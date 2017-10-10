دارين العلي

أكد وزير الكهرباء والماء ووزير النفط م.عصام المرزوق ان موافقة الكويت على عرض العراق بتصدير الغاز مقابل جزء من التعويضات لن تؤثر على اتفاقيات الكويت لاستيراد الغاز من الدول الأخرى.



وقال المرزوق في تصريح لـ «الأنباء» ان الكمية التي سيصدرها العراق ضئيلة بالنسبة الى استهلاك الكويت من الغاز خصوصا في ظل التوجه العام للاعتماد على الغاز بشكل كبير في العمليات الإنتاجية.



وفيما يتعلق بما إذا كانت قيمة أسعار الغاز المستورد مقابل التعويضات ستخصم من ميزانية وزارة الكهرباء والماء، قال المرزوق «ما زلنا في طور مناقشة أسعار الغاز مع الجانب العراقي، لافتا الى ان كمية الغاز بداية ستكون بحدود ٥٠ مليون قدم مكعبة وهي كمية قليلة نسبيا بالنسبة لاستهلاك الكويت وستزيد تصاعدا حتى ٢٠٠ مليون قدم مكعبة».

وأكد ان هذه الكميات لن يكون لها اي تأثير على الكميات التي سيتم استيرادها من الدول الأخرى خصوصا ان الوزارة تتجه نحو استخدام الغاز في اغلب محطاتها مستقبلا بدل الاعتماد على النفط الخام.