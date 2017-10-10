أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 10%خلال شهر سبتمبر الماضي بإجمالي 1.3 مليون راكب مقابل 1.1 مليون راكب في سبتمبر 2016.

وقال مراقب النقل الجوي للعلاقات الدولية وعمليات الطيران في الإدارة عبدالله الراجحي في تصريح لـ «كونا» ان حركة الركاب القادمين بلغت 784.7 ألف راكب خلال سبتمبر الماضي مقابل 684.9 ألف راكب خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف الراجحي أن حركة المغادرين بلغت 519.5 ألف راكب خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع 500.8 ألف راكب خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح ان اجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال سبتمبر الماضي بلغ نحو 10195 رحلة مقارنة مع 9304 رحلات في نفس الشهر من العام الماضي.

وذكر ان عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة خلال سبتمبر الماضي بلغ نحو 9799 رحلة مقارنة مع 8872 رحلة في نفس الشهر من العام الماضي.

ولفت الى ان حركة الشحن في مطار الكويت الدولي بلغت 20 مليون كيلوغرام في سبتمبر الماضي مقارنة مع 15 مليون كيلوغرام في نفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد بأن حركة الشحن الواردة بلغت في سبتمبر الماضي 15.1 مليون كيلوغرام مقارنة مع 12.3 مليون كيلوغرام في نفس الفترة من العام الماضي مشيرة إلى ان حركة الشحن الصادر في سبتمبر الماضي بلغت نحو 4.9 ملايين كيلوغرام مقارنة بـ 2.6 في الفترة نفسها من عام 2016.