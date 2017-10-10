عادل الشنان

ضمن مساعيه الحثيثة لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وبهدف الاطلاع على آخر المنجزات والتطورات على صعيد تطبيقات الحكومات الالكترونية والذكية يشارك بنك الائتمان الكويتي في فعاليات وأنشطة أسبوع «جايتكس» للتكنولوجيا في نسخته الـ 37 التي انطلقت في دبي الأحد وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

وأوضح الناطق الرسمي باسم البنك حباري الخشتي أن البنك يحرص على المشاركة في فعاليات وأنشطة «جايتكس» بوصفه واحدا من أبرز معارض تكنولوجيا المعلومات في العالم العربي.

وقالت الخشتي في تصريح صحافي: إن المعرض يتيح الفرصة للوقوف على آخر المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاطلاع على الحلول العلمية والتقنية التي توفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تعمل لخدمة العملاء والمراجعين لتوفير الوقت والجهد عبر أدوات ووسائل أكثر إبداعا وابتكارا تستلهم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في إنجاز المعاملات.

وأشارت إلى أن «الائتمان» سيشارك ضمن جناح الكويت الذي يضم اثنتي عشرة هيئة ومؤسسة حكومية، لافتة إلى أن المعرض يعد نافذة للتعرف على أحدث ما توصلت إليه العقول البشرية من برامج وتطبيقات يمكن الاستفادة منها والعمل بها لتطوير وتحديث الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، إذ يوفر بدائل وخيارات هائلة، من شأنها اختصار الوقت والجهد وإنجاز المعاملات بطرق أسرع وأسهل وبأدوات ووسائل أكثر تنوعا.

وأضافت الخشتي: إن المعرض مناسبة كذلك للتعرف على تجارب مختلف الهيئات والمؤسسات في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وما واجهته من عقبات وعراقيل تقنية، وكيفية التغلب عليها، مشيرة إلى أن الوفد المشارك سيضم عددا من الخبرات الوطنية المتخصصة في مركز نظم المعلومات بالبنك.