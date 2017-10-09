

قال الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاري المحمود ان مركز خدمة العملاء في منطقة (الصديق) الذي تم افتتاحه اليوم سيمكن الصندوق من خدمة شريحة أكبر من المبادرين.

جاء ذلك في تصريح للمحمود على هامش حفل افتتاح الصندوق الوطني اليوم مركزا لخدمة العملاء في منطقة الصديق بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني عبد الله الجوعان.

واضاف المحمود ان المركز سيستقبل المبادرين يوميا من الاحد الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر مشيرا الى ان المركز يضم ممثلين لجهات حكومية عدة يحتاجها المبادرين لتخليص معاملاتهم الخاصة بتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

واوضح ان المركز يضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة التجارة والصناعة اضافة الى ممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الصحة (الضمان الصحي) ووزارة الداخلية اضافة الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

وكانت الوزيرة الصبيح قالت بعد جولة تفقدية في انحاء المركز الجديد إن عدد الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدماتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مركز (الصديق) ارتفع إلى 12 جهة حكومية.