القطان

نعيمه علي خليفة الحشاش

نايفه عيد مناحي العازمي

عذبيه محمد دعسان العازمي

نورة جدوع مطر العنزي

نورة براك حويل العازمي

بتول ضاحي عودة الفضلي

بدور مطير راشد وعلان

ريم راشد سعود صالح

سالمه علي محمد المري

نجمه خشمان فهد الضفيري

بشاير فهد خميس العجمي

أبرار تركي محيا العتيبي

عبير بشير علي صنقور

منال صعب رمضان العنزي

سليمه ناصر جحيل الخالدي

نوال خالد محمد العجمي

شريفة عزيران سيف الحجيلان

سارة رفاعي ناصر العازمي

فاطمة سلمان زيد العازمي

نعيمه ضيدان مجزع الوقيت

مرزوقه نهار محمد العازمي

شيخة ماضي سالم العازمي

فوزية مخلد مزعل العازمي

بدرية سعود محمد الشويعر

سارة حمود مفرح الهاجري

فاطمة مفلح غازي صالح

فاطمة عياد حماد العازمي

أفراح محمد بريك الجميلي

بدر سالم ضاري العاقول العنزي

علي حشان مانع العجمي

سلمان عبد الله رميح الشمري

مريم شجعان سعود العتيبي

خزنة جهز فايد الرشيدي

هلا سلطان راكان المرشد

جنان يوسف سعود عبدالعزيز الشاهين

سارة مطلق رشيد العازمي

مبارك عامر حزام العتيبي

سعدة فاطم غالب المطيري

فلاح عبيد محمد العجمي

حامد عايض حامد لافي

عبد الله مبارك جار الله العجمي

ياسمين مشرف نواف العنزي

ريم عبيد ناصر العتيبي

سالم سعود رجعان العازمي

فاطمة فاضل سلطان الحسيني

نورة عويضه حمد العجمي

ترفه عبيد الله طليحان الرشيدي

عبد الله لافي علوش المطيري

سارة حسن محمد

وفاء سيد أحمد اسماعيل كندري

دليل برجس ضاري محمد

زينب عبد الله عبد الواحد

خلدا محمد عتيق الرشيدي

سارة عايض راشد الرشيدي

فريدة محمد طالب الكندري

خديجة سعد عنبر الشمري

فهد فيصل أحمد الارملى

ريم زايد عامر المطيري

فريدة محمد علي السعدي

يعقوب زايد أيوب جمال

ريم عامر محمد العجمي

حنان خلف مطشر مطر

نورة مفرح حاضر السبيعي

خالد عبد الله نصار العجمي

جنان حسين عواض سمران

عبد العزيز عدنان سند سند

حسنة ضيدان بجاد سابق

عهود سعود سعد العتيبي

خلده مبارك سعد العازمي

وضحة خلف سلطان الظفيري

نوف فهد هزاع الهاجري

شعاع صعفق ذياب العنزي

سارة ضحوي مدلول الشمري

رحمة محمد راشد العجمي

فاطمة صقر جعيثن المطيري

شيخة سلطان محمد بورسلى

عذاري وجب جري الميموني

هنوف محمد حمد الرويعى

نايفه ماجد محمد الماجدي

جملاء مسفر بداح الدوسري



وزارة الإعلام

مريم بسام غانم الغوينم

بتول بسام محمد محمد صالح

أنفال سعد محمد العوضي

بتول حسن أحمد دشتى

دانة سالم سعد العازمي

منال عبدالله علي مبارك

أبرار محسن محمد محسين

بشاير مصطفى حسن مصطفى الكندري

اوضاح بدر ناصر البداح

وعد فالح جابر العنزي

أسماء نجيب إبراهيم العوضي

نور الهدى يوسف محمد القصار

زمزم ناصر محمد العلي

هيا محمد علي بورسلى

ياسمين أحمد محمد جواد معرفى

بدور سامي يعقوب الماجد

إيمان حبيب بارون كمال

عبد الله عبد الكريم عبد العزيز المنيس

غالية صالح عمبر فرحان

علي محسن صالح الحبشي

بسمه علي أحمد المنصور

زينب عبد الحكيم علي الشواف

سعود علي عبد الوهاب المهينى

أحمد خالد شافي السعيدي

هنادي فاضل جاسم غلام

محمود جاسم محمد الصفار

حليمة فاضل إبراهيم أحمد

شمايل ادريس عبد اللطيف العبد اللطيف

بتول وليد جمعة حجي مهدي

فاطمة حسين علي كرم

نورة عادل محمد المسفر

فاطمة فهد مفرج الهاجري

تحرير فلاح راضي الشريف المطيري

منوه خالد زايد المطيري

نورة هشام أحمد بن يوسف

شوق محمد سلطان السالم

اصايل محمد فلاح العجمي

مشاعل علي خميس بوعركى

دانة محمد مفلح عيد الرشيدي

روان خالد عثمان المسيليم

العنود مصبح براك العجمي

خديجة إبراهيم غلوم جعفر

دليل عارف غريب الشمري

جميلة صبيح مصبح الحريجي

بشاير ناصر غازي حمدان

اسرار سعيد سعد المطيري

خديجة محمود أحمد أحمد

ريم عبد الله عبد الرحمن هجرس

فاطمة فلاح عبد الرحمن المطيري

خالده عيسى عبدالله عيسى الهزيم

هبة عبد الوهاب جاسم عبد الله

سلوى أحمد حجي تقى حاجية العوضي

خالد خلف عوض المطيري

مرضى محمد سعود أبو كريشه الراجحي

شريفة يالوس مناحي العنزي

أبرار سعد رفاعي الضويحي المطيري

دانة امير عبدالصمد البلوشي

هيا عبد الرزاق علي الطيار

شيماء حمزة عباس جريدان

آلاء فيصل محمد اباالخيل

نورة وليد خالد السجارى

حصة مجبل محمد العريفان

حسنة فارس محمد الغريافى

سارة جابر صالح المري

نواف راشد سعود دسمان

مساعد ضحوي بداى المطيري

حصة مرود شداد العازمي

مريم نايف محمد الصقر

أريج جمعة محسن الشمري

ليلى سمير علي الرمضان

محمد فلاح خلف المطيري

سارة جاسم محمد الفيلكاوي

المها محسن عواض ذياب

معصومه جاسم شافي العنزي

أنفال علي عبد المحسن الرقيعي

مضحى ملهاب عيد الرشيدي

سعيد عبد المحسن علي المري

بدر بسام أحمد البسام

فاطمة بدر خليفة الفرحان

دانة فهد محمد الدوسري

فجر فالح فلاح العازمي

ملحم محمد فهاد العجمي

خلود صلف مزيد المطيري

مها عليان حنس المطيري

خزنة بشيت سند العازمي

فاطمة متيعب دومان الديحاني

مريم مطلق مبارك العازمي

عبير فالح موسم المطيري

وضحة مخلد مطلق العتيبي

منيرة عبد الله محمد العجمي

سارة سالم سعد العازمي

خلود ناصر صقر العتيبي

عادل حسين هاشم البلوشي

فاطمة مساعد إبراهيم السلطان

إيمان حسين علي البحراني

عيدة حامد عواد الهطلاني

خديجة صالح بطي البذالي

شيمه مخلد راشد المطيري

عبدالله سالم محمد المطيري

محمد عبد الله محمد السرهيد

حمد مطلق صفران الرشيدي

فاطمة حسين جلال الحسيني

بدر صلاح علي الهزيم

بشاير حسن محمد النجار

طارق عبد الحميد محمد الناصر

خلف فهد يعقوب الدوسري

محمود عبدالخالق محمود النجار

خالد محمد صالح الحوطى

ليال حسام عيسى جمعة الياسين

مشاعل سعد يوسف الفيلى

سارة رياض محمد السماك

مناير يوسف صالح المحطب

سالم محمد سالم الجريري

بندر محمد عبد الله العتيبي



وزارة التجارة والصناعة

فاطمة حسن غلوم حسين

أسماء فلاح عبدالرحمن المطيري

إيمان يوسف عيسى الرفاعي

محمد إبراهيم جار الله الشريفي

محمد صويان حميد المطيري

سالم علي سالم المري

اشواق غلاب جزاء العازمي

أحمد سعد عيادة العنزي

محمد صالح سعد العازمي

حوراء جاسم حمود الحربي

طلاع لافي غريب الحربي

علي خالد زريج العازمي

عبد الله محمد غلوم نور

عبد الرحمن عبد الله يعقوب القبندى

شيخة شريد حمود المطيري

فهد فايز عبد الله المطيري

آمنة حمدان مجيدل السليماني

محمد نهار مطلق المطيري

جنيف عامر إبراهيم البلوشي

حنان جاسم أحمد شهاب

حمد نداء عايش المطيري

بدرية بدر عبد الهادي الحربي

انوار سالم مزعل علي

شيخة فهد محمد عبد الحى

طيبة محمد جاسم الزايد

البندري صالح محمد العنزي

شملان ناصر عبدالحميد علي

فهد نجم عبد الله حسين

فهاد محمد فهاد العازمي

عبدالله سعد عبدالله المنصور

حمود نبيل عبد الله البدر

علي مشعل علي الظاهر

ملاك خالد مساعد البذالي

علي نبيل اسحق اتش

هاجر خالد فهد الهاجري

جميلة معجب شمروخ العتيبي

فجر محمد عناد الهيفى

صفيه محمد موسى العصفور

العنود خالد ثجيل الشمري

أبرار عجلان علي عجلان

علي فاضل أحمد الصراف

حميدي محسن محمد العجمي

عبدالوهاب يوسف يعقوب الحسن

دانة ناصر علي الجطيلى

غدير سالم سعد الحميدي

مريم مرثع محمد شبيب

شاكر محمود أحمد ربيع الدرويش

اسيل فيصل عبدالله محمد

نورة برجس مبارك الطومي الصليلي



وزارة التربية

فاطمة خلف عبد الهادي المطيري

محمد بدر محمد الديحاني

زيد شهاب زيد عبد الله

عبد اللطيف حمود سالم العازمي

لافي عيد سالم غازي

عبد الله زبن مطنى الشمري

خالد إبراهيم عايد الشمري

مشعل ناصر سالم العجمي

عيسى اسماعيل إبراهيم اسماعيل

مشعل شهاب حميد ضاحي

أحمد هادي رجا الرشيدي

بدر ناصر مفرح الهاجري

سعود ملفي ظويهر الرشيدي

محمد حسين غلوم البلوشي

أحمد فيصل دهش العطير

فراج صنهات عايد الحسيني

خميس مطلق خميس العجمي

سالم راجح منير العجمي

سعدي محسن هويش اللامي الشمري

حميد محمد عبد الرضا عبد الرحيم

خليفة دعيج خليفة العربيد

راشد عبد المحسن هليل الدهيمش

عثمان حسين علي الشمري

عمر رشيد مفرح العازمي

عوض حمدان مسفر العجمي

عبدالهادي حمد شرهان الشمري

محمد يوسف محمد الفضالة

سلطان عايد فالح السبيعي

ماجد ناصر عبد الله العجمي

عبد العزيز حمود عبد الرحمن المعييف

محمد ماجد طلق العتيبي

منيف سالم هديسان الشمري

محمد عبد العزيز سليمان العبد العزيز

مهدي عبد الكريم علي حسن

عبد العزيز ناصر تركي الخميس

عذبي حمود عوض المهمل

عقيل أحمد حسن عاشور جاسم

سعد محمد سطام الجويسري العازمي

حمد مترك ظافر العجمي

فهد غريب فهد المطيري

عبد الله حمود عبد الكريم التويجري

عبدالله راشد ذياب الذياب

فيصل متعب جار الله الجفيره

فهد عبدالله حزام القحطاني

فهد طلق مشلح الهاجري

محمد عبد الله متعب الخرينج

ناصر هويدي صحن الهاجري

محمد سلطان باروك العتيبي

محمد أحمد مطر العنزي

خالد سلطان محمد المطيري

زكريا عبدالله حسين بودستور

عطشان رخيص عطشان البرازي

عبدالله عبدالرحيم عبدالملك رجب

خالد حمدان رجا الحصم الرشيدي

عبدالله أحمد عبد المحسن الماجد

عبد العزيز سعود خلف الرشيدي

محمد جاسم محمد العوضي

بدر ناصر بنيان المطيري

أحمد محمد مطر الشمري

محمد صالح حمود المطيري

محمد فهاد سيف العجمي

خالد حسين ضيف الله المطيري

مشاري سعود علي المري

عمشة نوران صنيتان الصليلي

حسن عبد الرضا أحمد علي

فوزية راشد فلاح العازمي

عايض سعد عوض العازمي

عجيل فالح عجيل الهلفى الرشيدي

رباع علي عبد الله الربعي

طلال مطلق هزاع الرشيدي

ماجد مطلق رجعان الخصيلى

مشعل علي دالى العتيبي

خالد خاتم سلطان العجمي

سعود علي سعود الظفيري

علي أحمد بداح العازمي

حسن وليد عبدالأمير طه التميمي

محمد عبد الستار محمد علي بندر

علي ناصر فهد الهاجري

حمدان صلبوخ نملان صلبوخ

محمد حسين اسماعيل اسماعيل

جمله دخيل هزاع ذعار

سلمى مهيل حمود الهاجري

ليلى ذياب بدر المرزوق

حفصه إبراهيم محمد السبتي

نجد محمد مزيد بو شيبة

شيخة خليفة إبراهيم بن ناجي

مريم عبد الله جبر الحامد الشريف

سارة نايف سعود حمادة

عبد الله دغش مسفر عبد الرحمن

كوثر رشيد عباس دشتي

عبد العزيز عبد الله محمد الرشيدي

مشعل وحيد محمود أحمد

محمد دخيل عباس الظفيري

أسماء صلاح خليفة الدرباس

آلاء أحمد مرزوق العازمي

حصة مشاري بتال العتيبي

منار سعد مصلح العتيبي

براك مبارك شبيب الرشيدي

عوض صنهات عوض الحربي

فهد خالد حمد بو حمد

مشعل أحمد عبد الرسول القلاف

خالد حمد فهد الرشيدي

فواز زهير عبد الجبار سالم

مناف محمد معيوف رضا

فهد عبد العزيز فهد الخضاري

عبدالله جمال عبدالله شملان الرومي

محمد حامد أحمد الفيلكاوي

فالح مفلح فلاح الرشيدي

عبدالله مهدي عبدالله العجمي

مشاري محيا عميش العتيبي

هادي محمد سعيد المري

لمياء محمد عبد الله الحويله

سعيد مزهر عبدالله العجمي

عبد العزيز عبد الله سعد الحوطى

عبد الحميد عادل يوسف الصايغ

خالد ناصر حمد العجمي

أسامة عبد العزيز محمد الياقوت

عبد العزيز حمد عبد القادر ال إبراهيم

يوسف ناصر بدر التناك

عبد الرحمن نهار مخلد الميمونى

فهد فلاح سليمان الرشيدي

عادل سالم جمعان العازمي

محمد فاضل حسن محمد

عبد العزيز غانم درويش عنان

أحمد حسين علي الحربي

فهد عايد سالم العورين

فهد سليمان القفيلى سليمان

سعد حمود سالم الخرينج الرشيدي

محمد شيحان حجنف المطيري

محمد أحمد عبد الله بوهان

فهد عواد حنون الشمري

فهد صلاح لافي الشمري

صقر أحمد صقر الخالدي

مبارك عياد شليويح الضفيري

علي محمد عبدالله الهاجري

يوسف أحمد مبارك الفجي

عبد العزيز فهد سعود الهاجري

دعيج ناجي سلطان عبد الله

وداد مبارك سعد مبارك الجري

شهد حسن محمد الكندري

أفراح سهيل مدوخ المطيري

نجلاء عايض مناحي العجمي

سلامة حمود سالم الرشيدي

خالد سعد محمد العجمي

مهدي فالح محمد عصفور

أحمد سلمان محمد العنزي

فهد نايف سعيد الصواغ

يوسف خليفة يوسف العيسى

شريد خليفة شريد البذالي

نواف ياسين عبدالله بوربيع

خالد عبد اللطيف عبد الرحمن الملحم

بدر ناصر خلف اللميع

محمد علي ميرزا عبد الله

مشعل متعب محمد الشمري

سلمان رجب فهد الدلامه

سالم محمد جبر خلف

بدر علي طالب عبدالرحمن طالب

حمد فيصل إبراهيم الريش

نجيب عبدالكريم ادريس المنصور

عادل عبد الله حمد الخالد

بدر خلف فضل المطيري

ربيع محمد عبد الله المري

متعب صنيتان متعب المطيري

صالح عبد الله راجح العتيبي

حزام سالم محمد الدوسري

صالح علي هادي العجمي

عبد الله ناهض فالح العتيبي

أحمد خلف مخلد المطيري

تركي متعب ناهس الرشيدي

أحمد مطلق جعيلان الدغباسى

حسين علي حسن سعدون

جاسم محمد عبدالله الجاسم

أحمد متعب فضي الرشيدي

بدر عبيد مرزوق المطيري

فهد عبد الرحمن عبد الله الكندري

عبد الرحمن عبد الله محمد الهاملى

يوسف عادل يوسف الصايغ

إبراهيم عبد الله محمد العتيبي

خالد مرزوق خالد العجمي

فهد عبد الله رسام مرزوق

عبد الله علي محمد القبندي

خالد مزعل مهنا المزعل

سالم سعود عبد العزيز الربيع

مشعل محمد ضيان الصليلي

عبد الله عادل عبد الله حيدر

شافي عبدالله فاضل العجمي

طلال يوسف عبد الله أحمد

سليمان عبد الله حسن الأنصاري

محمد علي محمد العجمي

أحمد خالد حمد الرشيدي

ثامر هادي محمد رباح

محمد عبد الله جاسم الزيد

سلطان عيد راشد الجميلي

عزيزة مهل محمد الهاجري

دعيج محمد سالم الجويهل

نايف أحمد مصبح العازمي

زينب انور عبد الحميد التركي

صالح مساعد عيد المجيبل

روان حامد بدر سلامة

لولوة نجيب خليفة الشطي

عائشة محمد عيسى الخالد

سعد علي مبارك بلال

مشعل جاسم محمد العلي

اسرار ناصر عبدالهادي المياس

فاديه عادل محمد رضا بهبهاني

لطيفة محمد عباد سوارج الرشيدي

انوار حميدي دهيم الشمري

شروق فلاح عواض المطيري

مريم أحمد عبد الله الشرف

فاطمة غصن محمد جحدل العجمي

زينب عبد المطلب حسين الشواف

سلمى سلمان علي العازمي

عائشة عادل جاسم الدمخي

مزون حمود عبدالله ابو شيبة

سارة عمر أحمد العنزي

محمد نهار مزرم هجاج

سعد سالم حسن العجمي

شهد وليد خليل الشطي

عبد العزيز ذيب هادي المطيري

إبراهيم فضي ظاهر الرشيدي

أحمد خالد أحمد البديوى

محمد عبد الرضا حمزة اسيرى

إيمان خلف نهار الرشيدي

أحمد عبد الرحمن فاضل العازمي

هاجر وليد داود عبد الله

خالد ناصر خالد العازمي

هادي فهيد نفل العجمي

مطلق حسن محمد العجمي

عبد العزيز دهيمان عجيج العلاطي

نواف نقا نافل العازمي

حامد عبدالوهاب العبدالمحسن

بدر علوش بدر جويعد

أحمد سعدون أحمد العوسى



وزارة التعليم العالي

فاطمة مبارك ليلى مسيعيد

علي إبراهيم عيسى القطان

لولوة خالد علي مدوه

محمد خجيم محمد المري

خلود ناصر محمد العازمي

مشعل هزاع مسعود المطيري



وزارة الداخلية

ايات جليل إبراهيم حسين

سارة حمد عبد الرحمن مرزوق

امل قاسم أحمد الزقاح

نورة مبارك باتع العتيبي

مها خالد محمد احمادة

مرام فهيد علي العجمي

سارة إبراهيم عباس قلي

عهد محمود سالم المجرن

منيرة وليد سعد الخوالد

بدور سعيد مسعود سعيد

وضحة اذعار عطا الله المطيري

شوق صالح سالم الخلف

نوف خالد عبدالمحسن المحسن

هبة محمد سليمان العنزي

مريم طارق عبدالواحد معرفي

تهاني ثامر مبارك القملاس

نورة بسام صالح بوبشيت

زينب ناصر قاسم رمضان

أفراح سالم بدر الظفيري

نوف علي عايش العازمي

سارة عبد العزيز صلفيج الشمري

حنان سلطان حمد الظفيري

نورة فالح عامر الهاجري

موضي فهد محمد الديحاني

منيرة حمد خالد احمادة

مريم محمد خليل البناي

دانة سالم منصور الدلال

بشاير أحمد محمد حسين

رتاج إبراهيم عبد الرحمن الصقر

جوزاء عايد مرزوق الظفيري

دلال خليل إبراهيم العطار

عليا مناور عليان الرشيدي

حجيه صحن يحيى الهاجري

صلفى عبيد محمد المطيري

زمزم محمد حاجي عبد الله

شيخة ماطر مهيزع الخالدي

مريفه بوهان حريبى الظفيري

وضحة براك خالد الصليهم الهاجري

حسن عويض لافي المطيري

فهاد حبيجان حمد فهاد

محمد حسين حاجي كراشى

فهد شويمي عبد الله الهاجري

راشد منصور عبد العزيز الهاجري

أيوب محمد أيوب السيد هاشم

داود محمد حسن الفضالة

جمال دهيمان عجيج العلاطي

سعود محمد سعد الهاجري

سالم فهيد شايع العازمي

خالد حسن يوسف علي

متعب فارس دوان البذالي

محمد عبداللطيف يعقوب محمد

نادر ضحوي سعود الحربي

طلال أحمد خالد الرشيدي

عبد الله سعد محسن العنزي

مريم كتاب خضير عواد

نادية علي عبدالجليل حسين

ليالى سعد إبراهيم ياسين

ريم سالم مريخان الرشيدي

أفراح تراب شهريارى كوتك

هيا عتيق راشد سلطان

خزنة علي عبدالهادي الحربي

ريم مجلي طلق العتيبي

نجاة زبن عبد العزيز العنزي

خزنة حبيب جزاع الشمري

جزوه مهدي مسفر مانع

عذاري حشاش مخمخم الرويعي

جميلة شمروخ شحيبان الرشيدي

نورة محمد مصلف الهاجري

حنان خليفة جريدى خلف

عانود فايز حسين مطر

سامية محمد ضبعان العنزي

خلود صالح سريع الثقفي

ريم شاجع جمعان الهاجري

عالية مطنى دحام الفضلي

منى محمد صالح السنى

منيرة سالم نوبي

فاطمة شافي عبيد العجمي

خلود نجا مرود العتيبي

آمنة عوض هديبان عواد

إيمان حميد خليل العنزي

مناي ثامر مهدي

زينب حيدر خيطان

لينه عبدالله محمد الحميدانى

نورة بين فهيد العجمي

دلال قاسم خشمان الظفيري

سلمى علي محمد المري

أماني دهام راشد الدوسري

العنود سيف صنيدح العتيبي

رثيعه عيد رويعى الرشيدي

مهاء شجاع سعود العتيبي

سارة عودة محمد الشمري

دلال غازي عوض الرشيدي

مريم فراج مبارك الغشام

عائشة فالح دعيدع العازمي

ريم كساب زيدان الرويلي

هليله منصر مهدي لسلوم

سعدة سعد سعود العازمي

ريم عوض خلف الشريفي

إيمان عيسى عباس جاسم

جواهر محمد جابر المري

أسماء عوض هديبان عواد

قصنه محمد جنبان المري

نوير نويفع مرجي المطيري

معالي صالح عواض الديحاني

مريم عبد الله دخيل الجبلى

منال إبراهيم باقرى

فاطمة صالح حمدان العدواني

غدير تويم محمد المري

نورة عبد الهادي خلف السبيعي

كتبه شعيب فرحان الرشيدي

نجلاء عبدالله محمد الزعبي

خزنة فهد مقحم الخالدي

لطيفة هذيل مهدي العجمي

فاطمة سعدون أحمد العوسى

دلال شباب سلمان المطيري

رحاب أحمد علي البلوشي

هند عراك غالب المطيري

أسماء سلامة محمد الرويلى

فاطمة محمد حسين الدوسري

عنود رفيع شهاب العنزي

ريم ياسر حبيب عناد

زمزم فاضل يوسف الخريبط

سارة محمد مبارك الهاجري

وسام بدر درباس الحداد

شروق عويد محسن الشمري

شيماء فرج خميس فرج خميس

فجر محمد سلطان فيروز

منال محمد جابر سالم

العنود فالح عبد الله الدوسري

اشجان بدر سعد الصواغ

تحرير رجا اديلم العنزي

اروى لافي مصحب الضفيري

نجوى ناصر عبد المحسن العتيبي

خلود الحلو فرهود الدرعه

سارة سعود سالم الهدية

فطوم مسفر محسن العجمي

شيخة وليد سالم الخليفة

مريم جاسم حميد محمد

نجلاء زيد علي المري

مها إبراهيم صالح الفضلي

طيبة عدنان عبد الله العبيد

ديمه محمد سيف العازمي

ندى حيدر داود الشمري

نوف عبد الله سعود حمادة

شوق أحمد علي الجريد

قماشه سعد خالد الهرشاني

لطيفة حمد إبراهيم المسبحى

أمينة عدنان أحمد عبدالسلام الشعيب

ملاك سعد حمود الشمري

سارة إبراهيم عبد القادر أحمد

أفراح علي هذيل العجمي

حصة وليد سليمان الهنيدي

غنيمة عبيد محمد العجمي

عنود طلال علي الشويع

رفعة فهد مطلق العتيبي

هديل فيصل رجعان العازمي

أمثال سعد مزيد الحسيني

نورة سعود أحمد صايل

روان عادل حمد القريافى

أبرار عبد العزيز إبراهيم خليف

هديل فهد فرحان الفضلي

نوف عوض مويس العنزي

أنفال خالد محمد الدوسري

منار محمد خلف العنزي

ريم فهد عايض سند

هند رضاء ذخير الهليلى

أسماء مبارك ناصر العازمي

هيا ضيف الله مرزوق العتيبي

شهد فلاح ضيف الله المقضي

غدير خالد راشد الرومي

دانة هويدي انقيمش الهاجري

ألطاف فالح عايد دهش الازمع

مراحب فراج دالى الماجدي

شهد أحمد بداح العازمي

دلال سعود ممدوح المطيري

مشاري فارس عايد جريد العنزي

سلطان صلفيج شطي العنزي

محمد كامل ضاحي الشطي

عبد المحسن منصور محمد المنصور

يوسف سالم سندى الرشيدي

حسن محسن خضير المحسن

عبد الله ناصر عبد الله القبندي

خليفة عادل خليفة الشاهين

فهيد سالم شافي العجمي

محمد خالد حمود الهاجري

محمد سفاح صلبي المطيري

جابر جاسم محمد سويدان

جابر أحمد عبد الرحيم رشيد

خالد شافي علي العازمي

جراح خالد عبد الله الذياب

عبد العزيز عبد الامير أحمد الحداد

محمد خلف راكان العنزي

عبد الله فهد عبد الله البليس

حسن مهدي عبدالله العجمي

ناصر زيد فلاح الرشيدي

عبد الرحمن علي عوض الدويلة

ناصر مبارك سعود المطيري

مبارك عجب ناصر الرشيدي

مشعل ناصر مطلق العنزي

محمد مرزوق محمد ابو عجل

عبد الرحمن عايض عوض المطيري

محمد عبد الله أحمد بوحيمد

فهد صالح خلف السعيدي

شعاع ضياء عناد ملاس

منال سليمان شعيب الطراروه

عبدالله صلاح يعقوب طالب

حسن عايض ناصر العجمي

رباب نومان الماجدي

هيا مطلق هزيم العازمي

إبراهيم خليل إبراهيم القاسم

وليد عبد الرحيم أحمد محمد علي

عيسى حسن أحمد البصرى

سلمان مطلق سعود الدغيم

علي عايض عبد الهادي العجمي

علي مزهر عبدالله العجمي

محمد جاسم مبارك العماني

محمد بدر عيسى العطار

فهد صالح عبد الله الشعلان

ثامر مشاري سعد المطيري

هادي نادر هادي العجمي

فيصل جاسر فريح المطيري

مشعل حسين حمد العنزي

نواف سعد محمد الدعاس

ماجد عبد الله محده المطيري

سالم محمد عويد الرشيدي

مشاري راشد رشدان المطيري

راشد طالب راشد المري

علي حامد محمد أحمد

محمد راكان شطي العجمي

بدر خلف حروش العتيبي

علي موسى عبد العزيز علي

مشاري فواز مشعل العتيبي

جابر محمد مشعل العنزي

سعد عبد الله محسن عيد محمد

مبارك مدعث غلاب دابس العازمي

خالد سعد فالح الطويل

صقر طلال ظافر العجمي

عبدالرحمن فرحان نبهان الضفيري

صالح عبد الرحمن صالح المولى

خالد عادل خالد العازمي

مسفر محمد حمد العجمي

جاسم محمد جاسم العنزي

خلف عبد الله خلف الحوطى

سند راشد محمد البطي

سعد سعود محمد رجاء الرشيدي

عبد الرحمن ناصر علي المري

أحمد جابر لفتة الشمري

براك نواف شايع الشمري

فهاد محمد حمد العجمي

عبد الرحمن حمدان منور الشمري

محمد فيصل فرحان الهاجري

عبد الله ضيف الله عبد الله العجمي

راشد عايض عايد الدرزي العازمي

محمد براك مبارك الخالدي

محمد سليمان عبد الرحمن البكر

عبد العزيز خالد صالح الربيع

إيمان جبر ادريج

انوار عبد الرحمن أحمد التنيب

مريم غليفص مقطوف قنيص

مشاعل راكان سلمان العجمي

أمل حامد فلاح المطيري

شذى عماد خليل السيد عمر

أسماء سلطان أحمد بوفتين

حصة جمعة محمد عبد الرحمن

نوف شلال سعود الظفيري

فجر فرحان مطر وقيان

هاجر محزم علي السهلي

مريم ناصر سالم اليحيوح

تهاني نايف بليبص سالم الجميلي

شوق علي رجا الحصم الرشيدي

مريم حسن أحمد حمد

عذاري حجي راشد الهيلع العازمي

نورة عواض عبد الله أبورميه المطيري

فايزة ماجد ضحوي متعب

فاطمة محمد حنينى

سارة مشعان حسين السبيعي

العنود غنام مناحي المطيري

عهود عبد الرزاق عبود

تهاني تمران طلاق الشمري

ظبيه محمد سعد العجمي

شريفة فلاح دغيم العازمي

منى مرزوق خشمان الضفيري

نادية عيسى حسين اشكنانى

عائشة متاعب متعب العازمي

مزيونه علي بن سند الصعنونى

هبسه عبد الرحمن ماجد المطيري

موضي منصور محمد العجمي

عواطف مبارك مرزوق سلطان

الجازي سعد مشعى الزعبي

صالحه عايد عقيل العطايا

بتله محمد سعد الدوسري

نورة داوود عبد الله الرندى

هدى زبن سعيد الصانع

خديجة حسين عوض بهزادي

عواطف فايد سالم النومسى

بخيته ريفان علي اليامى

نورة سعود سعد الدوسري

لولوة صعفق هجر الحليو البرازي

عبير ناصر سالم فهد

شيمه عبد الله صبر الشمري

بدرية مهاوش وقاف ناصر

عواطف عزيز عايض خضر

نوف محمد كمعان المطيري

رفعة هادي ناصر ال مرهان ال عبدان

سلوى شخير خدعان وهك

شيماء علي انصاري

عذاري سعد عوض الديحاني

وفاء مطر فضيدع الرويلى

بدور حسين صاحى فيحان

إيمان جابر حمد النصيب

مريم عوض عبد الله الرشيدي

مريم مذود سليك الرشيدي

وسمية ظافر ناصر العجمي

دانة محمد أحمد عنايه

عفراء فالح راشد الهاجري

سعيدة ناصر محمد علي

عائشة مطلق لازم

نجاح متعب شداد المطيري

خلود مزيد نومان الزعبوط

مريم سلمان صلبي كيف

تهاني بيشي عبد الله الحربي

ليلى زيدان سالم الرشيدي

رشا محمد موسى زيتون

شيماء سامي محمد حسين

سعاد بسام حنون الشمالى

اقبال محمد ناصر علي

سارة فهد موسى العتيبي

نورة أحمد علي السبيعي

نجلاء عبد الهادي محمد المري

غالية رفاعي نايف الدوسري

نوف علي راشد الدوسري

مريم ماجد سالم الدوسري

فاطمة حمود عايد الرشيدي

عيدة زيد حسن الرشيدي

سارة منصور محمد العجمي

هياء سعيد صالح العازمي

امل راشد علي المري

مروه أحمد حميد النهدي

ريا عبد اللطيف مزعل الهرشاني

رهام علي حسين القطان

مريم تيسير صادق حسن

رشا عبد الله سعيد الدوسري

حنان عبيد محمد المطيري

منى عيد بطاح العازمي

حوراء خالد أحمد الشمالى

نوفه عبد الله علي شعيبان

حليمة فؤاد سعيد أحمد

عائشة راشد عبيد الدوسري

منال عبد الله أحمد خالد

سارة ناصر سالم العجمي

ندى مياح حسن الشمري

عمره عبدالله سعود المحيلبى

هاجر ماجد راشد الراشد

مراحب حمود زبن المطيري

شوق محمد مزعل السعيدي

سارة عبد المهدي خضير أحمد

فجر سليمان عبد الرزاق الصدى

نوف غربي حجي الحربي

فاطمة علي الراوى العنزي

ذبله ملفي ظويهر الرشيدي

أسماء يوسف منصور المسعود

انتصار مطر غانم الشمري

ألطاف محمد صالح فرج

نوال احسان فهد الساير

حفصه عبدالباسط أحمد عبدالرحيم

انتصار نقا معاشى السعيدي

طيبة أحمد يوسف السلطان

نورا منصور علي العتيبي

أسماء وليد عبد الله القطامي

انوار خالد اسود العنزي

سعد مفلح نويمى الرشيدي

منور عبدالعالي منور المطيري

سلطان تركي خالد الديحاني

أحمد محمد سعود العوام

عهد سالم سلمان السليماني

مريم عبد اللطيف عبد الله المري

دلال فارس خالد المطيري

نورة صقر نوح العصيمي

حصة جاسم محمد الميعان

شيماء عبد الله محمد الاستاذ

مريم سعد دخيل العنزي

نورة ناصر فلاح الهاجري

لطيفة زكريا عبد الحميد بوعباس

ندى سالم فالح العازمي

غدير بطي مفلح العازمي

عهد عماش براز ثامر

منيرة عبد الله مخلف العنزي

انوار صالح جابر العتيبي

دلال حسين زايد علي العازمي

عنود صالح علي العنزي

منال مطلق محمد الحريجي

نجد زيد مطلق العتيبي

سارة هزاع سعد الراجحي

أمل سلمان ساري العازمي

شيخة بندر حمد العدواني

روان فلاح غانم العنزي

انيسه صباح صالح الهاجري

حمد فالح حمادة المطيري

مشعل فضي ظاهر الرشيدي

بدر محمد علوش محمد الهاجري

عبد العزيز عبد الله أحمد السويلم

خالد دغيم حطاب الهيفى

بدر ناصر منصور الصقلاوى

سعود عبد العزيز محمد زينل

دعيج إبراهيم عبدالرزاق الدعى

محمد عبدالله مبارك الصانع

ناصر منيف فلاح المطيري

محمد مروى مبارك الرشيدي

فؤاد علي طاهر الفيلكاوي

شايع صياح شايع ابو شيبة

عبد العزيز سعود عبد الله الرشيدي

فهد فلاح برجس العازمي

عبد الكريم فلاح فجحان الهرشاني

ناصر راضي محمد المطيري

حمد مبارك فرج العجيل

سلطان نايف خالد العجمي

سعد خالد خليف الغريب العازمي

مطيره لافي بطيحان العازمي

نور أحمد خلف العتيبي

أماني حسن غازي حمدان

شوق إبراهيم عبد العزيز الفضلي

أبرار بدر شاكر الشطي

الاء عبد الله سلطان السهلي

ريم سلطان فهد السهلي

نور ناصر علي الخباز

بدور فهد جديع العجمي

مريم رجعان زمام السليماني

حصة عبد الله هادي المطيري

سعاد خلف دغيم الرشيدي

نورة مفلح فالح السبيعي

حصة مطلق محمد العازمي

منيرة جديع رشيد الوشيتان

عهود عبد الله حزام القحطاني

غالية خالد مساعد المجرن

بندر نايف سلطان السور المطيري

منيرة عبد الله حمد الدوسري

زينب عبدالله محمد حسن ماحسين

هند علي عبد الرحمن المري

شوق جاسم أحمد علي الهولي

مها عبد الله احتيان الرشيدي

انوار علي قائل العتيبي

اسيل محمود جاسم الاستاذ

دانة جهاد بندر العتيبي

مناير دعيج خلف صلبوخ

فجر طلال محمد حجي

مريم محمد مبارك محمد العاجري

نورة علي عايض الوجهان

حنان راضي نهار الحايك

سوسن صابر محمدى نور الدين وند

هدى عبد الله قنفذ العنزي

أماني امين عبد الله الصيبعى

فاطمة الزهراء أحمد علي الحقوني

منيرة حماد سعيد العلاطي

ابتسام راشد جعيثن الكوزاني العازمي

شريفة بخيت يوسف الرقم

فهده حمد مطلق الأسلمي الشمري

ابتسام فهد نزال العنزي

إيمان فيصل عجمي نجم

نمشه عبدالهادي مبارك الدوسري

نورة سعيد فجحان الهاجري

غيثه عبدالله مشبب اليامى

عبير علي غنام الخميلي العازمي

سويره سعد خنيفر العازمي

موضي شافي حمود العجمي

عهود عواد عيد الغريب

وضحى محمد شبيب الهاجري

رانيا عصام محمد علي

عواطف سند هليل الحربي

إيمان رجاء دعيسان العنزي

زبنه علي جابر ال حيدر

وضحة هايف محمد العتيبي

عائشة حمد راشد المري

نورة ناصر محمد العازمي

مريم إبراهيم غازي العتيبي

سارا حسين سيد مسلم سيد مصطفى

هيا محيمل كميخ الرشيدي

جوزاء عطالله دخيل الله الشمري

أفنان ناصر عبد الله الصلال

أسماء عبيد سالم الشمري

سمر نايف جزاء العصيمي

فاطمة عايد مصبح عمار

سارة محمد إبراهيم الشطي

إيمان الحميدي محمد الماجدي

فاطمة عادل جاسم الرجيب

أماني جابر شنان قعود

مريم إبراهيم خنيفر الرشيدي

منيفه عذبي فهد الشمري

سبيكه عبد الله أحمد الحيدر

فاطمة تركي شداد الهاجري

بشاير ثامر دحام الظفيري

دلال عبد العزيز أحمد الخرس

شذي سعود سالم المطيري

الهنوف عبدالله كميهان السبيعي

نورة طارق عبد الرحمن القطان

مناير مطر سعود العنزي

تهاني ضيدان غازي المطيري

إيمان نايف تريحيب الدوسري

ريم عارف ضاري العنزي

نورة عامر سعود المري

أسماء شريدة علي الدماك

سارة حمود فالح الرشيد

ياسمين نوري جابر هادي

لمياء سعد عساف الدوسري

صيتة حسن سالم العجمي

ريم مرزوق عزيز الشمري

روان هيثم عبد الله الصراف

هاجر محمد محده المطيري

عذاري غريب حمد العجمي

تسنيم صباح ثويني العنزي

ورود بريك جليمه مرزوق

مرام محمد ماجد الفغم

مراحب ناصر خليف نحيطر

نفله نهار عبد الله الهاجري

غالية سهل سعد الدوسري

نجمه حمد عامر اليامي

الأميرة سعيد عبدالله القحطاني

سارة عماش زيد الأسلمي

دلال حمد سالم منصور

عبير محمد حسين الرشيدي

مريم جابر يوسف الخالدي

فاطمة مطلق نفيخ العازمي

حصة مريبد محمد الرشيدي

مشاري مطلق ضيدان المطيري

بشاير فالح عبد الله العازمي

ميثاء مبارك فهيد العجمي

صالح محمد باني صالح الباني

ضحى مروى مارق العتيبي

سارة أحمد خالد العازمي

أسماء عبد الله مرزوق العبد الله

حليمة حسين عبد الكريم محمد

ريم سعد محمد القصار

ريم عايد بشير السليماني

ملاك ظافر حمود البذالي

عبد الله سعيد عبد الله العيدي

موسي عبد الرحمن موسي المطيري

ناصر فراج صالح الماجدي

سلطان مهدي مسعود العجمي

ناصر خالد فؤاد حسن

محمد سالم فرحان العنزي

فهد فيصل حمدان العازمي

مشاري ناجي محمد عبدالرحمن الفيلكاوي

حمد إبراهيم أحمد الشايجى

سالم عبد الهادي مسعود العجمي

سيد هادي جاسم حسين القلاف

خالد حامد أحمد الفيلكاوي

مهراس فراج مبارك الهاجري

انور عادل عوض التميمي

وليد هزاع هايف المطيري

أحمد محمد جاسم العوض

محمد جاسم محمد الفودري

عبدالله عوض فلاح العدواني

نواف سعود مهاوش الدويش

عثمان عبد الله ناصر الهاجري

عبد الرحمن عبد الله عبد المحسن حمود

قيس خالد محمد الفرج

محمد باسم ناصر الحماد

عبد الله عايض مهدي العجمي

محمد عبد الهادي صالح الخباز

حسين رمضان حسين العنزي

عبد الله فضاء دخيل الله السبيعي

ريم مغيض مسلم العنزي

بدرية سعيد نافل العبيوي

سعد عبدالله سعد المعوشرجى

عبد الله موسى علي الخرس

عبد الله سليمان سعد الفرحان

حمد عيد مريه العجمي

هادي محمد مبارك العجمي

هادي عايض شايع العجمي

خالد سليمان مرزوق المطيري

مشاري راتب حماد شريان

مساعد صالح سالم الهويدي

مفرح سويدان عواد الهاجري

فهد عبد الله جاسم الحيدر

جراح ناصر حميد العتيبي

حامد جفران محسن الحسيني

حمد عدنان سليمان الحداد

مهدي وليد يعقوب الغريب

جمعان سرور جمعان الديحاني

عبد الرحمن معيض فنيخر العنزي

فلاح راشد فلاح العدواني

أحمد حامد مطلق مطير الرحيلى

فيصل فايد صندوح الظفيري

راكان فلاح نايف العجمي

جاسم عذاب حسين الخالدي

عبد العزيز هاني عبدالعزيز القطان

عمر صباح عبد الرزاق الملا

محمد عبد العزيز سعيد البدري

مساعد جميعان مهدي المطيري

أحمد خالد عبد الله الدريس

سلطان سعيد محمد العجمي

عبد الله خليفة مطلق الخالدي

عبد العزيز خالد راشد المطيري

يحيى صنت ضاحي الخالدي

فهد مرزوق محسن الميع

فهد جزاع فتيخ الصليلي

عبد الرحمن مناع سحيم حزام

مشاري خويلد خالد عواض البطحانى

منصور عبد الله معكام العجمي

ناصر محمد حسن العجمي

إبراهيم عيد ماطر العازمي

حمد سعد مبارك العدواني

محمد عبد الهادي عبد المحسن الشمري

مشعل جليدان محمد المطيري

فهد عوض مثقال المطيري

عهد مانع سيف العجمي

ريم جدعان خلف العنزي

فاطمة نشمي صنيتان المطيري

انتصار عبد الله ناصر مشلش

خميس حماد خميس العجمي

نبعه انور سالم الراشد

عبد الله نايف عبد الله الرشيدي

علي عبدالله عايد السليمان

سلمى راضي خميس العنزي

حكيمه فايد حسن الظفيري

عفاف عايد عواد الحريجي

شيخة مفلح مبارك العازمي

عهود عايض عبدالله العلوى

رفعة مذهل مبارك الدوسري

ريم خلف معزي الشمري

سماح حسن سعيد العجمي

مها علي شافي محمد

تهاني شخير محمد المطيري

إيمان هديب قطيم الهرشاني

عقيل دالى عقيل الشمري

سلطان معيض راشد العجمي

مشاري نادر عايض العجمي

خالد عواد عبد الله الرشيدي

عبد العزيز عبد الله سعد النمشان

مبارك عوض عايد الرشيدي

إبراهيم سعد غصين الدوسري

فهد سالم صعفك الشمري

جعفر عبد الرسول علي البناي

عبد الله عبد الرزاق جراح الإبراهيم

يوسف عادل بهيش العازمي

عويد مرزوق عويد الشمري

ياسمين جواد حسين عبد الرضا

نورة محمد تركي المطيري

بدور بدر محماس العتيبي

دانة عبد اللطيف خالد المهيدب

عالية حمود عوض المطيري

أمل يوسف عبدالرضا الصفار

أنوار عبد السلام زفير العنزي

موضي أحمد سعود مبارك سعود الرقوه

سارة خالد محمد الكندري

مريم فاضل مالك الصفار

أبرار إبراهيم حسين الفيلكاوي

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن دخيل الحسينان

محمد خالد محمد الشمري

محمد خلف عبد الله الراجحى

سعود عبد العزيز مسعود فرج

فهد حمد سليمان الشمري

عبدالرحمن الرويس راشد المري

نايف مشعل عايض الرشيدي

عيد عماش محمد الشمري

إبراهيم أحمد إبراهيم الدغيشم

عبدالله سعد فرحان الفضلي

عبد الرحمن حسين قاسم علي

بندر نايف عيد الجلوي

سالم مبارك محمد العجمي

محمد هزاع سمير المطيري

عبدالله سعد علي المطيري

عذبي فيصل سعود الفرج

محمد سعود علي العتيبي

إبراهيم مرشد هلال الصليلي

خالد سند خليفة المريخي

عدنان أحمد إبراهيم الضفيري

مشعل حسين علي الحشاش

خالد عبد الوهاب طالب محمد تقي

أحمد راشد حمد البصرى

بدر علي فهيد العازمي

سليمان طعمة صالح العنزي

بدر عادل خليل القلاف

عبد الجبار علي راشد المطوع

فهد ظافر محمد العجمي

عارف نايف عوض المطيري

سالم علي ياسين الرس

امير حسن عبد الامير عيدى

عبد الرحمن حيدر عبد الله السالم

حسين محمد معيض العجمي

بندر عبد الله مفرح العجمي

مريم جاسم حمد المطر

مها حلمي مرشد أبوغازي

مها صالح عبد الله المري

عزيزة حسين ساكت

نورة عبد الرحمن مهيل النومسي

عهود عبدالله حسين راشد الدمخى

معالي محمد أحمد بندر

مضاوي حمود عبدالله القريفه المطيري

سارة سلمان محمد مندنى

نجلاء فايز هذال فايز

هديل فهد عطية الفضلي

تهاني محمد شباب السبيعي

شوق علي شخير الهاجري

وضحة محمد شبيب العجمي

أسماء هشام راشد الشرف

منيرة إبراهيم خليل المونس

وضحى محمد عياد الصانع

وضحة عبد الرحمن نايف الهاجري

فاطمة جاسم علي الديحاني

أبرار محمد مشعان الميمونى

مريم سالم ناصر مبارك النصار

غدير جابر محمد العنزي

مريم عبدالله جزاع العتيبي

شوق يعقوب يوسف روح الدين

وسمية سعد بطيان العازمي

زينه ناصر هويج العجمي

سلوى ثابت الحمد

شعاع حمد محمد العجمي

عرفان جبار أحمد محمد أحمد

نجلى خليف مبارك العازمي

فريال فوزي اسعد نزال

فوزية خير الله سلطان هندال

عواطف بندر حمد الظفيري

نسوم كامل سعد محمد

حطريه مهلهل نشمي

شروق عدنان جاسم السياب

سعاد خلف بديوى رشيد

سهام عيسى عشبان العنزي

خزنة سعد سعود المطيري

عواطف حزام فنجان

رقية سعد محمد الخميس

نادية إبراهيم مسير العنزي

مريم حسن علي الراشد

فوزية صنهات عايض المطيري

سهام حمود هليل الرشيدي

طفلة عبدالله لافي النومس

تركيه عبد الله مضحى عبد الله

امل متعب زراق العتيبي

هويا زايد فلاح الهاجري

العنود عبد الله حجي المطيري

نايفه عيد مصبح الحريجي

مريم فلاح علي المهناء

هديل فارس خميس المري

دهله مناور غنيم العازمي

منيرة محمد جريد المطيري

هيا سليم هزاع هدمول

أماني سويد فهد السويد

سارة عبد الله حمران آل سليم

جواهر صالح سريع الثقفى

وضحة محمد حرفان السهلي

وضحى حسن بداح السهلي

مشاعل جواد جابر محمد

حصة عبد الرحمن مصلح العتيبي

حصة مسفر عطا الله العتيبي

منيرة فهد هذال محمد

هدى لزام عطا الله مرزوق

انوار مخلد مناور المطيري

نوال يونس سعد الظفيري

نمشه محمد فهد الدوسري

امل مطشر مطلق فرحان

غدير نايف عبد الله أحمد

حصة سعد سلطان القحطاني

تهاني وحيد عامر الشمري

نورة محمد جبران العازمي

حشمه صالح عبيد الرشيدي

محمد راتب هادي العنزي

راكان مبارك ناصر الحجرف

عبدالرحمن سالم غنيم السالم

علي حسن أحمد الكندري

يوسف علي سلطان الحمادي

سليمان عبد المطلب محمد رضا بهبهاني

فاطمة ثارى سعود الرشيدي

شهد فيصل عبدالله الخميس

غدير أحمد حسن الأنصاري

هند أحمد علي شحاته

مشعل سطام شليويح المطيري

وضحة رباح مانع راشد

ناصر عبدالله عبدالعزيز ناصر المطوع

دينا إبراهيم أحمد إبراهيم

شروق اسعد مشل العنزي

نور فيصل مشل العنزي

فاتن محمد طرقي العنزي

دانة عبد الله فرج الهاجري

إيمان عبدالهادي سيف البذالي

أسماء فراج دويبى المطيري

زينب علي علي باقر

شهد خالد غالب المطيري

سارة قيس حسن يوسف

منال عبدالله محمد الحبيب

فاطمة الزهراء عبد المحسن أحمد ياقوت

لانا عبدالسلام الذكر

مشاعل حمد عواض العازمي

دلال ناصر سعيد العرفج

وضحى فهد حسن درعان العجمي

شيخة حسين علي صفر

نورة منور مرجى العنزي

أشواق حمد قلفيص الهاجري

سارة مطر عاشور بشير

أسماء سالم حمد المويزري الرشيدي

سلمى نصار فهيد العجمي

روان عايض أحمد القحطاني

قماشه محمد جابر الصالح

إيمان ناصر محمد العجمي

بشاير زيد حمد المري

ابتهال هجيج بشيت الرويعى

البندري علي باجيه الشمري

شريفة سالم بكر الديحاني

منال محمد ناصر وسام العازمي

إيمان سالم براك العازمي

نوال هادي سالم العجمي

محمد ثويني محمد العازمي

بدور موسى شهيد عيسى

شذى خالد فرج السعد

عائشة جاسم محمد ربيع العوضي

نورة أحمد محمد المشوح

أفراح هلال بخيت العجمي

حنان عطا الله عبيد العنزي

بلقيس سلمان سعد البذالي

مى أحمد عباس صالح

أمل حامد عبيد الشمري

أبرار حسين جاسم الشطي

اماني فراج سعود السبيعي

دعاء عايض مرزوق عايض

هيا بدر عبد العزيز الصباح

يوسف عيد عبد الله شوق

وجدان حسين نايف المطيري

زهرة عبد الصمد غلوم محمد

نوال صاهود عيد الرشيدي

نورة مطلق محماس العتيبي

نشميه محمد حمد التميمي

غدير راشد عبد الله العجمي

فايزة علي محمد العجمي

روان عبد الكريم حمد الفضلي

مريم ياسر حبيب عناد

سارة صالح ناصر العدواني

فاطمة أحمد عبد الكريم دشتي

منيرة خالد عبدالرحمن العصيمي

مشاعل بادي خليفة الراجحى

إيمان عيد مصبح الحريجي

روان ضايف سالم الشمري

هنادي متعب زيد العتيبي

هند مسفر خريص العتيبي

عبير تركي طليحان المطيري

وضحة راشد زايد الهاجري

شيخة محمد عبد الرحمن الملا

شوق صباح مزيد المسعود

نورة عايد عوض الرشيدي

دانة خالد عبد اللطيف الجريد

شيخة حمد راشد المري

نورة سعد مترج الرشيدي

سعدي ظافر مانع الفهادي

فاطمة علي حمدان العازمي

هيفاء عويض عوض المطيري

فاطمة علي مسعود العازمي

عذاري مزيد مدعث حزام

ريم حميد أحمد ذياب

ماجدة حسن ضاحي العنزي

ريم إبراهيم شهاب الرميض

تهاني فالح مطلق العنزي

عنود حميد ثجيل شريدة

نورة سعد مسفر الدوسري

دعاء حمزة عباس القلاف

انتصار مسعود هديرس العازمي

منيرة جميل مبارك الهاجري

عهود ممدوح عيادة العنزي

هيا عبد الله محمد العجمي

محمد سعود سند المطيري

رشيد باتل رشيد العرادة

فهد بدر سالم الميع

بدر خليف سعاده المطيري

حسين مصطفى عبد الله الحرز

خالد سعد عبد الوهاب المحيطيب

فيصل سليم سعيد السليماني

ليلى حسين همدر

فاطمة بشير مشهور محمد

رفعة ناصر حسين الدوسري

فاطمة فضي ظاهر الرشيدي

نورة غلفيص ناجع العجمي

منيرة فالح مطلق العازمي

سعاد عشوي سعد محمد

أمينة عايض رجا الرشيدي

عائشة محمد خالد العجمي

دلال ذياب بداح المطيري

مشاعل عبد الله ناهى العتيبي

وسمية محمد شافي العجمي

جميلة بنت صالح بن عبدالله المالك

هيا سعد زيد العازمي

سناء ملوح رومي الحريجي

نادية محمد مرزوق العتيبي

خلود علي خلف جابر

هدى وليد أحمد المطيري

جنان سالم جاسم عبدالسلام

رواء فلاح علي العنزي

جواهر خالد سفاح الراشد البذالي

عبد الحميد حبيب عوض خليفة

فهيمه نشمي زامل الرشيدي

منى فالح سالم فليج

بدر محمد السهدى العجمي

عبير قاسم عصاد صابط

نورة شبيب عبدالله الزعبي

منى حسين طاحوسالعتيبي

مشاعل عيد منير الديحاني

شاهه كفاش خليفة موسى

أسماء فيصل ايدام حمود

أسماء خاتم نامي المطيري

هدى مساعد عوض المطيري

خلود فالح حسن العازمي

رفعة مرضى حسين العنزي

منيفه حمد علي سالم

موضي ذيب محسن الهاجري

ظبيه محمد بنيان ال مخلص

عفراء مطلق مطلق العتيبي

نور عبدالله أحمد عبدالله النجار

سليمه فدعوس نزال الهرشاني

زمله علي جابر المري

مى محمد جاسم بوحمره

نادية صقر عياد المطيري

عفراء مسعود حمد الغبشان المري

عبير رديني سعد الدوسري

نورة فراج عميش الشيباني

عبير ثامر عوض العنزي

شريفة سعود ضيدان المطيري

رقية طلق فنيطل العازمي

بناء مناحي مناحي السبيعي

شيخة متعب عنبر عبدالله الملا

أسماء زعال جابر كريدي

غالية قبلان بداح العازمي

باسمه مسفر رومي ملوح

ابتسام مسفر رومي ملوح

تهاني جميل ياسين ظاهر

مريم فلاح مبارك العازمي

أشواق صلاح سالم سند مفتاح

سلوى حسين محمد اليامي

بناء سالم حماد القحطاني

سارة خميس عجمي منيخر

هدى محمد عواد الشمري

انتصار حمدان جاعد العتيبي

غالية سالم فهد الهاجري

منى حمود أحمد حاجية

أشواق سعود رفاعي العتيبي

رقية عبدالله بدر وادي

حنان رجا طعمة الخالدي

عذاري ناصر شافي الدوسري

حلاء مشعان مطلق الشمري

امل حاجي محمد غريب

نورة عبد الله منور الشمري

ترفه علي مسعود العازمي

صافيه محمد شبيب شبنان

منال مطر عواض العنزي

منى محمد ساكت صغير

موضي مجبل عوض الرشيدي

الجازي مسعود سالم المري

عائشة الحميدي حامد المطيري

امل نصيف عويد صليبى

نادية عوض راشد المطيري

بدرية صنيتان عيد المطيري

شهرزاد اسماعيل محمد اسماعيلى

وسمية ثواب جلوي السبيعي

شاهه ناصر بن حمد الجاهلي

علي عبد الله محمد العجمي

عزيزة حمد عزيز شطي

إيمان محمد بدر بن ناجي

فاطمة فالح غانم الشمري

زاهيه سعود سعد المطيري

انوار فهد ماطر المطيري

مريم عبدالله محمد أحمد

مراحب فهد ادليم العازمي

ريم علي فريح المطيري

نايفه ضاوي مطلق العازمي

هدى مشعل عبدالله العتيبي

اخلاص منتصر موسى شعيب

شيخة دحيم حمود المطيري

مى محمد صالح الحربي

نوف سعود حمد العجمي

آمنة سعد وتير العازمي

نورة منصور فرج السيحاني

مناير مشعل رحيل الضفيري

نورة محمد دخيل الله السهلي

دوله علي صباح العصفور

نورة عامر محمد العجمي

رفعة مدهش محمد الدوسري

مي علي طلق الرشيدي

نورة أحمد جبر العنزي

شيخة سعدي فهيد الضفيري

شهد منصور سعد العجمي

دلال سعد سعد العازمي

حمد محمد سالم المزين

شوق فهد عبد العزيز شموه

مريم خالد مرضى العنزي

نجود عبد العزيز محمود الكندري

ضي أحمد عبد الله الهزاع

نورا أنور ماجد بوجروه

غادة نواف محمد الحربي

عالية فلاح عجيب المفرج

شهد سعود عبد العزيز حسين

أبرار حبيب ابريم العازمي

مشاعل بري مريهج شخيب

خزنة سيف سحيم العجمي

روان رجا خلف العنزي

عهد مبارك مسلم الراجحي

نورة سعود فهد الرشيدي

تحرير خليفة طميش الجويسرى

باسمه خلف حويدر حوران

سارة خالد منصور بذال الرشيدي

أنفال فهد زايد المطيري

لولوة يوسف جوهر جمشير

وسمية راجح محسن الدوسري

ريم هادي محمد المري

جمايل أحمد خلف العازمي

هنادي يوسف محمد مراد

فاطمة علي جاسم منصور

فهد عبد الله شليويح الصليلي

علي عبد المجيد عاشور عباس

أحمد عبد الرضا محمد مسكتى

طفلة محمد فريح العازمي

حصة يوسف مبرك العازمي

فهده حمود نافل العازمي

وضحة مجبل مزرم العازمي

خزنة فلاح سيف راشد

صالحه كريدي سعيد العازمي

سحر شنين مطلق رشيد

فهد عايض علي الهاجري

دانة حمد مدغم الداهوم

انوار علي عبد الله درويش

محمد عبدالله مطلق المطيري

محمد خالد محمد الصانع

ناصر عايض ناصر العازمي

مزنة مسفر محسن العجمي

بدور حمود غانم رحيل

ريم صنت عايض صنيتان

انتصار بندر متعب المطيري

مرزوقه حمود مهلهل الخصيلى

بتله سعود عواد المطيري

أسماء أحمد رضيمان شميحيط

مريم جابر مبارك العنزي

أماني محمد غنمان خليف

هند هادي منير ال رشيد

نوف بدر سالم إبراهيم

عفاف مطلق محمد المطيري

نوف خميس فهد البذالي

انوار جمل سجدى العتيبي

حامده رجا صالح الرشيدي

تغريد غازي عبدالله العتيبي

مها سعود مخلف الشمري

هديل سعد غالى الفضلي

أميرة علي مناور الشمري

امل نايف عبدالمحسن المقاطى

عهود نايف عبد المحسن المقاطى

فجر أحمد يوسف اليوسف

حبيبه ناصر صالح الرشيدي

الجازي مفلح ضاحي الرشيدي

العنود مفلح ضاحي الرشيدي

فاتن حاكم سعود المطيري

آمنة محمد عطا الله سلمان

أسماء علي ناصر الرشيدي

سارة خالد علي الامير

منيرة محمد سعد العجمي

بسمه خالد مريبد الرشيدي

ريم حمدان بليبص الطرفاوي

دلال سعود صالح الحسيني

دلال حسن عبد الله الفضلي

حوراء حسين نصار طاهر

دلال محمد فلاح العجمي

سارة محمد لافي العنزي

صافيه طامي رجاء الهاجري

أنفال عبد الله حسن عبد الله

مريم حمد عبد الله المهوس

أبرار أحمد اكبر رضا

نوف علي عبد الله العازمي

نوف محسن محمد الشمري

دلال حميدان مبارك العازمي

سارة عبد الكريم سمحان السمحان

دانة حمود ثقل الهاجري

ملاك عبيد محمد المطيري

منى عائض حماد المطيري

أماني محمد خير الله الشمري

منى طلال سالم العتيبي

نوال شليويح عايد الرشيدي

جنان ناصر حجي الشمالى

رشا مشعل حمود الظفيري

مناير سرور صعفك المطيري

فى محيا عميش العتيبي

مها عبدالعزيز محمد العصيمي العتيبي

بدور ياسين مزعل الشمري

سارة عبدالرضا علي البلوشي

أنفال جوهر إبراهيم البناء

منال نقي عواض المطيري

اشواق سعيد ساعد الحريجي

ديمه فهد عبدالرحمن اليحيوح

وفاء غصن بخيت العجمي

صافيه هادي محمد المري

أسماء محمد فارس العازمي

ود خلف عطا الله الصليلي

بشرى سالم مطلق الظفيري

نوف سليمان محمد الحربي

منى حديد وبران مبارك

عهود مجبل مطر مشرف

سارة عبد الله أحمد عامر

سارة فهد حزام المطيري

فاطمة محمد عبد الرحمن الملا

أبرار جابر علي لاهوم

سارة محمد فهد فهاد

أمثال مطلق عايد الجميلي

أمينة صلاح محمد فرحان

أمثال عزاره مدالله الجميلي

عيدة عيد سعد الهاجري

فاطمة جاسم محمد العنزي

حسنة حجي مجبل الرشيدي

سحر عبد الوهاب فهد الفهيد

حوراء نادر محمد الغريافي

العنود سيف ذعار الهاجري

فايزة فهد صالح العتيبي

هناء حميد معلث الرشيدي

ابتسام فهد عناد العنزي

هيفاء سعد قحموم الحجرف

سارة حمدان صنهات الديحاني

مها منصور ناصر الهاجري

نادية طلق حسين الرشيدي

زينب عبد الرحمن زيد السعيد

شيخة فهد مطلق شنوف

شهد خضير عبد الكريم دشتى

جازي راكان نفل العجمي

مها عبدالعزيز لافي المطيري

ابتسام إبراهيم نجم عبد الله

سارة عايد زايد الحربي

روان عبد الله شريف الخالدي

العنود بادي عيد الهرشاني

نوف سعدي ضاري العاقول العنزي

سعاد نايف محمد العجمي

إيمان عبد العزيز لافي المطيري

معصومه غانم شلاش صفوق

جراح حزام حماد حزام الصيفي

انور راشد عبدالله راشد العجمي

بدر خالد أحمد الفرحان

طلال سعد أحمد القحطاني

محمد عبد السلام محمد العوضي

ضاري سعيد مبروك سعيد

عبدالعزيز سفاح عنبر الملا

مهدي صالح مهدي القلاف

عايض عايض غزاي العتيبي

عبد الله خالد محمد حمادي

مريم محمود جاسم بودستور

سارة جاسم محمد الجهيم

فاطمة سيد حسين سيد علي الحسيني

فاطمة متعب طرقي العنزي

شاميه حمود ذيب الهاجري

انوار أحمد فهد الحمدان

فاطمة الزهراء علي حسين شرف

شهد جمال فهد الهاجري

مها شريف بوعذار

فهد ناصر مجرن المجرن

حسن منصور علي العجمي

رانيا عادل محمد كامل عياد

أنفال أحمد خميس أحمد

آمنة رفحان رجعان السليماني

مرفت سيد أمين علي حافظ

سلوان عبد الرحمن عبد الوهاب الدليمي

عبدالعزيز عبدالله رسلان فهد

عايشة مسامح صويد الحريجي

غنيمة شملان عبد الله المطيري

أسماء ناصر حشر البرغش

حنان عبد الرضا أحمد الهندباني

منار شاهر نصار الشمري

مريم سعود عبد الله سعد

أسماء مفرج عبد الرحمن المطيري

فاطمة عبدالله سيد عباس القلاف

دلال جابر عيد العازمي

مريم منصور راشد نويفل

دانة خشمان محمد الهاجري

رولا فتح الله أبو فراج عبد الحليم

بدور دخيل عايد المطيري

إيمان إبراهيم حاجي كراشى

غدير رغيلان سعيد السليماني

بشاير عبد الحكيم عايد العنزي

عهد سعود راشد البذالي

سليمان محمد سالم الرمضان الهاجري

عبد الرحمن سعد عفر الظفيري

عبدالله حسن محمد العجمي

هديبان منصور سليمان الرشيدي

محمد عبد العزيز عبد المحسن الشطي

محمد بدر عبد الله المنصور

حسن محمد شجاع ابورمية

علي عبد السلام صالح العلي

يعقوب يوسف عبد المحسن المقاطع

ضميد فهيد منصور العجمي

فهد عباس زيد العتيبي

ناصر أسامة عبد الوهاب النجار

يوسف عتيق ناصر الرشيدي

فلاح ارتيبان فارس الجوير

أحمد عبد الله إبراهيم الحساوى

سلطان فيصل فليج المطيري

متعب نايف خميس الشمري

يوسف يعقوب علي محمد

عبد الهادي إبراهيم عبد العزيز العدواني

عبد اللطيف إبراهيم عبد العزيز العدواني

يوسف علي زامل العنزي

عمر محمد مبارك عبد الرحمن

سعد عبدالله هلال الصواغ

نادر مبخوت فهيد العجمي

جاسم محمد علي محمد

بدر عواد مرزوق السحيب

عبد الله محمود حمزة عيدان

أحمد عباس شباب المويزري

سعد فهيد محمد الرشيدي

علي سعد شبيب الدغباس

أحمد محمد مبارك السبيعي

سليمان سعود عبد العزيز الهارون

عبد العزيز مشعل فراج اسميران

محمد فهد رجب الدلامه

عويضه فالح حسين العجمي

ماجد هنى مهنا الخرينج

الضبيعى محمد ضبيعى الحريجي

حسن وليد عبدالله العبدالله

وليد خالد علي بورحمة

زينب علي حسين محمد أكبر

نور الزهراء حافظ أحمد الحداد

ناصر رشيد علي العازمي

خالد ناصر جدعان العنزي

ناصر يعقوب محمد بوحيمد

محمد علي بدر علي عبدالغفار

احلام فهد فيحان العتيبي

فاطمة حمزة محمد درويش

عايشة عبد الله سعود الغرير

هنوف إبراهيم عبدالعزيز العيسى

روان مساعد ضبيب المطيري

هاجر هاني محمد الخرس

شهد عبدالعزيز صالح الصالح

نورا صالح عقلة العازمي

دلال محمد عبد الله مبارك

فاطمة صالح إبراهيم حسن

موضي نايف زيد الصانع

هبة فؤاد حسن مراد أكبر

أنفال هاني إبراهيم بوزيد

فاطمة محمد سيد شرهان

ريم نزال فارس العنزي

البندري بدر سعد الديحاني

نورة عبد الله ناصر العدواني

عادل خليفة محمد العطية

عبد العزيز خالد محمد الحمادي

فجر فهاد عبد الله العجمي

لولوة يوسف محمد السعيد

إيمان فيصل حامد الحامد

هيا أحمد جاسم المسعد

عائشة مزيد مرزوق العامر

كوثر ابو الحسن باقر الحسيني

شيماء خالد عبد السلام العبد السلام

عبداللطيف علي عنتر الظفيري

شهد أحمد هاشم الكندري

انوار سالم محمد العجمي

فرح طلال فهد الثامر

عبد العزيز فيصل عبد العزيز الشيحة

مشاعل خير الله امين البلوشي

هبة أحمد طاهر نقى

روان صابر عبد الرضا الحداد

عبدالله جاعد مطلق الرشيدي

خزنة فهيد علي الحربي

رحاب حماد مسير العنزي

خالد طلال عبد الله المشعان

فيصل خالد عبد الشمري

سعود علي راجح الهاجري

نايف فلاح نايف العجمي

جار الله عبد العزيز محيسن الشريفي

محمد إبراهيم محمد الشمري

خالد جاسم محمد فروانه

حمديه منصور حميد غالب

مشاعل عايد هليل العنزي

تحرير مناحي ضيدان الجنفاوي

محمد علي جاسم الزلزله

إبراهيم سعود مبارك بركات

حسن ناصر محمود فرس

عبد العزيز محمد عبد المجيد ادريس

عبدالرحمن محمد نافل الهرشاني

نور حسين غلوم فيروز

هنوف فهد دهيرب الشمري

عزيزة سليمان زيد السليطين

عبد الرحمن ضاوي سعد العصيمي

هند شحاذ تركي الشمري

سارة لافي فلاح المطيري

مستورة خالد مطلق المطيري

بشاير بدر محمد المطيري

تهاني سعد محمد العجمي

أسماء عبيد مسعود العيبان

نورة خالد مناحي السبيعي

إيمان محمد خالد المطيري

ريم فهد فراج العربيد

أمينة عبد العزيز جمعة الكندري

زكيه خلف أحمد الوزان

زينب عبد الله حسين اشكناني

عبد الرحمن فلاح مطلق المطيري

نورة موطان عبد الله السبيعي

هوى سعد عبدالله المنيعي

فاطمة سالم محمد العنزي

علي محمد حمد الهاجري

جاسر نايف سليمان الرشيدي

لمياء بدر علوش جويعد

روان عادل حسين عباس

خالد رجا صالح فالح الرشيدي

طلال علي محمد النمران

خالد عوض شبرم الضفيري

مبارك محمد هملول مبارك العتيبي

أحمد جمعة اسماعيل راسمال

بشاير طاهر أحمد محمد

مريم فرحان مرضي فرحان

بشاير ساير حركان الخالدي

حسناء محمد صالح العجمي

فاطمة عبد القادر عبد الكريم المجلهم

فاطمة عباس عبد الرسول الصائغ

عفره عامر جعفر الهاجري

فضيله فهيد عبد الله العنزي

شيمه غريب مرجى العنزي

عبير إبراهيم عبد الله السعد

مشاعل ضويحي صحن الظفيري

بندر هديان مطلق المفرج

فواز محسن عفاش العنزي

سعد سالم جمعة سالم

فايز فالح راشد الرشيدي

عبد الله أحمد جاسم العبيد

محمد ملفي صحن العازمي

ضاري نادر محمد الغريافى

منال هويج حيدر ال صليع

حسين قاسم حسين الكندري

موسى عوض عويد الحربي

مبارك ناصر محمد العجمي

أسماء هشام أحمد محسن

نورة علي محمد المطيري

نوف سعود محمد الرشيدي

سالم أحمد راشد الحمدان

محمد سعيد محمد الشمري

محمد عبد العزيز سلطان الفرحان الحمادي

سعدون عبدالهادي راشد الهاجري

عبد العزيز علي حسين حطب

يوسف عبد الله يوسف العمر

راشد خالد علي الفرحان

فايز محمد أحمد الكندري

انور رمضان محمد الكندري

أحمد مصطفى شعبان زمان

مبارك مانع حماد العجمي

ناصر مرزوق مبارك الغضورى

إبراهيم سيار إبراهيم العنزي

عبد الله محمد حسين المري

فرح خلف هادي العنزي

شروق محمد حمود الظفيري

جميلة مبارك شاهر الهاجري

حصة محمد أحمد السيد

فجر مترك لافي الديحاني

رولا رأفت رفيق عبد الرازق

أميرة خليف عيد الظفيري

شيخة محمد خزيم العجمي

دلال سالم عبد العزيز حيدر

فواز زايد حميد العازمي

انوار صالح حبيب الظفيري

فهد عبد الله ناصر الهاجري

دلال يوسف أحمد عامر

دليل مطلق ثابت العصيمي

بدر وليد عبيد المطيري

منصور عبد الله شافي العجمي

وضحة مصبح حمد العازمي

بشرى محمد فوعانى

سلمى حميدان مبارك العازمي

مشاعل فلاح طلق العازمي

حسناء عصام سلطان الحميضي

حصة شهاب أحمد محمد خالد

فاطمة يعقوب محمد الأحمد

أسماء عبد الرقيب محمد الاهدل

إسراء خلدون زيد السليطين

رقية أحمد علي شمس الدين

زهرة حسين محمد الاستاذ

دلال ناصر محمد المطاوعه

وليد فالح مطلق العازمي

محمد عبيد شافي العجمي

محمد محسن بدر السبيعي

حمد مبارك محمد العازمي

ضويحي عايض ضويحي الهاجري

محمد عايد محمد العازمي

خالد وليد خالد الزايد

شوق غيث عجيل الحربي

هديل محمد فاضل العنزي

يوسف إبراهيم يوسف حقي

يوسف متعب عماش العتيبي

عادل مياح حسن الشمري

عبد الله ضاحي عطية الشمري

عبد الله أحمد محمد ماحسين

سارة حسن أحمد الكندري

نوال هاشم محمد العنزي

دليل ضحوي مرزوق المطيري

امل بندر محمد العتيبي

نورة بدر محمد العمانى

منيرة أحمد محمد الجويسري

أفراح سعدي ضاري العاقول العنزي

إيمان سعود عبد الله العتيبي

فايده صويب باجى سعيد

فاطمة حمد محمد فهاد

وسمية بدر معيض المطيري

غزيه غازي معيض العتيبي

زينب فاضل عباس المحميد

ليلى جامع مساعد البغيلي الرشيدي

ذهب سالم ادهم العنزي

حنين جاسم عبد الجبار الدرقى

فاطمة حسن أحمد مهدي

حنان خالد اكبر غلوم

دلال فاضل غباش محمد

فارس عايض فهد العازمي

دلال محمود علي المراغى

نورة عادل صالح مسيعيد

مشاعل عبداللطيف فهد الشمري

نوال زارف عياد الرشيدي

بشاير هذال محمد المزيد

هديل حمود علي الهبيدة العازمي

فجر عبدالله جاسم المويجد الماجد

بشاير نايف صالح العتيبي

سبيكه ناصر عبد اللطيف بوعركى

أبرار جاسم محمد الخلفان

عبير الادهم خليفة الذايدي

اديبه أحمد عواد العازمي

شوق فارس هادي العنزي

أميرة محسن علي العنزي

غالية عبد الله نزال المعصب

رقية علي أحمد المويل

جواهر راهى ذوقان الضفيري

شوق ناصر مانع العازمي

مريم حيدر عبد الله الشيرازى

شيماء بدر عبد اللطيف المالك

أماني غنيم حمود الهاجري

مريم عجيل عايش سفر الحسيني

معالي ناصر مفلح العازمي

إيمان صباح صالح الهاجري

حصة محمد أحمد عبد الله

دعيج خلف مرزوق المطيري

خالده علي إبراهيم علي

فرناز صنيتان شعار المطيري

نجلاء محمد فلاح العازمي

ستاره عبدالله غلوم عباس

نادية عباس ربيع النومس

عنيفه مزهر عشوي الشمري

هبة محمد جاسم المشخص

منال أحمد حمد المجرن

هند عوض حراب المطيري

فاطمة أحمد علي دشتى

هبة سالم محمود الصفار

ريم حمد عامر الشمري

آمنة سعيد أحمد الاصبحى

هنوف خليفة جاسم البراك

منى فلاح محمد حسين الرشيدي

امل رياض عبد حسن

نوف حمود ساكت العنزي

منار سعيد عيسى المطيري

عذاري عادل فهد الخرجى

انوار حمد علي العجمي

شوق فهد فالح الهاجري

نوير حمد ضيف الله الحقان العازمي

نوير كياد هداد

منى عبد العزيز عبد الله العنزي

هويه صحن رفاعي الهضيبان

نوال محمد مبارك الهاجري

مرزوقه عبد الله مقبل الرشيدي

صيتة حجاب بتال القحطاني

منى ماجد علي المطيري

مريم فرحان غاطى الرشيدي

بجده بدر ابجاد المطيري

شريفة بدر خالد الحمد

نورية محمد أحمد عبد الرحمن

اقبال زايد عبيد شاهر

مريم ضاحي غانم الشطي

هدى صالح الحمادي

بدرية سعد سعد العازمي

شمه مبارك غازي العازمي

فاطمة سعد سعود العجمي

مجيده حسين دغاغله

شيخة غانم فلاح الهاجري

شمسه حميدي عبد الله العنزي

العنود سالم سويد الدوسري

علياء سليمان محمد المطيري

سارة سهيم طحان

وسمه ناهس عويد الشمري

ريم خليل سعود صالح

امل فهاد ماطر الملعبى

منال سالم مسلم المويزري

عيدة ناصر فهم الهاجري

زينب علي هاشم البلوشي

بتلا خميس مبارك الدوسري

عفره فالح عبدان الهاجري

ابتسام هادي عبد الله حبيب

إيمان فرحان عشوي العنزي

مناير مرزوق جلوي جلوي

هيا راشد فلاح الهاجري

دلال مبارك بداح العجمي

سارة منصور عبد المحسن الجاسم

ابتسام براك عبد الله طرجم

منال عويد جلاب العنزي

امل عبد الله أحمد اسماعيل

سلمى دخيل فلاح الرشيدي

الهنوف فلاح عباير العازمي

ليلى اسعد ناصر العبدالله

ريم عداس صقر العازمي

نوف مشيلح ربيج العتيبي

ملاك محمد عبيد الهاجري

نورة هادي محسن العجمي

معانى محمد عبد الوهاب الربيع

صافيه محمد فهيد العجمي

هناء صالح عبد الرحمن المنصور

شيماء سيحان عبد الهادي مضحي

مريم سالم فرحان سالم

أماني جابر عودة فرحان

نوف سعد كليفيخ الهاجري

مشاعل مطلق سلطان العتيبي

شهد ذعار منصور الدوسري

عذاري ضاوي مطلق العتيبي

فاطمة عبد الله محمد المطيري

وسمية ناجي سعد الرويعى

كوثر محمد عياد الرشيدي

بتلة اطحيشل مطلق الرشيدي

أبرار حيدر داود الشمري

شهد حمد إبراهيم الخليفي

في محمد حرفان السمحاني

منيرة محمد فهد السبيتي

أسيل ناصر راشد المطيري

مريم راشد زيد مكمخ

نايفه علي حييان العنتري

ميثه محمد علي المري

سارة صالح عايد الازمع

عمشة صالح حسين الحربي

وفاء جاسم محمد عوض

نوف خالد ثامر العتيبي

منال محمد سعيد العجمي

سارة حباب خالد المطيري

وضحى عبدالله فهد الحراجين

أماني حميد فازع الرشيدي

وسمية راشد حسن العجمي

مريم سعد راجح الهاجري

انتصار نايف زابن الدوسري

غالية مسفر فالح العازمي

احكام مبارك ناصر الرشيدي

عفراء صالح محمد العجمي

رفعة راشد فلاح الهاجري

خلود أحمد محمد الزوين

نورة عبيد شافي عبيد

حصة عبد الله محسن الحربي

نفله عبد الله حمد الدوسري

أفنان فارس معيض الرشيدي

سارة حمد علي الكهيدان

فاطمة مفرج فلاح العازمي

عذاري فراج حرير الظفيري

روان حمود غزاي الميموني

وسمية عيسى مطلق العدوان

الاء نبيل خلف قمبر

عبير سعد مهدي العنزي

هيا عبد الرحمن محمد الحليله

البندري سالم فهيد العجمي

انوار أحمد عايد الشمري

الجازي عيد سعود العتيبي

نوف هادي محمد المري

مها محمد بتال الدوسري

وفاء صالح جوده حمود

مها فهد ذيب السبيعي

زبيدة جابر غنيم الماجدي

منال عبد الرحمن سعود العجمي

فاطمة عتيق عويض المطيري

فوزية هايف عموش العتيبي

عذراء كمال الدين ميرزا علي السليمى

رولا عدنان جاويش

مريم فلجي عوض العنزي

زهرة يونس عبد الله بوربيع

فاطمة عبد الخضر عبد الرزاق حيدر

وعد علي لهمود الشمري

خلف بدر خلف امهمل

عبد الله راشد وسمي شنيتر



وزارة الشؤون الاجتماعية

مشاعل حمود مطلق المطيري

فيصل سالم مرزوق العازمي

بربارا بياتا هينريك برودا

أحمد عبد الرحمن علي الداود

نورا سليمان خالد الرباح

خالده خالد أحمد الإبراهيم

قمر الملوك اسحق روزبهاني



وزارة الصحة

فهيد عبد الله فهيد الظفيري

صالح علي عبد الحميد خلف

عبد الله طليحان عكاش العنزي

بدر حمد معجب العجمي

هند خالد محمد الملا

مشعل رشيد محمد الكندري

دانة خالد عبدالرحمن الحسينان

زينب ياسر محمد عباس

حصة راشد خالد الشاهين

موضي سليمان ثويني العلي ثويني

فجر عادل يوسف المنيس

غدير خالد حميدي الظفيري

مريم صالح سعد السالم

بدرية دخيل سليمان الهليل

مريم سعد دهيليس ابو خوصه

شيخة حمود حميد الرشيدي

هيفاء حميدي غازي العتيبي

منيرة راشد محمد بن غريب

شريدة سرهيد تريحيب النصافى

ابتهال ماجد محمد الرشيد

حنان محماس مشرع السبيعي

نعمة مسفر مهدي العجمي

عهود راشد مطلق الزعبي

نورة عبد الله حمود المطيري

عنود خالد محمد السبيعي

شيخة باني ناصر الهاجري

فيحاء عشيران عبد الله العازمي

نورة عايض حمد العازمي

شهد شافي سلطان القويمانى

عهود منصور بطاح الرشيدي

امتثال حسن حمود دغيم

بدرية بدر سالم إبراهيم

انوار نواف شحاذه المطيري

شهد سعود فهد العنزي

يوسف فهد عيد العازمي

حسنة علي طعيمس المطيري

نوف غازي نومان الحربي

مريم محمد فالح أبو غنيج

ملاك شاكر جدعان العتيبي

سعدة عفاس عرمان العازمي

أماني مبارك راجح العبد الله

فاطمة دوخى رفاعي الرشيدي

مريم مبارك فهد العجمي

رجاوي مشعل عبدالله الجبيلان

أفراح خالد غازي الهاجري

بندر سلامة موسى الرشيدي

صيتة محمد جرمان العجمي

شمه حسين محمد العازمي

منى فهد بداح العجمي

فاطمة مبارك محمد العازمي

دلال راشد عبد الله الحواس

ريم مبارك عبد الرحمن العازمي

غنيمة مبارك لافي العازمي

بدرية غنيم محمد المطيري

منيفه غنيم متروك المطيري

آمنة حراب حجيل العتيبي

منال سعد جعيثن الجوزانى

دلال خالد مصلط فهران العدواني

أحمد سعود مبارك العازمي

جمانة وليد فاضل داود

دعاء توفيق إبراهيم الدمخى

شريفة جاسم محمد

موجعه مهدي حرفان العازمي

أسماء ذياب بطاح مبرد

شيخة نجر مجعد العتيبي

وجدان فراج خلف الحسيني

انوار مناور فالح العازمي

موضي محمد مشعان المرزوق

فجر أحمد مشعاب سحلول

الهنوف ناصر مسفر الزعبي

سارة سعد خنيفر العازمي

ذكريات خالد أكبر حسين

خلود محمد بداح الهاجري

جميلة ثامر عبد الله الراجحى

فهده فهد محمد العجمي

مشاعل فهد سعد المطيري

دلال عيد مرزوق الهران

عبد الله ملفي جفينان العازمي

فاطمة محمد شاه علي

احلام فيصل أحمد عيادة

مليحه مفلح رغيان العازمي

شيخة جاسم محمد المريفع

نوف حسن سند الدوسري

خالد محمد مطلق العازمي

نجود دهام مناع العجمي

زهرة مبارك بخيت مبارك

حمدة عجاج سليمان العنزي

ليلي صادق إبراهيم أحمد

مريم منصور رباح العتيبي

أحمد فالح حمد العازمي

عبد العزيز أحمد عايد الهاجري

نواف جابر صباح الفضلي

سارة مبارك عبد الله الهاجري

بشاير محمد عايض الرشيدي

بنه محمد مفلح العازمي

ريم نايض ثاني الرشيدي

دهله عيد مبرج العازمي

منال محمد مفلح العازمي

جواهر منصور محسن العجمي

نيره متعب طلال المطيري

نوف فايز محمد اللميع

امل حايف كريدي الظفيري

عبد الله عبد الهادي عبد الرحمن المري

عبدالله نواف صالح العلي

عبد اللطيف أحمد ضاعن السمدان

ريم فيصل فالح الخميلي

عبير صقر مفلح العازمي

حربيه حمد عواض العازمي

سارة عويض صالح الشلاحي

جميلة محمد سعيد الهاجري

نورة نصار مجبل العازمي

بدرية فهيد ضافر الدوسري

عبد العزيز علي محمد أشكناني

جاسم محمد مبارك العازمي

خديجة زكريا مهدي الموسوي

سعود مرزوق عبد الله العازمي

سلطان ردعان رحيم ردعان الشمري

أحمد عبد الوهاب أحمد الهندى

وضحة عواد خليفة المطيري

منيرة عبد الله محمد الشلين

فاطمة علي سراب محمد

واضحه خالد مبارك العجمي

منيرة مرزوق فراج فهد معتقه

أحمد يوسف حسن الجاركي

إبراهيم راشد إبراهيم الهولى

محمد فهيد فهد المطيري

براك مفلح رغيان العازمي

مشعل مبارك عبد الله فندان

عبدالعزيز عيد فالح العازمي

عبد الله عمر مبارك العصيمي

عبد الله سعد مبارك الهيلع

أحمد راشد عامر العازمي

زهرة محمد قاسم دشتى

نادية خالد ناصر الحربان

محمد راشد عامر العازمي

هدى سعود عبد العزيز القطان

مها عواد صالح العازمي

أفراح مناحي سعد العصيمي

مناير سوهج سراهيد العتيبي

سارة حمود محمد العازمي

أنفال حمود غازي المطيري

عائشة بدر سويدان العنتري

محمد خالد علي كمال

عبدالعزيز سعود بريجان العازمي

عذاري جابر محمد صالح

نورة محمد غصين الدوسري

بشرى خلف سماح الشمري

نجلاء سالم جمل العجمي

بدرية أحمد عبد الكريم الفرحان

سارة صالح حمد المري

يوسف رائد تركي مال الله رجب

مها عبد الله مطلق الرشيدي

إيمان صلاح محمد خليفة العصفور

فجر مبارك لافي العازمي

نوف نايف حسن الدوسري

انوار محمد عبد الله محمد

دانة حمود حجرف الرشيدي

غزوا مطلق نفيخ عواد

وضحة فاهد شوردى فاهد

فتوح يوسف أحمد الحمادي

مزنة دلي حمام العنزي

هيا عبيد جحيش العازمي

عائشة فيحان عياد المطيري

لطيفة ذياب سالم العازمي

تهاني حمد سعيد الهاجري

عائشة نصار طارش الشمري

عذاري مطر هلال دغيليب

مريم محمود ملاح كنكى

حصة غريبان صنت الديحاني

رشا حمد محمد العازمي

إيمان رحيل مزيد العنزي

منيرة بطيان سعود السحلول العازمي

هيا خالد ثامر العتيبي

نوال هزاع مزيد المطيري

نداء علوان عبد

مريم أحمد يعقوب يوسف

نورة مطلق خلف العتيبي

عايشة فالح متروك بليق

تهاني فلاح عبد الله الذروه

أسماء مبروك عويد الرشيدي

كوثر جاسم شافي العنزي

سارة محمد فهيد العجمي

اسرار منصور مسعود السالم

جواهر عيد عويضه العجمي

سندس عباس عبد الصاحب الصفار

نورة طراد جلاب العنزي

مراحب رجعان مبارك العازمي

سارة مليح عبد الرحمن العازمي

شقحه سعيد هادي العجمي

انوار فليح ناصر العازمي

بشاير محمد سعد الرشيدي

هاجر سعود عبد الله المطيري

جواهر علي محمد الهاجري

مفرح ناشي مفرح الرشيدي

خديجة طالب عيد مطر

سارة نبيل عبدالعزيز الحمود

فاطمة عبدالله عايض الهاجري

عيسى عدنان محمود خشاوى

عبد الله حسين علي العازمي

فاطمة مساعد جرى الجرى

شروق جاسم محمد بورحمة

نورة سليمان صالح السليمان

اوضاح يوسف محمد الصعيب

هبة محمد عبد الله الرشيد

نور عيسى سعود العون

فهد سلطان سبهان الديحاني

عزيز سعيد عواد العتيبي

سكينه سيد علي سيد غريب

سعاد محمد صنيهيت المطيري

وضحة نشا برغش القحطاني

نفلا مصلح مفلح العتيبي

زينه عبد الله محمد العجمي

نوال سعد طلق الحضيري

ضحيه عايض حمد صغير

مبارك أحمد زعال العازمي

محمد مشعل خلف العازمي

جزاء سالم ناصر مبارك

نجد محمد حمد الهاجري

منى رشيد حامد بن صبح الرشيدي

دانة فهد عبد العزيز الهران

شيماء عبد الله خلف الشمري

غدير سعود عيد المطيري

مها علي سعد سالم

مي خالد سعد العازمي

آسيا ضحيان راشد العتيبي

فرح فيصل فهد الياقوت

دلال عبد الهادي أحمد ملك

مبارك فرحان ضيدان الشمري

حمد سعيد فلاح الصعب

موسى رياض صاحي الهندال

نواف إبراهيم شيحان الشمري

طلال ضيف الله مطر العنزي

خلود الحميدي مطر المطيري

بشاير سعد علي البسيس

ريما عساف مناع الدوسري

سارة عبيد جديع العجمي

وضحة دغيم محمد الزعبي

جواهر عكرش عيد محمد

هنادي حسن علي حجاب

وضحة ناصر مانع العجمي

نوال الحميدي فالح العازمي

نجله فهد مبارك العازمي

معالي سعود سعد العازمي

موضي مخلد سعيد الصواغ

انوار عبد الله اجفين العازمي

دانة عايض عبدالله الرشيدي

حنان محمد فهيد العتيبي

أنفال فهد حمود العتيبي

نوال شنين روجان العنزي

ريم عيد هتلان العازمي

عبير سلمان سيف العازمي

أفراح عبد العزيز سوعان العنزي

فاطمة مجبل مرزوق الرشيدي

مريم محمد رميض العازمي

املاك مشعل خالد المطيري

جميلة خلف سعود العازمي

الجازي ذيب علي الهاجري

آمنة صالح حمد الدماج العازمي

نوف بدر ناصر الجيعان

بشرى فاضل عنيز الشمري

آمنة ضاحي عويد هديب

بشاير بشير ضيدان الشمري

ابتسام فلاح مضحى العازمي

وسمية غازي منيع الله الرشيدي

مى محمد فالح الهاجري

خلود ناصر فلاح الهاجري

منى فراج عبد الله الزعبي

ابتهاج اطحيشل مطلق عبدالله الرشيدي

بدرية هزاع سالم القحطاني

هويه شافي حمود العجمي

رثعاء مبارك مفرح العجمي

شيخة ناصر مانع العجمي

نوف سعد سعود زمانان

مريم سفاح عبد الله العازمي

العنود فهد فالح العازمي

رشا محمد فهد حمود

العنود محمد مبارك العازمي

سارة عيد عواض العنزي

منيرة مرزوق عبد الله العجمي

عفيفه محمد مسفر معلج

مريم مرجى قوطان العنزي

هدى عبيد قطيم المطيري

محمد منصور شخير العنزي

جوهره سعود عواد الضفيري

وليد مبارك حمد العازمي

خالده عيسى علي الحمر

نورة جمال عبد الله الشاهين

عبير صلاح محمد الحشاش

دلال فهد حسن الخالدي

فاطمة عبد الخالق عبد الرزاق

بندر سعد خنيفر الرشيدي

جاسم محمد عبد الرضا البلوشي

علي فاضل مختار إبراهيم

ناصر بدر عثمان مال الله

حمد عاطف محمد الجميلي الحربي

فاطمة علي اسماعيل مندكار

محمد سعد فالح الفندى

محسنة مسيعيد سعد الرشيدي

بشاير خالد سعود الشمري

سعود علي سعود دايس

عايض ضيف الله عوض الديحاني

طاهر فهد محمد المطيري

محمد مرزوق رويتع الشمري

سارة محمد حسين الكندري

عبد الله عادل يوسف الملا

خالد محمد سعد المحيلبي

مساعد علي حمود النوط العازمي

حسين عبدالعزيز علي الصفار

راشد مشعل راشد الاستاد

منصور سمير منصور الرشيد

أحمد عبد الكريم أحمد بوصلحة

الحميدي محمد حمد الماجدي

منال صالح فرج المرزوق

الجازي محمد بداح الحربي

عبد الله حمد حمود محمد

نواف ناصر عبد المحسن الجريد

أحمد سالم عمر العازمي

مناور خليفة شبيب العازمي

عثمان فهد سعود الرشيدي

فرح مبارك حمد الفجي

فهد سالم مرزوق الحضيري

مشاري بدر محمد العامر

ناصر علي ناصر العازمي

مسيب سالم فهاد العازمي

نورة عبد الله برغش المطيري

فاطمة حمود قصير الظفيري

محمد ناصر محمد العازمي

سارة سعد عبد الله المطيري

سعد شايع سيف الهاجري

نورة ذعار مهل الهاجري

سعاد جراح راشد العجمي

عمر عبدالرحمن حباب الرشيدي

خالد سالم عيد العازمي

مريم راشد غزاي الرشيدي

تحرير سعود صالح الحسيني

أحمد هادي صنيتان العازمي

عايشة علي مرزوق المرزوق

نورة عبد الله علوش المطيري

شهد عايد أحمد الشمري

وسن بدر جاسر العنزي

ألطاف مطر حويان المطيري

أنفال مطلق علي النصافى

نوف محمد سعود العجمي

موضي هادي مهدي العجمي

منيرة محمد عبيد العازمي



وزارة العدل

ريم فاضل مطر العنزي

عائشة سعود صالح الصالح

نوف عبد الله أحمد المكيمي

عذبي خالد محارب الجسار

أحمد عبد الله مطر العنزي

احلام سعد عواد العازمي

عنود مرضي رفاعي العازمي

بشاير محمد علي العدواني

إيمان مساعد صقران المطيري

مبارك سند عجيم الحسيني

مروة عبد الله محمد مراد

عبد العزيز علي عبد الرسول القطان

محمد إبراهيم ارشود الرشود

شيخة ناصر فهيد العجمي

هاجر خالد عبد الله الحربي

منى مصبح سعد العازمي

مريم سعيد غانم الهاجري

ثمراء سعد منير المطيري

ناصر مشعل هزاع العنزي

وليد يوسف نصيب عبدالله

مكى حمد عبد الامير طه التميمي

أحمد عبد الله فهد المنصور

علي فرج علي المطيري

هبة خالد مبارك عويهان العنزي



وزارة الكهرباء والماء

محمد عبدالعزيز حسن الحاظر

خالد مزيد طالع المطيري

الحوراء إبراهيم حبيب علي

منال حاتم مهلى الرشيدي

يوسف محمد عبد الله العتيبي

محمد رجب غلوم البلوشي

علي فلاح علي الهويدي

فهد فيصل فهد بورسلي

آمنة علي شعبان عباس

بدر سالم جاسم الصليبي

امل فهد عبدالله عواد المطيري

سعد سالم ملوح سلامة

محمد مجبل فنيطل مزيد

مريم جوهر حسن محمد

محمد شافي علي العازمي

ناصر فهد يعقوب الدوسري

مشاعل راشد هليل العدواني

خلود خالد مجبل سبيل

فاطمة حصين مزعل السرهيد

مريم سلمان رجعان العازمي

طلال يوسف عبد الله العيدى

عبدالرحمن عادل عبدالله الخريف

عبد الرحمن زياد عبد الرحمن العازمي

راشد ناصر مرزوق رقدان

نصره سالم درويش ضيف

حمد لطفى بلال اسماعيل

خالد حمد جابر العجمي

عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الكندري

أحمد خالد فهد البيدان

مبارك طلال حسين القحطاني

باسمه محمد فاروق محمد رشيد فتح الدين

فاطمة مناع علي العجمي

بشاير عبد الله مسلم الرقاص

دلال فهد هادي العنزي

سارة بدر سعد الدوسري

علياء عيد علي المطيري

في خليفة دعيج المريشد

محمد صالح محمد الدريس

فهد مبارك مرزوق معتوق

فواز عادل نعمة بوفتين

ماجد مبارك ماجد تكروني

صلاح وحيد رضا يوسف

فيصل اسماعيل عبد الحسين الزنكوى

محمد حسن راجح العجمي

أحمد محمد عامر خيرالله

هاني اسماعيل حسين اشكنانى

حمد راجح معيض العتيبي

أحمد سمير عبدالله الصليلي

حيدر فاضل محمد علي شير

أحمد جعفر محمد الحبابي

فاضل حسين جراغ الحداد

حمد راشد حمد العجمي

عبد الله محمود محمد جمالى

عبد الوهاب أحمد محمد القلاف



وزارة المالية

محمد سلطان مطلق العجمي

خالد جمال رجعان العازمي

محمد أحمد خلف العازمي

ناصر عبدالله غلوم القطان

عوض مبارك عوض العازمي

بدر هاشم كايد غلوم علي

محمد طلق فلاح العازمي