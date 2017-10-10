العاملون في مواقع تستحق المكافأة سيستمرون في الحصول عليها



دارين العلي

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري إن حقوق العاملين في الوزارة لن تمس وقرار إيقاف بدل «الطارئة» مكافأة العيار قرار صادر عن ديوان الخدمة المدنية، الذي ينص على أن من يعين ابتداء من أول أكتوبر فسيتم إيقاف بدل الطارئة عنه، وهي مكافأة تخص التشغيل والطوارئ.

وأضاف بوشهري في تصريح للصحافيين على خلفية الاعتصام الذي نظمه عدد من الموظفين في الوزارة أمس احتجاجا على إلغاء المكافأة ان الموظفين العاملين في المواقع المستحقة حاليا سيستمرون بالحصول عليها طالما يعملون في مواقعهم، وحتى في حال النقل إلى أماكن تستحق، مشيرا إلى أن عمليات النقل في الوزارة لا تتم بشكل تعسفي وإنما بناء على طلب الموظف أو جهة العمل ويتم التحقيق به وتؤخذ الإجراءات على أساسه.



وفيما يخص البدلات الأخرى أكد م.بوشهري أن أي موظف يستحق أي بدل وفق اللوائح والنظم سيصرف له البدل، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء والماء تتواصل منذ سنوات مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار البدلات المختلفة لموظفي الكهرباء والماء.

وكان العشرات من موظفي الوزارة تجمعوا صباح أمس في بهو مبنى الكهرباء والماء بمنطقة جنوب السرة احتجاجا على إلغاء بدل العيار، مطالبين بعدد من البدلات والمكافآت.

وشدد المعتصمون على أن نقابة الكهرباء والماء لا تمثلهم متهمين إياها بالتخاذل حيث قدموا طلبا لمكتب وزير الكهرباء والماء بإنشاء لجنة خاصة منفصلة عن النقابة لمتابعة مطالبهم.