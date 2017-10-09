

أشاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون اليوم بجهود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد على الساحتين الإقليمية والدولية ودوره القيادي في حل الازمات الحالية.

وأعرب بان كي مون في تصريح صحفي عقب استقبال صاحب السمو الأمير له عن سعادته بلقاء سموه وزيارة دولة الكويت التي وصفها بأنها تعد اول دولة عربية يزورها عقب خروجه من الأمم المتحدة.

وأشار إلى ان اللقاء مع صاحب السمو الأمير تطرق الى العديد من المواضيع على الساحتين الإقليمية والدولية ودور صاحب السمو الأمير فيها.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية اكد بان كي مون ثقته في أن تؤدي جهود الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الامير إلى حل الازمة الخليجية في القريب العاجل.

كما أعرب عن تقديره للدور القيادي والمستمر الذي يقوم به صاحب السمو الامير في حل الازمات في المنطقة ومن بينها ازمة سوريا لافتا الى انه اثناء توليه منصبه في الفترة (2007- 2016) استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات لدعم السوريين بالإضافة الى مؤتمر رابع في لندن كانت الكويت احد رعاته.

وهنأ الكويت بفوزها بمقعد غير دائم في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة سوف يبدأ من العام المقبل مبينا ان هذه الخطوة تظهر الدور البارز والمميز لصاحب السمو الأمير وحكومة دولة الكويت على الساحة الدولية وخاصة في اطار الأمم المتحدة.

وأضاف ان اللقاء تناول أيضا سبل مواصلة الكويت للقيام بدورها المهم في تنفيذ الرؤى الدولية ومن بينها اهداف التنمية المستدامة التي جرى تبنيها في عام 2015 بالإضافة الى اتفاق باريس للمناخ معربا في هذا الصدد عن اشادته بالدور الفاعل والنشط لصاحب السمو الأمير ومبادراته والتزامه الشديد بأهداف التنمية المستدامة.

واكد أهمية التوسع في دراسة مفهوم "المواطنة العالمية" وخاصة بين فئة الشباب معربا عن امتنانه لحرص صاحب السمو الأمير على العمل المتواصل على تحقيق تلك الأهداف والتطلعات والتي تمثل أهمية كبيرة للمجتمع الدولي.