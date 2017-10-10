سحيم الهاجري: الاختراع صديق للبيئة وهو ذراع متقدمة تكنولوجياً لتنظيف مختلف المعدات

والحفاظ على أكبر درجات الصحة والسلامة

ندى أبو نصر

أكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين حرص المؤسسة على دعم المخترعين وتحفيزهم واحتضانهم وإطلاق طاقتهم الابداعية، مبينا انها من الأهداف الأساسية عملا بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وقال شهاب الدين في كلمة له أمس الاثنين خلال حفل تكريم شركة (ايكويت) للبتروكيماويات لحصولها على براءة اختراع صناعية ان صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات عصب الاقتصاد الكويتي وجزء محوري في تحقيق التنمية والتطوير.

وأوضح ان هذه البراءة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وتم الحصول عليها من مكتب براءات الاختراع الأميركي في زمن قياسي لا يتجاوز ستة أشهر.

وأفاد بأن المراحل السريعة التي مر بها الاختراع والتي استغرقت سنة واحدة بدءا بالفكرة ومرورا بالتسجيل والمتابعة وانتهاء بإصدار الشهادة الخاصة يعد إنجازا كبيرا يحسب لمركز مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع للمؤسسة ولشركة (ايكويت).

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع م.براك الصبيح ان تسجيل براءة الاختراع خلال هذه المدة الزمنية القصيرة حصيلة التنسيق والتعاون المثمر بين المركز والمؤسسة والشركة بما يفيد المبدعين والمبتكرين من مختلف الشركات.

وأشار الصبيح في كلمته الى توقيع مذكرة بين المركز والشركة العام الماضي للتعاون الشامل في مبادرات الابتكار وحقوق الملكية الفكرية والبحث والتطوير وغيرها وخصوصا تسجيل براءات الاختراع.

ومن جانبه، قال نائب رئيس شركة (ايكويت) للشؤون الفنية طارق الكندري في كلمته ان الشراكة القوية التي تجمع بين الشركة والمؤسسة والمركز ساهمت في الحصول على البراءات بزمن قياسي لا يمكن الحصول عليها عادة قبل مرور سنتين.

وأكد الكندري أن هذه الشراكة استثنائية تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في مختلف الجوانب العلمية والصناعية من خلال التعاون والتنسيق بما يدعم مختلف الجهود نحو تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

من جهته، اوضح إخصائي أنظمة الصيانة في شركة (ايكويت) المخترع سحيم الهاجري في كلمة مماثلة ان اختراعه هو مشروع صديق للبيئة وعبارة عن ذراع متقدمة تكنولوجيا لتنظيف مختلف المعدات والمبادلات الحرارية بالمناطق الصناعية مع المحافظة على أكبر درجات الصحة والسلامة.

وأفاد الهاجري بأن أهمية هذه الذراع تكمن في استخدامها من قبل الفنيين لتنظيف المعدات والمبادلات الحرارية دون أن التعرض لأي أخطار بيئية أو فنية، كما تتمثل أهميته في تطبيقه في جميع مصانع البترول والبتروكيماويات.

ومن ناحيته، قال مدير إدارة الابتكار في المركز م.عبدالله الجدعان في تصريح صحافي ان المركز يتبنى المشاريع الفريدة من نوعها والتي لا يوجد لها شبيه ومنافس في السوق المحلي لكي يستطيع دخول السوق بقوة سواء كان تجاريا أو صناعيا.

وأضاف الجدعان أن هناك اتفاقية بين المركز وشركة (إيكويت) ومن خلالها يدعم المركز موظفي الشركة وباكورة هذا الدعم احتضان اختراع سحيم الهاجري وإصدار الشهادة لدى المكاتب المعتمدة في الولايات المتحدة، مبينا انها المرة الاولى التي يتم التعامل مع شركة وطنية.