المسيك: نصر أكتوبر كان عربياً بامتياز ومصرياً باقتدار

نتوجه بتحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء الجيش الكويتي الذين ضحوا بأرواحهم على أرض سيناء الغالية





أسامة أبوالسعود

قال رئيس هيئة الخدمات الطبية في الجيش الكويتي اللواء الركن محمد أحمد الخضر إن الجيش الكويتي كان له دور إلى جانب شقيقه المصري في صناعة نصر حرب أكتوبر حيث امتزجت دماء شهداء الجيشين في الدفاع عن ارض مصر وتحريرها.



جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء الخضر خلال احتفال السفارة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة والتي أقيمت مساء أمس الأول بفندق كراون بلازا بالفروانية بحضور السفير المصري بالكويت ياسر عاطف واللواء الركن فالح شجاع فالح قائد الحماية والتعزيز بالحرس الوطني الكويتي واللواء أركان حرب بحري محمد محمد عبدالعزيز رئيس أركان القوات البحرية المصرية ومشاركة كبيرة من السفراء والديبلوماسيين والعسكريين وأبناء الجالية المصرية والمواطنين الكويتيين ومن الدول الشقيقة والصديقة.



وأكد اللواء الخضر على تميز وعمق العلاقات الكويتية - المصرية في شتى المجالات، مبينا أن التواجد بهذا الحفل يأتي لتهنئة مصر حكومة وشعبا ومشاركتها أفراحها بهذا النصر العظيم.



ونقل الخضر بهذه المناسبة تحيات وتهنئة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق عبدالله النواف الى الحكومة والشعب المصري.



من جهته، أكد رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري بالكويت العميد أركان حرب هشام المسيك أن الاحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد تستدعي سجلا مشرفا لأحداث جسام في تاريخ الأمة العربية ومرحلة مصيرية من كفاح شعب مصر.



وأضاف في كلمته خلال الاحتفال «نحتفل سنويا بذكري نصر أكتوبر المجيد لنستدعي سجلا مشرفا لأحداث جسام في تاريخ الأمة العربية ومرحلة مصيرية من كفاح شعب مصر وحرصا منا جميعا على ان تكون أحداث تلك المرحلة حاضرة في وعي وعقول الأجيال المتعاقبة نستمد منها إلهاما متجددا يشحذ الهمم والعزائم ويعزز في قلوبنا وضمائرنا قيم الوطنية والانتماء ويحفظ في صدورنا الولاء لمصر وأرضها ورايتها وطنا نعيش فيه ونبذل من أجله كل غال ونفيس.



ملحمة عظيمة



وأضاف «إننا وبعد مرور أربعة وأربعين عاما نتوجه بالتهنئة للعالم العربي قيادة وشعوبا لما قدمه من تضحيات خلال تلك الحرب دفاعا عن الأراضي العربية وسعيا لتحريرها في ملحمة عظيمة للتضامن والدفاع العربي المشترك فكان نصرا عربيا بامتياز ومصريا باقتدار وبهذه المناسبة نتوجه بتحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء الجيش الكويتي الذين ضحوا بأرواحهم وامتزجت دماؤهم بدماء جنود القوات المسلحة المصرية على ارض سيناء الغالية».



وشدد المسيك على أن المعارك لا تنتهي وإنما تختلف طبيعتها، لافتا إلى أن الشعب المصري قرر ان يخوض معركة جديدة معلنا من خلالها الإصرار على تنفيذ خياراته نحو الحرية والسيادة على أراضيه فقام بثورته في الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ لتصحيح المسار نحو أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير فانحاز الجيش المصري واستجاب كعادته لخيارات الشعب حينها أهدى المصريين وجيشهم درسا في تجاوز التحديات والمستحيلات في بلد يسعى للبناء والتعاون والحفاظ على السلام.



وأضاف «وكما سطر تاريخ الجيش المصري الكثير من معارك تحرير الأرض فإن رجاله مازالوا مرابطين دفاعا عن أمن الوطن وأمان شعبه.. يخوضون معارك ذات طبيعة جديدة ضد عدو لا يلجأ للمواجهات المباشرة وإنما يعتمد على بث روح الإحباط والفرقة مستخدما الإرهاب كوسيلة لذلك».



مشروعات عملاقة



وأشار المسيك إلى أن ما يجري الآن على ارض مصر في سباق مع الزمن من اجل تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في كل المجالات والقطاعات بمعدلات إنجاز غير مسبوقة ما هو إلا تأكيد لقدرة الشعب المصري على تجاوز أعتى الصعاب والتحديات والتحلي بعزيمة راسخة لتحقيق تطلعاته التي تمثل الحلم والمستقبل للأجيال القادمة.



وأضاف ان مواكب شهداء الواجب التي تجوب محافظات مصر أعادت إلينا ذكريات الذين صنعوا النصر وأثبتوا أن الأمم لا تبنى إلا بأرواح وجهود أبنائها المخلصين فلا يستطيع الوقوف امام مخططات الهدم الا إرادة شعب.



وأضاف القول: «كل التقدير والاحترام لشعب مصر العظيم الذي يصنع المستقبل ويمضي نحوه بخطى ثابتة في اكبر تحد لسباق الزمن وبإرادة لا تقهر والمجد للشهداء الذين جادوا بأرواحهم كي يبقى لنا وطن ننعم فيه بالحرية والسيادة»ووجه العميد هشام التحية والتقدير لكل السادة الحضور لتشريفهم الاحتفال بهذا اليوم العظيم في تاريخ مصر والأمة العربية، كما توجه بالشكر والتقدير للكويت الشقيقة على حسن الضيافة والدور العظيم في دعم مصر خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو لتحقيق مصالح البلدين والأمة العربية والإسلامية.

السفير المصري: نصر أكتوبر ملحمة عسكرية أبهرت العالم ومستمرون في البناء

اكد السفير المصري ياسر عاطف ان انتصارات أكتوبر وما حدث فيها من ملحمة عسكرية أبهرت العالم اجمع يجب ان تكون دافعا لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الميادين. وقال السفير ياسر عاطف إن المعركة العسكرية انتهت بالنصر بفضل التلاحم العربي خلف مصر وجيشها العظيم، وعلينا اليوم أن نكمل البناء في معركة ليست سهلة وهي إعادة بناء مصر الحديثة وفق أحدث النظم العالمية مستلهمين تلك الروح العظيمة لنصر أكتوبر في تلك المعركة أيضا.

تكريم الشريف والمقلد

في ختام الحفل تم تكريم اللواء محمد الشريف والعقيد الركن عبدالله المقلد لدورهما البارز في حرب أكتوبر المجيدة.

من جانبه أعرب العقيد الركن الكويتي المتقاعد عبدالله المقلد المشارك في حرب السادس من أكتوبر 1973 في كلمة مماثلة عن تشرفه بالمشاركة في الحرب الى جانب الجيش المصري، مشددا على عمق العلاقات الأصيلة والأخوية التي تجمع بين الشعبين الكويتي والمصري.

وبيّن ان الجيش الكويتي كان له دور كبير في حرب الاستنزاف في منطقتي (فايد) و(الفنارة) المصريتين بالقرب من قناة السويس بالإضافة إلى دوره خلال مشاركته في عام 67 في العريش للدفاع عن ارض سيناء.

وأعرب عن فخره واعتزازه بحصوله على وسام الشجاعة من الرئيس الراحل أنور السادات عن دوره في حرب الاستنزاف في كتيبة الصاعقة 43 مغاوير في (الدفرسوار).