يورغ شتال: صاحب السمو منح لقب قائد العمل الإنساني العظيم من الأمم المتحدة لمساعدته المنكوبين في كل مكان

قام سمو الشيخ ناصر المحمد عصر أمس بزيارة الى صاحبة الجلالة الملكة الأم نتومبي لمملكة سوازيلاند الصديقة وذلك في مقر اقامتها بقصر بيان.

كما استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد في قصر الشويخ أمس رئيس مجلس النواب بالاتحاد السويسري الصديق يروغ شتال، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد.

وعقب الاستقبال اقام سمو مأدبة غداء على شرف الضيف والوفد المرافق له.

وألقى سموه كلمة هذا نصها:

يسعدني أن أرحب بضيفنا العزيز السيد يورغ شتال رئيس مجلس النواب في الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له، والذي يزور الكويت بدعوة رسمية من نظيره رئيس مجلس الأمة بالكويت.

تأتي هذه الزيارة في عقب الاحتفال بمرور خمسين عاما على العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وسويسرا، وهو احتفال شهد فعاليات سياسية وثقافية متبادلة ومتعددة بين البلدين خلال العام الماضي، وكان من أهمها الزيارة الرسمية للكويت التي قام بها فخامة يوهان شنايدر آمان، الرئيس السابق للمجلس الفيدرالي السويسري في نوفمبر 2016، والذي أعتز باستقباله ووفده هنا.

تمثل هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، كما أن زيارتكم اليوم تعكس تناميا مطردا للعلاقات الثنائية بين الكويت والاتحاد السويسري، والتي تأسست على قاعدة متينة منذ عام 1966، وتؤكد حرص الطرفين على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبحث أفضل السبل لتطويرها.

ولعلني شخصيا أعتز بزيارتي الرسمية إلى الاتحاد السويسري، في سبتمبر عام 2011، حيث قمت بزيارة برن والبرلمان السويسري والتقيت بالسيد جان- رينيه جرمنييه رئيس البرلمان في ذلك الوقت، وعدد من السادة الأعضاء المحترمين.

نحن في الكويت لا ننسى مواقف بلدكم إبان اعتداء صدام حسين على بلدي عام 1990، التي دعمت الكويت أثناء أزمتها، وتفاعلت مع محنة شعبها، من خلال مطالبتكم المستمرة بضرورة تطبيق القوانين والمواثيق الدولية وانهاء العدوان.

ولا ننسى كيف تفاعلت الحكومة السويسرية مع معاناتنا إبان الغزو العراقي، عندما فتحت مدارسها لأبنائنا، وقدمت خدماتها لكل الكويتيين المقيمين على أراضيها بالمجان. كما لا ننسى كذلك موقف الحكومة السويسرية من قضية الأسرى والمفقودين، من خلال جهودها التي بذلتها داخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أود أن أعبر عن تقدير وامتنان الشعب الكويتي للاتحاد السويسري على دعمه للكويت في ترشيحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2018-2019، كما أود أن أؤكد أن الكويت ستبذل قصارى جهدها من هذا الموقع لدعم قضايا السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب والفقر في العالم.

في هذا الصدد، أتمنى أن تحظى الكويت بدعم الاتحاد السويسري المستمر، علما أن الكويت تنوي استضافة ثلاثة مؤتمرات خلال العام القادم، وهي: مؤتمر لدعم الطفل الفلسطيني، ومؤتمر خاص بدعم التعليم في الصومال، ومؤتمر آخر خاص بإعادة الاعمار العراق.

إن علاقتنا المشتركة آخذة في النمو والازدهار، ولعل أهم مؤشراتها هو عدد الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين، والتي بلغت ثلاث عشرة اتفاقية، وحجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية في سويسرا في عام 2016، والذي بلغ 7 مليارات فرنك سويسري.

لقد بلغ عدد السائحين الكويتين في سويسرا، حوالي 33 ألف سنويا.

ونحن نسعى بشكل حثيث لمواصلة العمل المشترك معكم في المرحلة المقبلة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تربط بين سويسرا والنرويج وايسلندا وليختنشتاين، وذلك عبر آليات تضمن تفعيل الاتفاقية بين دولنا، وتعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين كل الأطراف، كما نأمل أن يحظى طلب الكويت للترشح للانضمام إلى بنك التنمية الآسيوي ADB بدعمكم وتأييدكم.

أود أن أرحب بكم من جديد، كما أود أن أرحب وأعضاء برلمان الاتحاد السويسري، مؤكدا بالغ اعتزازي بهذه الزيارة التي تعكس عمق أواصر الصداقة بين شعبينا، والحرص المتبادل بيننا على دعم جسور التواصل والتقارب والحوار.

ومن جانبه، عبر رئيس مجلس النواب للاتحاد السويسري يورغ شتال، عن شكره لاستقبال سمو الشيخ ناصر المحمد، والمشاعر التي يحملها سموه تجاه الاتحاد السويسري كونه أول من افتتح الوجود الكويتي في جنيف.

وعبر الضيف عن سعادته بمرور خمسين عاما على العلاقات الكويتية- السويسرية.

وأضاف بأنه تشرف بلقاء صاحب السمو الأمير والذي منح لقب قائد العمل الانساني العظيم من الامم المتحدة وذلك لمساعدته المنكوبين في كل مكان.

وأشار الضيف إلى أنه يجب توحيد الجهود للبحث عن مجتمع عادل.