

اعلنت الادارة العامة للطيران المدني زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 10 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي باجمالي 3ر1 مليون راكب مقابل 1ر1 مليون راكب في سبتمبر 2016.

وقال مراقب النقل الجوي للعلاقات الدولية وعمليات الطيران في الإدارة عبدالله الراجحي اليوم ان حركة الركاب القادمين بلغت 7ر784 ألف راكب خلال سبتمبر الماضي مقابل 9ر684 ألف راكب خلال نفس الشهر من العام الماضي.

واضاف الراجحي ان حركة المغادرين بلغت 5ر519 ألف راكب خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع 8ر500 ألف راكب خلال نفس الشهر من العام الماضي.

واوضح ان اجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من والى مطار الكويت الدولي خلال سبتمبر الماضي بلغ نحو 10195 رحلة مقارنة مع 9304 رحلات في نفس الشهر من العام الماضي.

وذكر ان عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة خلال سبتمبر الماضي بلغ نحو 9799 رحلة مقارنة مع 8872 رحلة في نفس الشهر من العام الماضي.

ولفت الى ان حركة الشحن في مطار الكويت الدولي بلغت 20 مليون كيلوغرام في سبتمبر الماضي مقارنة مع 15 مليون كيلوغرام في نفس الفترة من العام الماضي.

وافاد ان حركة الشحن الوارد بلغت في سبتمبر الماضي 1ر15 مليون كيلوغرام مقارنة مع 3ر12 مليون كيلوغرام في نفس الفترة من العام الماضي مشيرة إلى ان حركة الشحن الصادر في سبتمبر الماضي بلغت نحو 9ر4 مليون كيلوغرام مقارنة ب6ر2 في الفترة نفسها من عام 2016.