دعا بدر خالد الهاجري الجهات المعنية في الحكومة لاتخاذ الحيطة اللازمة والاستعدادات الضرورية لاستقبال موسم الشتاء لتفادي أي خلل ومشاكل في نفق المنقف ومنع حدوث أي أضرار للأشخاص والمركبات بعدما تكررت مشاهد تكدس المياه واختناق حركة المرور والتسبب في حوادث مرورية وغرق الناس.

وأشار في تصريح له إلى أن التحضير لموسم الشتاء يجب ان يأخذ بعين الاعتبار تعزيز جوانب الصيانة الدائمة وتلافي الأخطاء السابقة وعدم السماح بتكرارها، مبينا أن الجهات المعنية مسؤولة عن توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وضمان سلامة النفق والمارين به.

وذكر أن نفق المنقف من النقاط المرورية الحيوية حيث يشهد يوميا مرور آلاف السيارات وخصوصا في ساعات الذروة ويحتاج على الدوام إلى الصيانة والمتابعة وعدم الإهمال، مؤكدا ان المخاوف تتجه نحو وقوع إصابات مخيفة أو وفيات نتيجة غرق النفق إضافة إلى أن من حق المواطن والمقيم التمتع بالخدمات المميزة وعدم التعرض لأي أذية.

وفي إطار آخر، دعا الهاجري لحل عاجل لمشكلة تطاير الحصى في الطرقات العامة وتكسير زجاج السيارات وذلك من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة وذلك للحيلولة من إلحاق الأذية بالمواطنين والمقيمين.

واختتم بأن تتبع شؤون الطرقات التي تعتبر من الخدمات العامة المقدمة من قبل الدولة امر بالغ الاهمية لما له من انعكاسات على الواقع الخدمي إلى جانب توفير المناخ المناسب لآلية عمل صحيحة وعدم السماح بتعرض المواطن او المقيم لأي ضرر به او لممتلكاته الخاصة.