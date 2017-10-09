اشاد رئيس إدارة الشؤون الإدارية في مكتب التدقيق الوطني المنغولي تس غانبولد اليوم بقدرات وامكانات ديوان المحاسبة الكويتي الرقابية المميزة وذات الخبرة والكفاءة العالية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر من ديوان المحاسبة عقب افتتاح البرنامج التدريبي (التدقيق المالي وتدقيق الأداء وتدقيق تكنولوجيا المعلومات) الذي ينظمه الديوان لموظفي مكتب التدقيق الوطني المنغولي في الفترة 8-12 أكتوبر الجاري.

ونقل البيان تأكيد غانبود على سعي المكتب المنغولي الى توثيق علاقته ب(المحاسبة) بغية تطوير إمكانات موظفيه وتطبيقها في مجالات التدقيق المختلفة.

ولفت غانبولد الى قيام مكتب التدقيق المنغولي بترشيح مجموعة من المدققين من مختلف محافظات منغوليا للتدريب على التدقيق المالي والأداء وتكنولوجيا المعلومات تفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين الجهازين الكويتي والمنغولي عام 2001.

وذكر ان الاتفاقية تسعى الى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات وخاصة مجالي الرقابة والتدريب وتوسيع أفق التعاون والتنسيق بين الجهازين في المنظمات الرقابية التي يشاركان بها سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي.

ونقل البيان عن عضو الهيئة التدريبية في البرنامج التدريبي مدقق نظم معلومات بإدارة الدعم الفني عبدالعزيز الأنصاري ان الديوان يتمتع بخبرة عريقة في مجال التدقيق المالي وتدقيق تكنولوجيا المعلومات مما يحفز الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على الاستفادة من تلك الخبرة عبر عقد ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في هذين المجالين.

واشار الأنصاري الى عقد الديوان هذا البرنامج التدريبي للمرة العاشرة منذ توقيع الاتفاقية مع مكتب التدقيق الوطني المنغولي مبينا ان البرنامج صمم بناء على متطلبات واحتياجات الجهاز الزائر.

وأوضح ان البرنامج يسلط الضوء على الجوانب النظرية والحالات العملية بهدف تبادل التجارب ما بين الجهازين واستثمار جهود الديوان الرقابية في نقل خبراته للأجهزة الرقابية الأخرى.

ويمثل الهيئة التدريبية للبرنامج كل من كبير مدققين في الإدارة الأولى للرقابة على الشركات سعاد بن سلامة وكبير مدققين محمد إبراهيم ومدقق نظم معلومات عبدالعزيز الأنصاري من إدارة الدعم الفني ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الأداء علي شملان.