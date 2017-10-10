اتفقت جمعية المهندسين مع وزارة الدولة لشؤون الإسكان على تعزيز التعاون لدعم مؤسسات المجتمع المدني ـ المهني، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات الهندسية التي تقدمها الجمعية دعما لعمل المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك في ختام لقاء عقده وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل مع رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل وأمين السر م.فهد العتيبي وأمين الصندوق م.علي الفيلكاوي، أمين السر المساعد سالم حمود الهدية وعضو مجلس الإدارة علي عباس محسني، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر خريبط.

وذكر رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل أن «المهندسين» ثمنوا عاليا تجاوب الوزير لتفعيل اعتماد المهندسين الكويتيين والوافدين قبل تعيينهم، مضيفا انه تم الاتفاق لإلزام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الهندسية العالمية والمقاولين المتعاقدين مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن يكون جميع المهندسين الوافدين قد تم اعتمادهم من قبل الجمعية.

وأضاف العتل أن الجمعية عرضت أيضا مشروع «قادة المستقبل» لتشجيع المهندسين الكويتيين للانخراط في القطاع الخاص، مضيفا أننا عرضنا أيضا مجموعة البرامج التدريبية والتأهيلية حيث وعد الوزير بأن يتم عقد لقاء مع الوكيل المعني بشؤون التدريب لتفعيل الشراكة بين الجمعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا المجال، مع التوجيه بالاستفادة من الخبرات التطوعية في الجمعية في الأمور ذات العلاقة بالشأن الهندسي والإسكاني.