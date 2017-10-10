مريم بندق

كشف المستشار في الديوان الأميري رئيس لجنة إعادة الجناسي المسحوبة علي الراشد عن أن اللجنة ستجتمع خلال الشهر الجاري.

وردا على سؤال عن موعد اجتماع اللجنة بعد توقف اجتماعاتها خلال فترة الصيف، أفاد المستشار علي الراشد في اتصال هاتفي أجرته معه «الأنباء» بأن اللجنة ستجتمع خلال هذا الشهر بعد أن تعقد اجتماعها الأول مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وقد وجهنا إليه سؤالا آخر حول شهادته الأخيرة التي أدلى بها أمام محكمة الاستئناف والخاصة في قضية دخول المجلس والمتهم بها عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين وعدد من الشباب.

أفاد المستشار علي الراشد بأنه حضر أمام المحكمة بناء على طلبها، حيث تم سؤاله عن التلفيات التي وقعت بقاعة عبدالله السالم أثناء دخول المتهمين إلى القاعة، وقد أوضحت أن الأضرار داخل القاعة كانت بسيطة، وأن السبب الرئيسي لعدم انعقاد الجلسة في اليوم التالي للاقتحام، طلب الإدارة العامة للأدلة الجنائية رفع البصمات وفحص القاعة كإجراء احترازي.

وزاد المستشار الراشد قائلا: إن شهادته كانت ردا على سؤال محدد في هذا الخصوص.

وبسؤال الراشد عن موقفه ورأيه في القضية وما استجد بها، قال: إن رأيه لم يتغير، وما زال يرى أن ما حصل هو اقتحام للمجلس بغرض سياسي.

واختتم حديثه مؤكدا احترامه الكامل للقضاء الكويتي واحترام كل الأحكام التي تصدر عنه.