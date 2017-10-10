أنس الصالح: «الجمارك» تدخل مرحلة جديدة من الإنجازات تعزز أمن وحماية المجتمع

جمال الجلاوي: 2018 سيكون عام إنجاز حضاري واقتصادي وأمني وفق إستراتيجية عامة لـ «الجمارك»

طارق السلطان: خططنا المستقبلية مع «الجمارك» تعزز التواجد الإقليمي والعالمي للبلاد





أمير زكي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح أن الجمارك الكويتية تدخل مرحلة جديدة من الإنجاز تحت عنوان رفع الكفاءة الأمنية بالتوازي مع رفع كفاءة بيئة الأعمال.

جاء ذلك في كلمة للصالح على هامش حفل تدشين حزمة من التطبيقات الإلكترونية والعروض المرئية أقامته «الجمارك» مساء أمس الأول، بمقر مسرح الإدارة، تحت عنوان «آفاق نحو مستقبل جمركي إلكتروني»، برعايته وحضور عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية ومدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي.

وأشار الصالح إلى أن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الجمارك تساهم في تطوير العمل الجمركي ورفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزز أمن وحماية المجتمع، مقدما الشكر لكل الجهات التي ساهمت في هذا الإنجاز سواء الداخلية وأعضاء اللجان الاقتصادية الوزارية، متمنيا مزيدا من الإنجازات في مختلف المؤسسات الحكومية.

وأعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة تساهم في تحسين بيئة الأعمال وإحداث نقلة نوعية في تعزيز سرعة إنجاز العمل في جميع المنافذ الجمركية نحو آفاق جديدة من تطور العمل الجمركي.

وأكد الجلاوي أن الجمارك الكويتية مقبلة خلال العام القادم على إنجاز حضاري واقتصادي وأمني وفق استراتيجية تقوم على سياسة جذب الموردين وتسهيل إجراءاتهم وتخزين بضائعهم والإفراج السلس عن هذه البضائع بما يعزز ويرفع نسبة الدخل الجمركي من الضريبة بالخزانة العامة.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي: «يشرفني ويسعدني في البداية ان ارحب بكم جميعا بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة منتسبي الإدارة العامة للجمارك هذه الادارة الحساسة والفعالة والمهمة والتاريخية فهي كما تعلمون اول دائرة حكومية تم انشاؤها في الكويت في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ مبارك الكبير في عام 1899 وكان الهدف من إنشائها في ذلك الوقت سياسيا سياديا بالدرجة الأولى تلته أهداف استراتيجية واقتصادية ذات نظرة مستقبلية ثاقبة من استيفاء الضرائب بنظام الجباية على ما يرد للكويت

كما أسس هذا القرار وأصل الناحية الأمنية بعدم دخول أي من الممنوعات للبلاد حتى وصلنا اليوم الى أنها أيضا جهة مطبقة ومنفذة لقوانين وقرارات وتعاميم الجهات الحكومية كافة.

نحن اليوم في العام 2017 وعلى أعتاب العام 2018 وأقولها وبكل فخر وتحد: لن يكون العام 2018 مجرد رقم نعبر عليه بتاريخ الجمارك بل سيكون بإذن الله عام إنجاز حضاري واقتصادي وأمني مطبق على أرض الواقع يحسب علينا ليس بالأيام فقط وإنما بالساعات ويحسب علينا أيضا إن أخفقنا في خططنا لا سمح الله.

ويحسب لنا جميعا أن حققنا ما خططناه من استراتيجية تقوم على سياسة جذب الموردين وتسهيل إجراءاتهم وتخزين بضائعهم والإفراج السلس عن هذه البضائع مما يعزز ويرفع نسبة الدخل الجمركي من الضريبة بالخزانة العامة بعيدا عن المساس أو رفع رسوم على المواطن أو التاجر بل بنهج ذي حرفية جمركية خدماتية بتقديم خدمات مضاعفة توازيها زيادة في دخول البضائع وبالتالي ترتفع الإيرادات الجمركية تلقائيا، وأنا على يقين تام بأننا سنكون عند نهاية العام المذكور قد طبقنا ما نصبو إليه من خطط تلتها خطط أخرى بفضل جهود الجميع ومن أعلى المستويات، وهذا ما أرى بوادره اليوم من دعم غير مسبوق من مجلس الوزراء ومن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والوزراء باللجنة الاقتصادية الوزارية ومن كل القياديين بالجهات ذات العلاقة من زملائي وزميلاتي منتسبي الجمارك الكويتية.

نحن في سباق مع الزمن لتطوير وتأهيل ورسم سياسة جمركية جديدة تليق بمقدراتنا وقدراتنا وتلحق بركب التكنولوجيا الحديثة العالمية في المجال الجمركي، وان استراتيجية الإدارة العامة للجمارك تستلزم منا السعي نحو تحسين بيئة العمل بالتعاون مع شركائنا في العمل بما يحقق السيطرة والرقابة الجمركية على جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، وفي الوقت ذاته، نهدف إلى زيادة الايرادات الجمركية عن سابقها من اعوام وتخفيف وتذليل الصعاب امام المستوردين والمصدرين من تسهيل للدورة المستندية بعمل البيان الجمركي وتسهيل بالإفراجات الجمركية بوجود الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة من خلال الجمارك مول لاستقطاب أكبر عدد ممكن من البضائع المستوردة والمعاد تصديرها وبضائع الترانزيت وتخزينها وفق أفضل التقنيات مع عدم الإخلال بالناحية الأمنية التي نحن وإخواننا في وزارة الداخلية صمام أمان وسد منيع لصد أي محاولات للتهريب أينما كانت وكيفما كان شكلها أو طريقتها.

وهذا الأمر أصبح هاجسنا في الجمارك اليوم لنتماشى واقعا لا قولا مع الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

إنني اليوم فخور جدا وسعيد وأنا أرى هذه التظاهرة الحكومية غير المسبوقة في تاريخ الجمارك الكويتية وأن يحضر ويشرفنا هذا الكم الهائل من كبار المسؤولين بالدولة وعلى أعلى المستويات ويدعمنا ويقف بجانبنا ما يفرض علينا أن نرد هذه التحية بتحيات عملية وأنا على ثقة تامة بأنكم لم تحضروا جميعا إلا لهدف واحد وهو المساهمة والدعم لرفعة الكويت وبكافة المجالات والقطاعات.

ولهذا فإنه يشرفنا اليوم الإعلان عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للإدارة العامة للجمارك ستسهم بعون الله في إحداث نقلة نوعية بالعمل الجمركي نحو آفاق جديدة من التطور في أسلوب العمل إذ ستقوم الإدارة العامة للجمارك بتدشين موقع الكتروني جديد وفق أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال يضم مختلف الأنشطة وجميع المعلومات ويمكن من خلاله الاطلاع على القوانين والتواصل معنا مباشرة وتمكين الشركات والأفراد من إنجاز المعاملات الجمركية إلكترونيا.

كما يسعدنا الإعلان عن الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بتأسيس «غرفة التحكم والسيطرة» كأول غرفة عمليات جمركية على مستوى الجهات الحكومية في الكويت وهي غرفة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الدعم والمساندة لجميع المراكز الجمركية في مجال التفتيش والمراقبة الأمنية والمعلومات الجمركية وسهولة الاتصال والتواصل مع الفرق الميدانية والجهات الحكومية الأخرى وتكون معنية بمتابعة الأعمال الجمركية الأخرى، وتكون معنية بمتابعة الأعمال الجمركية الأمنية على مدار الساعة عبر كاميرات المراقبة الموزعة على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والشحن الجوي.

إن غرفة التحكم والسيطرة تعد إحدى الركائز الأساسية للعمل الجمركي في الكويت وستعمل ضمن منظومة متناسقة ومتناغمة بواسطة كادر بشري مؤهل يعمل على مدار الساعة بهدف تقديم خدمات أمنية طابعها السرعة والتميز في الاستجابة لكل البلاغات والشكاوى الواردة للغرفة للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

إيمانا من الإدارة العامة للجمارك بدور المواطن في حفظ أمن وأمان وطننا الغالي وسرعة التواصل مع الجمهور والرد على جميع أسئلته واستفساراته مباشرة سنقوم بتدشين تطبيق «مصدر» كبرنامج تواصل يمكن تفعيله من خلال الهواتف الذكية

ولتوفير سبل آمنة لحفظ المعلومات، وتجاوز الكوارث الطبيعية التي قد تحدث - لا قدر الله - مستقبلا.

انتهينا من تدشين «مركز الاستعادة من الكوارث»، بما يتيح استمرار العمل والاحتفاظ بكل المعلومات تحت أي ظرف بالتعاون مع الإخوة في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق السلطان: «في البداية لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتحية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والوزراء ومدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي وجميع الحضور.

قبل البدء بالحديث عن موضوع الجمارك، أتذكر بداية المشوار الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عندما كان وزيرا شابا في وزارة التجارة وبدأ يسن مشروع قانون لإعادة هيكلة قانون الشركات وقام أيضا بإنشاء هيئة أسواق المال.

علما بأن الانجازات المهمة لا تصنع في يوم وليلة لأن العمل المهم دائما يأخذ الوقت.

كما أود أن أهنئ الحكومة وبالذات لدخول الكويت في قائمة الأسواق الناشئة المعتمدة.

نحن اليوم أمام تحد كبير قد يكون من أهم التحديات التي تواجه البلاد والقطاع الخاص والحكومة ألا وهو تحويل بيئة العمل والتجارة عبر الحدود الى عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وأتمني أن نكون جزءا من فريق العمل الذي يساهم في تحقيق هذا الانجاز مع شركائنا من القطاع العام.

في الأشهر القليلة التي مضت، أخذت الحكومة سلسلة من القرارات الجريئة والمهمة وأنا واثق ان شاء الله أنها سوف تأتي بنتائج ايجابية في الأشهر والسنوات القادمة.



ولأول مرة يوجد تنسيق وتجانس ومفهوم موحد لجميع شركاء العمل المسؤولين عن هذا التحول النمطي والرقمي، وعلى رأس هذه القرارات قرار تنظيم كل البرامج الاصلاحية على مستوى مجلس الوزراء تحت مظلة واحدة وأيضا اختيار مدير عام جديد للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي الذي بدون أي مجاملة فاق كل التوقعات وأنا واثق بأن القادم سوف يكون محل اعجاب المجتمع الدولي الاقتصادي ان شاء الله.

منذ عشرين عاما وأنا أتعامل مع مدراء الجمارك في عدة دول فيما ما يقارب ١٠٠ دولة وفي كل هذه الدول هناك ثلاثة اتصالات مهمة يتلقاها رئيس الجمارك أولها من وزير المالية طالبا منه تحقيق ايرادات اضافية،

وثانيا اتصال غرفة التجارة بتسهيل التجارة، وثالثا من وزير الداخلية طالبا بزيادة الضبطيات وتحسين الإجراءات الامنية.

علما أنه في السابق كانت تلك الأهداف متضاربة، فكانت تختار الدول استراتيجية معينة وعلى سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة الأميركية ترتكز على الأمن واليابان ترتكز على الايرادات وسنغافورة ترتكز على التسهيلات.

الآن كل هذه الأهداف مطلوبة وبنفس الوقت ـ من ايرادات وأمن وتسهيلات ـ وليست على مستوى الجمارك فقط لان المجتمع الدولي يصنف الدول على مدى سهولة الاجراءات بين الجمارك وبين تقريبا ٢٠ جهة حكومية أخرى (ماليزيا فيها أكثر من 100 جهة)، ومن هنا نرى صعوبة التحدي القادم وحكمة مجلس الوزراء بمعالجة هذه الفرصة التاريخية من خلال الادارة العامة للجمارك.

ومن هذا المنطلق تطمح شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز ـ كشركة متخصصة في تطوير الأعمال الجمركية وكشريك استراتيجي ووطني ـ الى وضع رؤيتها من أجل خدمة وطننا الكويت والإدارة العامة للجمارك من خلال تقديم خطط مستقبلية يتم من خلالها التركيز على التحسين المستمر لأداء بيئة الأعمال وبتسهيل التجارة عبر الحدود عن طريق التحول المعتمد على التكنولوجيا التي ستغير أنماط العمل اللوجيستي بشكل عام في الكويت لدعم المصالح الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله.

إن خططنا المستقبلية ومشاركتنا مع الإدارة العامة للجمارك تدعم تحسين التواجد الإقليمي والعالمي للكويت في المجالات التجارية وتدعم توجهات إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية وفاعلية الجهاز الحكومي لتحقيق مستهدفات خطط التنمية وخطط «كويت جديدة»، وتشمل أيضا كافة أوجه التطوير وركائز التحديث الجمركي التي تتم من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات والمستندات التجارية، واستخدام أنظمة إدارة المخاطر في إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التفتيش والتوظيف الكامل لأجهزة الفحص الحديثة والممارسات الجمركية العالمية والاستخدام الأمثل للمنصات الإلكترونية وتوظيفها في الترابط والتكامل مع الجهات الحكومية.



وفي الختام، فإننا دائما نتشرف بفرص الشراكة القائمة مع الجهاز الحكومي لعمل منظومة متطورة تخدم بيئة العمل بالكويت، وأيضا لتقديم نموذج فريد عن فرص شراكة القطاع الخاص والقطاع العام يدعم جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والاقليمية والأجنبية للكويت.