أبدى رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عمار العجمي استنكاره الشديد للتدخل في شؤون النقابات العمالية من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بهيئة القوى العاملة التي تحاول فرض سيطرتها على النقابات والتدخل في شؤونها واستهداف استقرارها في سابقة لم يشهدها العمل النقابي في الكويت من قبل.

وأعلن العجمي في تصريح صحافي ان نقابة البترول الوطنية بصدد تقديم بلاغ عاجل للنائب العام لوقف الممارسات التي تنتهجها هيئة القوى العاملة بالتصديق على اتفاقية اتحاد البترول مع شركة البترول الوطنية دون حضور الممثل الشرعي للنقابة، حسب اللائحة الداخلية لها والمودعة لدى الهيئة، وكأنها تفرض وصايتها على النقابة وتضرب حقوق العمال وما أقره القانون والدستور الكويتي عرض الحائط، بتجاوزها جميع القوانين واللوائح الخاصة بالنقابات.

وأوضح العجمي ان النقابة سبق وأعلنت رفضها القاطع لسياسات شركة البترول الوطنية بتوظيف العمالة الوافدة في دائرة العمليات وإحلالهم محل العمالة الوطنية، وكذلك تسليم محطات تعبئة الوقود لعمالة أجنبية وهو ما يسبب ضررا واضحا للعمالة الوطنية والإضرار بمستقبلها والانتقاص من حقوقها وهو سبب خلاف رئيسي مع ادارة الشركة.

وأكد العجمي ان تصديق القوى العاملة على اتفاق اتحاد البترول، الذي سبق وأعلنت نقابة البترول الوطنية الانسحاب منه وأصدرت بيانا رسميا في هذا الإطار، مع ادارة الشركة يمثل انتهاكا واضحا وتدخلا غير مقبول في شؤون النقابة باعتبارها الممثل الشرعي والرسمي الوحيد والمدافع الأول عن حقوق عمال الشركة واصفا التصديق على هذا الاتفاق بأنه «باطل».

وختم العجمي تصريحاته بالتأكيد على ان النقابة ستستمر في تصعيدها لتكون طرفا أصيلا في اي مفاوضات وتحقيق مطالبها العادلة دون اي نقصان وأهمها الحفاظ على العمالة الوطنية وتشجيعها والاستغناء على العمالة الوافدة التي أصبحت تشكل المكون الأكبر في الشركة تمهيدا لخصخصة قطاعاتها الرئيسية وهو ما سنتصدى له بكل الوسائل القانونية والنقابية المشروعة.