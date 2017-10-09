

قالت الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم ان قيمة صادارت الكويت في الربع الثاني من عام 2017 بلغت نحو 9ر3 مليار دينار (نحو 7ر12 مليار دولار) بارتفاع نسبته 9ر9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016.

وأضافت الادارة في احصائية الربع الثاني من العام الحالي ان قيمة الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 4ر3 في المئة لتبلغ 4ر2 مليار دينار (نحو 8ر7 مليار دولار امريكي) مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016.

وأوضحت الادارة ان فائض الميزان التجاري للربع الرابع من العام الماضي بلغ نحو 5ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) بارتفاع نسبته 9ر22 في المئة عن الفترة ذاتها من 2016 حينما بلغ نحو 2ر1 مليار دينار ( 3ر3 مليار دولار).

وذكرت ان حجم التبادل التجاري ارتفع خلال تلك الفترة بنسبة 3ر7 في المئة ليبلغ 3ر6 مليار دينار (نحو 6ر20 مليار دولار امريكي) مقارنة بالربع الثاني من 2016 الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري 9ر5 مليار دينار (نحو 19 مليار دولار).



وقالت ان نسبة معدل التغطية بلغت 5ر160 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بنحو 9ر150 في المئة في الربع الثاني من 2016 مشيرا الى ان نسبة معدل التغطية باستثناء السلع النفطية للربع الثاني بلغت نحو 2ر17 في المئة مقارنة بنحو 4ر15 في المئة في ذات الفترة من عام 2016.



وأفادت ان فصل (الوقود المعدني) تصدر قائمة أهم السلع المصدرة من الكويت خلال الربع الثاني إذ بلغت قيمة الصادرات لهذا الفصل 4ر3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار) بنسبة 3ر89 في المئة من اجمالي الصادرات في حين جاء (منتجات كيميائية وعضوية) ثانيا بقيمة 2ر112 مليون دينار (نحو 367 مليون دولار) بنسبة 9ر2 في المئة.



وذكرت ان فصل (الالات والاجهزة وادوات الية واجزائها) تصدر قائمة اهم السلع المستوردة في الربع الثاني بقيمة اجمالية بلغت 6ر290 مليون دينار (نحو 950 مليون دولار) بنسبة 9ر11 في المئة من اجمالي السلع المستوردة تلاها فصل (السيارات والجرارات ولوازمها) بقيمة 4ر278 مليون دينار (نحو 910 مليون دولار) بنسبة 4ر11 في المئة .



وعن ترتيب أهم الدول المصدر إليها من الكويت في تلك الفترة عدا السلع النفطية افادت الادارة ان الهند احتلت صدارة قائمة تلك الدول اذ بلغت قيمة صادرات الكويت اليها 1ر68 مليون دينار (نحو 6ر222 مليون دولار) تلتها السعودية ب 4ر52 مليون دينار (نحو 8ر170 مليون دولار) ثم الصين ب 49 مليون دينار (نحو 160 مليون دولار).



وأضافت ان الصين احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة اهم الدول التي تستورد الكويت منها في الربع الثاني لعام 2017 اذ بلغت قيمة الاستيراد منها393 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) تلتها الولايات المتحدة بقيمة 5ر248 مليون دينار (نحو 812 مليون دولار) ثم الامارات العربية المتحدة ب 7ر229 مليون دينار (نحو 751 مليون دولار).



وذكرت أن نسبة الصادرات من الكويت الى دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 8ر1 في المئة مقارنة بذات الفترة من عام 2016 لتصل الى 130 مليون دينار (نحو 425 مليون دولار) في حين بلغت حصة الصادرات الى الدول الخليجية 5ر30 في المئة من اجمالي الصادرات في الربع الثاني من 2017.