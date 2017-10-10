أسامة دياب

أعلن سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت يو يونتشول عن زيارة سفينتين حربيتين كوريتين هما «المدمرة الكورية» كانج جام تشان «ترافقها سفينة الامداد» هوان جان «إلى الكويت خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2017، مضيفا ان الزيارة تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية بين كوريا والكويت منذ اقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما في عام ١٩٧٩.

وأضاف يونتشول في كلمته أمس، ان الزيارة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون العسكري بين البلدين وستنقل العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، مضيفا انه خلال الزيارة المرتقبة للسفينتين الكوريتين التي تستغرق 4 أيام، ستقام العديد من الفعاليات المتنوعة مثل حفل استقبال على متن السفينة كانج جامتشان وعروض ثقافية ومعرض دفاعي يهدف إلى الترويج للتكنولوجيا الكورية الدفاعية الحديثة والمتطورة وغيرها من الفعاليات.

وأوضح انه في كل عام يلتحق ضابطان عسكريان كوريان في دورة الضباط والقيادة المتقدمة في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، معربا عن امله في عرض وتقديم التكنولوجيا الكورية الدفاعية الحديثة والمتطورة بشكل صحيح وكاف الى الكويت حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأعلن عن مشاركة الجانب الكوري في المعرض والمؤتمر الدولي للدفاع في دولة الكويت خلال الفترة من من ١٢ الى ١٤ ديسمبر 2017، وذلك من اجل تقوية أواصر التعاون العسكري بين البلدين، مبينا «بالنسبة للعرض الثقافي الذي سيقام في مركز الشيخ جابر الثقافي، فأنا أتوقع انه سيكون من أمتع الفعاليات التي ستقام على هامش الزيارة»، وتتضمن الفعالية التي تقام على هذا المركز الثقافي المرموق والمتميز الكثير من العروض المتنوعة، كما ستجرى على هامش الزيارة مباراة كرة قدم ودية بين بحارة من القوات البحرية التابعة للبلدين الامر الذي يعمل على تقوية اواصر الصداقة بين منتسبي السلك العسكري في البلدين.

واردف: «أود الإشارة الى انه سينظم حفل تكريم لمحارب سابق شارك في الحرب الكورية السيد جيمس كريجس الذي يقيم حاليا في الكويت، حيث خدم في الجيش البريطاني والتحق بقوات الامم المتحدة خلال الحرب الكورية من عام ١٩٥٠ الى ١٩٥٢.



وكوريا لن تنسى أبدا أؤلئك الذين خدموها بإخلاص وقدموا لها التضحيات».

واختتم كلمته بالقول: كما يقول المثل «علاقة الصداقة مثل السفينة التي لا تغرق» فإن علاقات الصداقة بين جمهورية كوريا ودولة الكويت ستكون علاقات متطورة وأبدية، وستشكل زيارة السفينتين الحربيتين للكويت فرصة كبيرة لذلك.