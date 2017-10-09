تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ، أطلقت الإدارة العامة للجمارك مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة في حفلها الذي أقامته تحت عنوان "آفاق نحو مستقبل جمركي إلكتروني " بمسرح الجمارك ، وبحضور عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الاقتصادية ، ومدير عام الجمارك ومجموعة من مدراء ووكلاء ومنتسبي الإدارة.



وجاء الحفل الذي شهده مدراء الأجهزة التنفيذية وعدد من قيادات الداخلية وجمع غفير من رجال الصحافة والإعلام ، للإعلان عن إنجاز وتدشين الموقع الإلكتروني الجديد ، وبرنامج "مصدر" ، و"مركز الاستعادة من الكوارث " ، والإعلان عن الانتهاء من تأسيس "مركز التحكم والسيطرة"، وذلك من أجل تحسين بيئة الأعمال وإحداث نقلة نوعية في تعزيز سرعة إنجاز العمل في جميع المنافذ الجمركية.