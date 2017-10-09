المؤسسة مددت شراكتها 5 أعوام مع جامعة "سيانس بو" الفرنسية

أكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين اليوم حرص المؤسسة على دعم المخترعين وتحفيزهم واحتضانهم واطلاق طاقتهم الابداعية مبينا انها من الأهداف الأساسية عملا بتوجيهات صاحب السمو الأمير رئيس مجلس إدارة المؤسسة.



وقال شهاب الدين في كلمة له خلال حفل تكريم شركة (ايكويت) للبتروكيماويات لحصولها على براءة اختراع صناعية ان صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات عصب الاقتصاد الكويتي وجزء محوري في تحقيق التنمية والتطوير.



وأوضح ان هذه البراءة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وتم الحصول عليها من مكتب براءات الاختراع الأمريكي في زمن قياسي لا يتجاوز ستة أشهر.



وأفاد بأن المراحل السريعة التي مر بها الاختراع والتي استغرقت سنة واحدة بدءا بالفكرة ومرورا بالتسجيل والمتابعة وانتهاء بإصدار الشهادة الخاصة يعد إنجازا كبيرا يحسب لمركز مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع للمؤسسة ولشركة (ايكويت).



ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع المهندس براك الصبيح ان تسجيل براءة الاختراع خلال هذه المدة الزمنية القصيرة حصيلة التنسيق والتعاون المثمر بين المركز والمؤسسة والشركة بما يفيد المبدعين والمبتكرين من مختلف الشركات.



واشار الصبيح في كلمته الى توقيع مذكرة بين المركز والشركة العام الماضي للتعاون الشامل في مبادرات الابتكار وحقوق الملكية الفكرية والبحث والتطوير وغيرها وخصوصا تسجيل براءات الاختراع.



ومن ناحيته قال نائب رئيس شركة (ايكويت) للشؤون الفنية طارق الكندري في كلمته ان الشراكة القوية التي تجمع بين الشركة والمؤسسة والمركز ساهمت بالحصول على البراءات بزمن قياسي لا يمكن الحصول عليها عادة قبل مرور سنتين.



وأكد الكندري أن هذه الشراكة استثنائية تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في مختلف الجوانب العلمية والصناعية من خلال التعاون والتنسيق بما يدعم مختلف الجهود نحو تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.



واضاف ان هذا الإنجاز الكويتي من قبل أبناء الكويت ولأجل الكويت نجاح وانجاز يضاف إلى رصيد إنجازات البلاد الحافلة.



من جهته اوضح أخصائي أنظمة الصيانة في شركة (ايكويت) المخترع سحيم الهاجري في كلمة مماثلة ان اختراعه هو مشروع صديق للبيئة وعبارة عن ذراع متقدم تكنولوجيا لتنظيف مختلف المعدات والمبادلات الحرارية بالمناطق الصناعية مع المحافظة على أكبر درجات الصحة والسلامة.



وافاد الهاجري بأن أهمية هذه الذراع تكمن في استخدامها من قبل الفنيين لتنظيف المعدات والمبادلات الحرارية دون أن التعرض لأي أخطار بيئية أو فنية كما تتمثل أهميته في تطبيقه في جميع مصانع البترول والبرتوكيماويات.



ومن جانبه قال مدير إدارة الابتكار في المركز م.عبدالله الجدعان في تصريح صحفي ان المركز يتبنى المشاريع الفريدة من نوعها والتي لا يوجد لها شبيه ومنافس في السوق المحلي لكي يستطيع دخول السوق بقوة سواء كان تجاري أو صناعي.



واضاف الجدعان أن هناك اتفاقية بين المركز وشركة (إيكويت) ومن خلالها يدعم المركز موظفي الشركة وباكورة هذا الدعم احتضان اختراع سحيم الهاجري واصدار الشهادة لدى المكاتب المعتمدة في الولايات المتحدة مبينا انها المرة الاولى يتم التعامل مع شركة وطنية.



وأكد دعم مشروع (ايكويت) وتطوير وتسويقه حتى يرى النور لافتا الى ان لدى المركز 7 مشاريع من اصل 27 مشروعا تم تحويلها الى صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسترى النور قريبا وهي متنوعة.





شراكة فرنسية

من جانب اخر اعلنت المؤسسة تمديد شراكتها الاستراتيجية مع جامعة (سيانس بو) الفرنسية مدة 5 أعوام أخرى بعد نجاح اتفاقهما الذي استمر 10 أعوام منذ 2007 حتى 2017.



وقال المدير العام للمؤسسة د.عدنان شهاب الدين في تصريح نقله بيان للمؤسسة اليوم انه تم تمديد الشراكة حتى 2022 بهدف إحراز مزيد من التقدم في المبادرات المشتركة في مجالات البحث والتدريس ودعم الطلاب التعليم التنفيذي وبناء وتطوير القدرات.



واضاف شهاب الدين ان هذا التمديد يدعم شراكات في مجالات متنوعة وتوسيع نطاق نشر نتائج أبحاث البرامج وإجراء مناظرات ونقاشات أكاديمية في الكويت والمنطقة.



واكد سعي المؤسسة إلى التميز والانفتاح على العالم لتحتفظ الكويت بمكانتها كمركز لتبادل المعرفة حيث تمثل علاقتها طويلة الأمد مع جامعة (سيانس بو) الباريسية مثالا على الشراكات القائمة والثقة المتبادلة والتقدير المتبادل.



وأوضح أن تجديد الاتفاق مع الجامعة يهدف ايضا الى تعميق العلاقات بين المؤسسات الكويتية وتوفير فرص جديدة لتطوير قدرات علماء الاجتماع وصناع القرار في الكويت.



ومن جانبه قال رئيس جامعة (سيانس بو) فريدريك ميون في تصريح مماثل ان الشراكة الحيوية المتمثلة في برنامج الكويت يؤكد ثقة المؤسسة بدور الجامعة في عالم التعليم العالي والبحث على المستوى العالمي.



وأعرب ميون عن شكره وتقديره لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها المتواصل لجهود الجامعة الاستراتيجية في الكويت والمنطقة.

يذكر ان (سيانس بو) جامعة بحثية من الطراز العالمي تتسم بالانتقائية والانفتاح على العالم وتتمتع بنموذج فريد من نوعه يربط بين التخصص في العلوم الإنسانية والاجتماعية والتعلم متعدد التخصصات والتعلم المهني من أجل تعليم قادة مستقبليين قادرين على فهم المجتمع وتحسينه.