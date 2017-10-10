عبدالهادي العجمي

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وبحضور رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر انطلقت فعاليات ملتقى سفن الدورية البحرية في الشرق الاوسط يوم امس والذي يقام في الكويت تحت عنوان التحديات البحرية والقانون الدولي بمشاركة بمشاركة قادة القوات البحرية وحفر السواحل وخبراء الامن البحري والمنظمات الاقليمية والدولية والشركات العالمية بمجال الملاحة والنقل البحري من مختلف دول العالم.

وقال آمر القوة البحرية الكويتية الأسبق الفريق ركن متقاعد احمد الملا: وقع الاختيار الرئيسي على الملتقى لأهمية قانون البحري الدولي من الناحية الاستراتيجية حيث لا تقتصر اهميته على بقع جغرافية معينة بل يمتد الى دول العالم.

واضاف الفريق الملا ان توظيف واستخدام القوة البحرية هو شيء اساسي ومهم في عمليات السيطرة والردع واستعراض القوة، ناهيك عن العمل الديبلوماسي، مؤكدا ان القانون البحري يساعد في الممارسة الصحيحة لهذا التوظيف.

وخلال المؤتمر الصحافي قال آمر القوة البحرية بالجيش الكويتي اللواء ركن خالد الكندري ان التحديات التي تواجه الدول الساحلية اصبحت تشكل عبئا كبيرا على امنها سواء كان في بحرها الاقليمي او منطقتها الاقتصادية مما يتطلب التواجد الدائم للقوات البحرية في هذه المناطق لضمان سلامتها وبقائها على اهبة الاستعداد للتعامل مع جميع الاخطار المتوقعة مثل العمليات الارهابية البحرية والقرصنة وتهريب البشر والاسلحة والمخدرات وكذلك التدمير المتعمد للبيئة البحرية.



وأكد اللواء الكندري ان اهمية الموقع الجغرافي للخليج سواء للدول المطلة عليه او لبقية دول العالم حيث يعتبر الخليج العربي من اهم المناطق الاستراتيجية في العالم فهو من احد طرق المواصلات المهمة التي تربط قارات العالم الرئيسية آسيا واوروبا وافريقيا فعبره تمر مصادر الطاقة من النفط والغاز الى جميع دول العالم وتزداد اهميته اذا علمنا أن ما تملكك دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى العراق وايران من احتياطات تمثل ما نسبته ٤٥ من الاحتياطات العالمية من النفط.



واضاف اللواء الكندري مازلنا نستذكر الازمات والصراعات والحروب التي مرت على هذه المنطقة وما آلت اليه هذه الحروب من تأثيرات اقتصادية كبيرة على دول العالم حيث كان السبب الرئيسي لهذه الحروب هو عدم التزام بعض الدول بالقانون الدولي البحري وخاصة تحديد المياه الاقليمية والاقتصادية لهذه الدول.



وتابع اللواء الكندري ان هذه التأثيرات ما زالت مستمره بسبب الجرائم الامنية التي ترتكب في البحار ومنها القرصنة البحرية وعمليات السلب والتهريب للمخدرات والبشر والاسلحة والتي نتج عنها التأثيرات السلبية على اقتصاديات الدولة المطلة على هذه البحار وعدم استقرار المنطقة.



وأوضح اللواء الكندري ان اختيار القانون الدولي البحري عنوانا لملتقانا هذا يأتي من ايماننا الراسخ بان الفهم والتطبيق الصحيح لهذا القانون من شأنه تجنيب منطقة الخليج العربي من الازمات وارساء الاستقرار فيه كما نؤمن بأنه يجب ان تكون هذه الغاية دولية تتبناها جميع دول العالم.



وأكد اللواء الكندري ان ملتقى سفن الدورية البحرية السادس في الشرق الاوسط والذي يعقد لاول مرة في الكويت بهذا الحجم والتمثيل من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة، متمنيا ان يحقق هذا الملتقى الاهداف المرجوة منه.

واشار اللواء الكندري إلى اختيار العنوان الرئيسي لهذا الملتقى على موضوع بالغ الاهمية من الناحية الاستراتيجية حيث لا تقتصر اهميته على بقعة جغرافية معينة بل تمتد الى جميع دول العالم حيث تم اختيار «القانون الدولي والبحري وتحدياته ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الملتقى.



ولفت اللواء الكندري إلى ان هناك قانونا بحريا دوليا موقعا من الامم المتحدة ينظم الحدود البحرية والمياه الاقليمية والبحر الاقتصادي للدول ولكن بعض الدول لا تلتزم به ولكن تجيرها لمصالحها الخاصة.

وتوجه الكندري بالشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد على رعايته الكريمة ولرئيس الاركان العامة للجيش الفريق محمد خالد الخضر على تبنيه وتشجيعه الدائم لهذه الفعاليات المهمة.

من جانبه، أكد رئيس الملتقى اللواء الركن بحري متقاعد احمد الطنيجي قائد القوات البحرية الاماراتيه سابقا اننا كمنظمين نسعى دائما من نجاح الى نجاح ونحرص على انتقاء موضوعات الملتقى لتلبية متطلبات الدولة الراعية، مشيرا الى ان عنوان الملتقى جاء بعد التنسيق مع آمر القوة البحرية حيث اقترح التطرق للقانون البحري، وقال الطنيجي ان الطبيعة البحرية مختلفة كليا عن اليابسة ففي البحر عدة مناطق هناك المياه الداخلية والإقليمية والاقتصادية وغيرها وتختلف القوانين التي تطبق في كل منطقة بحرية كما تتشابك بعض هذه المياه مع مياه الدول المجاورة، فإذا استثنينا السفن البحرية والناقلات الكبيرة إلا ان تظل زوارق الصيد والنزهة جاهلة الى حد كبير بالقوانين والانظمة التي تنظم نظام الابحار في هذه المياه وما يترتب عليها، لافتا الى ان زوارق صيد الدول الساحلية تعرضت على تكرار القبض عليهم من سلطات الدول المجاورة بسبب التجاوزات التي تتم من قبلهم بسبب الجهل بالانظمة.