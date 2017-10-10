دارين العلي

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري عن اجتماع حكومي عقد أمس في وزارة الكهرباء والماء بدعوة من الوزارة على مستوى القيادة ضم جهات حكومية مختصة بالقضية الإسكانية تتمثل في وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والبلدية لمناقشة خطة تنفيذ البنية التحتية لقطعتي «3، 4» في منطقة خيطان الجنوبي، سعيا إلى تسهيل وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه المشروع.

ولفت بوشهري في تصريح إلى أن النقاش الذي دار في الاجتماع حول إمكانية إسناد كافة أعمال البنية التحتية الخاصة بالمنطقة لمقاول واحد يقوم بكافة الأعمال سواء شبكة الكهرباء والماء أو الصرف الصحي والأمطار، مرجحا أن تقوم وزارة الأشغال بهذا الدور بعد أن يتم رفع تقرير من الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى مجلس الوزراء لاعتماده، مؤكدا ان مشاريع الإسكان تمثل أولوية حكومية لذلك تعمل وزارة الكهرباء والماء على إنجاز كل ما يتعلق بها في تلك المشاريع.

وأضاف أن هذا التوجه يضمن الإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية بدلا من تقسيمها على أكثر من مقاول وبالتالي مزيدا من الوقت لإنجازها، مشددا على أن الحكومة حريصة على تسليم تلك القطع لمستحقيها في أسرع وقت ممكن مكتملة البنية التحتية لبدء البناء بها، كون القضية الإسكانية من أولوياتنا.