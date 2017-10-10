الخالد: وقعنا مذكرتي تفاهم في مجالي السياحة والطاقة

كاسوليدس: الكويت تلعب دوراً مميزاً في المنطقة على صعيد حفظ السلام وحل النزاعات

نساند جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية





أسامة دياب

أثنى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على العلاقات الكويتية - القبرصية، مؤكدا أنها تسير في المسار الصحيح في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مستذكرا موقف قبرص المشرف والصلب في مساندة الحق الكويتي.

وفـي تصـــريحــــات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة القبرصية بمناسبة الذكرى الـ 57 للاستقلال والـ 50 لإقامة العلاقة الديبلوماسية مع الكويت، أشار الخالد إلى أن وزير خارجية قبرص التقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتم استقباله في وزارة الخارجية وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجالي السياحة والطاقة، لافتا إلى أن البلدين يجمعهما تعاون في مجالات عديدة وهناك رغبة في تقوية وتعزيز هذا التعاون.

وأعرب الخالد عن شكره للأصدقاء في قبرص على الزيارات عالية المستوى إلى الكويت والتي ستقابلها زيارات مماثلة من قبل الكويت مستقبلا، كما ثمن للجانب القبرصي تعاونهم في توقيع مذكرة تفاهم بشأن إخلاء المواطنين الكويتيين في حالات الطوارئ واستعداد قبرص لتقديم التسهيلات للمواطنين الكويتيين في أي ظرف طارئ يحدث بالمنطقة.

من جهته، وصف وزير خارجية قبرص ايوانيس كاسوليدس العلاقات القبرصية - الكويتية بالممتازة، مشيرا إلى حرص الدولتين الصديقتين على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية ويجمعهما رغبة أكيدة في تأسيس علاقات ودية مع جيرانهما في محيطهما الإقليمي وتعاون مشترك لدعم السلم والاستقرار العالمي.

ولفت كاسوليدس إلى دعم ومساندة بلاده لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومساعي سموه المحمودة في حل الأزمة الخليجية منذ بداية الأزمة، معربا عن أمل بلاده في أن تحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن بالطرق السلمية.

وشدد على أن الكويت تلعب دورا مميزا في المنطقة على صعيد حفظ السلام وحل النزاعات، متطلعا لان يتوسع هذا الدور ويصبح اكثر فعالية، وخصوصا بعد حصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وأشاد كاسوليدس بدور الكويت الإنساني وبصماتها الواضحة في التخفيف عن آلام المعذبين والمشردين من ضحايا الكوارث الإنسانية والطبيعية والفارين من مناطق النزاع المسلح. وردا على سؤال حول علاقات بلاده مع قبرص التركية، أوضح كاسوليدس انه لا مشاكل بين بلاده وبين قبرص التركية وهناك جهود تبذل لتوحيد شطري الجزيرة، إلا أن المشكلة الوحيدة مع تركيا حيث ترفض وجود الضامنين.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، اكد كاسوليدس أن بلاده تحتفل بمناسبتين عزيزتين، الاولى الذكرى الـ 57 للاستقلال والثانية مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية مع الكويت، لافتا إلى أن حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يعكس عمق العلاقات الودية والشراكة بين البلدين الصديقين.

ولفت كاسوليدس الى أن بلاده لا تنسى مواقف الكويت الداعمة لها في وقت الشدائد وخصوصا تمويلها لجهود إعادة إعمار قبرص بعد الأحداث الكارثية التي تعرضت لها في عام 1974، مشيرا إلى أن بلاده ساندت الحق الكويتي إبان الغزو الصدامي لأراضيها.

وكشف كاسوليدس عن إمكانات كبيرة لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات الحكومية والشعبية والاقتصادية.

وأعرب كاسوليدس عن سعادته لتنامي عدد الكويتيين الذين يزورون قبرص سنويا وتزايد حجم استثماراتهم هناك، فضلا عن التواجد الملحوظ للشركات القبرصية في الكويت.

وثمن كاسوليدس جهود القنصل الفخري العم فهد المعجل على جهوده المميزة في دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين خلال الـ 50 عاما الأخيرة.

بدوره، أعرب القنصل الفخري لجمهورية قبرص العم فهد المعجل عن سعادته لكونه قنصلا فخريا لجمهورية قبرص، مشيرا إلى أنه عمل معهم على مدار 50 سنة عاصر خلالها 7 رؤساء كان أولهم مكاريوس.